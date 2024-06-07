читать дальше с пожилой мамой и тетей. Переживала за маршрут (выдержат ли мои пожилые женщины), но Марина так профессионально построила маршрут, что мои легко и с интересом прошли всю экскурсию. Марина очень много знает и интересно рассказывает. Всем советую

Второй раз в Твери и второй раз с Мариной по городу. Очень доброжелательная, интересно рассказывает. Я в этот раз была