10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу русских сказок на Селигере. Откройте для себя Нилову пустынь и старинный Осташков, наслаждаясь увлекательным путешествием
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
20 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина17 июля 2024Галина-очень профессиональный гид. Личное впечатление: если немного готовиться к поездке, то соответственно можно получить более глубокие знания и сильные эмоции
- ММария24 июня 2024Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их
- ЕЕлена20 июня 2024Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич,
- ООльга5 июля 2023Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду за прекрасно организованную экскурсию на озеро Селигер. Любовь- отличный гид, владеет очень интересным материалом
- ААнна11 октября 2022Очень насыщенное видами и исторической, но совершенно не утомительное путешествие! Любовь очень хорошо подает материал, сочетает рассказ об исторических событиях с интересной информацией о природе Тверской области. Все взвешенно и увлекательно, удобный микроавтобус. Спасибо большое!
- ООльга1 октября 2022Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Узнали много нового и интересного. Любовь экскурсовод это клад знаний информации. Все желаем посетить Селигер с Любовью!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Однодневные»
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