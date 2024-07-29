Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Твери, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
На машине
На микроавтобусе
16 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
«в церкви Рождества Пресвятой Богородицы»
2 окт в 09:00
4 окт в 09:00
14 000 за всё до 7 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Пешая
16 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
«Храм Рождества Христова в Рыбаках»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
3 800 за всё до 10 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Пешая
8 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
«Научим определять дом, где всех визитёров встречали «прихожей» рюмочкой, ходить по городу «козлом» и правильно сервировать рождественский стол»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 700 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лучинская
    29 июля 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Мы посетили очень интересную экскурсию, которая нас очень интересовала . У нас был замечательный гид Наталия Маккроу, которая великолепно зная
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    православную Тверь очень интересно для нас провела экскурсию. Очень понравился храм Белая Троица, в котором Наталия нам много рассказала и о храме и о замечательных реликвиях. Было очень интересно. Наталия великолепный гид и очень приятный человек, с которым очень хочется еще общаться. Большое спасибо за Экскурсию!!!

  • Г
    Галина
    8 июля 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Отличная прогулка по интересным местам Твери с очень приятным, эрудированным, гостеприимным гидом! Мы в восторге!!! Рекомендую всем, желающим познакомиться с укромными уголками этого чудного города!
  • Т
    Татьяна
    2 июля 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Спасибо
  • Т
    Татьяна
    29 июня 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Александра мне очень понравилась. Умна, приятна, экскурсию ведет охотно, обладает грамотной речью, великолепно знает историю и видно, что очень любит свой край. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
    Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо нашему гиду Ларисе!
  • Н
    Николай
    13 июня 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Мероприятие организованное и проведенное организатором Ильиной Ольгой осуществлено отлично. Мы узнали очень много из истории города и конкретно, Мещанской слободы. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
  • А
    Анатолий
    25 августа 2022
    Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
    Любовь - прирожденный гид. С редким качеством расположить одновременно и к месту, и к себе. Отсюда такой синергетический эффект, что
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    у вас остается ощущение - вы побывали в гостях у родственников на своей малой Родине. Она рассказывает так, как будто история нескольких столетий - это история ее семьи, И это помогает вашему погружению в материал, воображению себя в окружении персонажей, живших на этой земле сотни лет назад. А то, что вы прочли об этих местах и их героях до экскурсии, оживает как личное переживание. Любовь из той редкой категории гидов, которые создают притягательность места, Поэтому нам хочется снова вернуться на Тверскую землю. Огромная благодарность Любови за яркие впечатления, которые точно останутся в живых воспоминаниях.

  • Г
    Галина
    4 мая 2022
    Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
    Ирина - замечательный экскурсовод. Очень интеллигентная, знающая и любящая свой город. Ее экскурсия очень понравилась всей нашей группе. С удовольствием вернёмся в Старицу. Отдельное спасибо за организацию поездки в каменоломни с замечательным проводником Юрием.
  • Е
    Евгения
    5 ноября 2021
    Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
    У нас была чудесный гид- Ирина Петровна- очень понравился рассказ, все посмотрели. Спокойно, понятно, четко.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Зимние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
  2. Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
  3. Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 800 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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