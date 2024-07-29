8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
«в церкви Рождества Пресвятой Богородицы»
2 окт в 09:00
4 окт в 09:00
14 000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
«Храм Рождества Христова в Рыбаках»
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
3 800₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборНовеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
«Научим определять дом, где всех визитёров встречали «прихожей» рюмочкой, ходить по городу «козлом» и правильно сервировать рождественский стол»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
4 700₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛучинская29 июля 2024Мы посетили очень интересную экскурсию, которая нас очень интересовала . У нас был замечательный гид Наталия Маккроу, которая великолепно зная
- ГГалина8 июля 2024Отличная прогулка по интересным местам Твери с очень приятным, эрудированным, гостеприимным гидом! Мы в восторге!!! Рекомендую всем, желающим познакомиться с укромными уголками этого чудного города!
- ТТатьяна2 июля 2024Спасибо
- ТТатьяна29 июня 2024Александра мне очень понравилась. Умна, приятна, экскурсию ведет охотно, обладает грамотной речью, великолепно знает историю и видно, что очень любит свой край. Рекомендую.
- ННаталья24 июня 2024Экскурсия очень понравилась, огромное спасибо нашему гиду Ларисе!
- ННиколай13 июня 2024Мероприятие организованное и проведенное организатором Ильиной Ольгой осуществлено отлично. Мы узнали очень много из истории города и конкретно, Мещанской слободы. Время экскурсии пролетело незаметно. Спасибо огромное за доставленное удовольствие!
- ААнатолий25 августа 2022Любовь - прирожденный гид. С редким качеством расположить одновременно и к месту, и к себе. Отсюда такой синергетический эффект, что
- ГГалина4 мая 2022Ирина - замечательный экскурсовод. Очень интеллигентная, знающая и любящая свой город. Ее экскурсия очень понравилась всей нашей группе. С удовольствием вернёмся в Старицу. Отдельное спасибо за организацию поездки в каменоломни с замечательным проводником Юрием.
- ЕЕвгения5 ноября 2021У нас была чудесный гид- Ирина Петровна- очень понравился рассказ, все посмотрели. Спокойно, понятно, четко.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Зимние»
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