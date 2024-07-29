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у вас остается ощущение - вы побывали в гостях у родственников на своей малой Родине. Она рассказывает так, как будто история нескольких столетий - это история ее семьи, И это помогает вашему погружению в материал, воображению себя в окружении персонажей, живших на этой земле сотни лет назад. А то, что вы прочли об этих местах и их героях до экскурсии, оживает как личное переживание. Любовь из той редкой категории гидов, которые создают притягательность места, Поэтому нам хочется снова вернуться на Тверскую землю. Огромная благодарность Любови за яркие впечатления, которые точно останутся в живых воспоминаниях.