Однодневные – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Твери, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
20 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
8 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
На машине
5 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
На Селигер! Нилова пустынь и Осташков - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу русских сказок на Селигере. Откройте для себя Нилову пустынь и старинный Осташков, наслаждаясь увлекательным путешествием
2 окт в 08:00
4 окт в 08:00
20 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    17 июля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Галина-очень профессиональный гид. Личное впечатление: если немного готовиться к поездке, то соответственно можно получить более глубокие знания и сильные эмоции
  • М
    Мария
    24 июня 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во множестве мест: узнали их
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    историю, посмотрели, попробовали. Везде успели, но при этом нигде не спешили. Галина рассказала нам и о Пушкине (что-то новое для себя открыли и узнали) и о местах, где он был и жил, укладе жизни и людях, окружавших поэта. Информации много, но она хорошо структурирована, поэтому и запоминается! Мы и в монастырях были, и в усадьбах, и по паркам гуляли, и плюшками баловались), и котлеток отведали, и в музее побывали… Браво организатору! И спасибо за чудесный день, красивые фото и полезные советы! 😊

    Отличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали воОтличная экскурсия! Грамотно составленная и отлично проведённая! Галина - просто супер экскурсовод и организатор! Побывали во
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали не только Александра Сергеевич,
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    но и Ивана Грозного, и Великую Отечественную войну, и архитектора Львова. Видели храмы, монастырь и дворянские усадьбы, бескрайние поля, море маргаритка в тени том парке Берново, аистов в Красном. День-перезагрузка, день, полный впечатлений и красоты. Галина очень глубокий и интересный собеседник, невероятно приятный в общении. Дороги хорошие, можно спокойно ехать в своём ритме, комфортно останавливаться для перекусов и фотосессий))

    Чудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! ВспоминалиЧудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! ВспоминалиЧудесная экскурсия. Нет, даже не экскурсия, а настоящее путешествие! Целый день интересных рассказов, впечатлений, встреч! Вспоминали
  • О
    Ольга
    5 июля 2023
    На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
    Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду за прекрасно организованную экскурсию на озеро Селигер. Любовь- отличный гид, владеет очень интересным материалом
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    и прекрасно его преподносит туристам. Мы провели в поездке более 10 часов, но время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного про эти места, посетили Нилову пустынь, город Осташков. Будем всем рекомендовать этот тур, и именно с этим гидом. Огромное спасибо!

  • А
    Анна
    11 октября 2022
    На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
    Очень насыщенное видами и исторической, но совершенно не утомительное путешествие! Любовь очень хорошо подает материал, сочетает рассказ об исторических событиях с интересной информацией о природе Тверской области. Все взвешенно и увлекательно, удобный микроавтобус. Спасибо большое!
  • О
    Ольга
    1 октября 2022
    На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Узнали много нового и интересного. Любовь экскурсовод это клад знаний информации. Все желаем посетить Селигер с Любовью!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
  2. Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
  3. На Селигер! Нилова пустынь и Осташков
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Спасо-Преображенский собор
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Набережная Степана Разина
  8. Городской сад
  9. Театральная площадь
  10. Церковь Белая Троица
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2024
Сейчас в Твери в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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