🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 423 отзыва Путешествие по Твери: от древности до наших дней Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге Начало: На площади Михаила Тверского от 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 129 отзывов Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси Начало: На улице Вольного Новгорода «Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери» от 2 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер... «Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор» от 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 45 отзывов Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия» Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида Начало: На площади Святого Михаила Тверского «Путевой дворец и Христорождественский монастырь» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 61 отзыв Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског... «В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 59 отзывов Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: Центр Твери, Соборная площадь «Расскажу о разрушительном пожаре 1763 года, об основании Свято-Успенского монастыря и о регулярном плане застройки Екатерины II» 4 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 32 отзыва Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка «Памятники Пушкину, дворец и старейший храм Твери» 8 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 76 отзывов Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города Начало: Площадь Михаила Тверского «Здесь вы услышите романтичную легенду об основании Тверского Отроча монастыря, от которого по живописной набережной мы прогуляемся до памятника Афанасию Никитину» от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам «Восхитимся Императорским путевым дворцом и поклонимся величественному Спасо-Преображенскому собору» 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 120 отзывов Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега Начало: площадь Михаила Тверского «Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 11 отзывов Популярное предложение Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом Начало: На площади Михаила Тверского «Часть нашего пути пройдёт по деревянному Затьмацкому посаду, где мы отыщем самый древний храм области и несколько уникальных икон Тверской иконописной школы» 3 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 5 отзывов Популярное предложение Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова «А в Отроч монастыре 13 века и Христорождественском женском монастыре 14 века прикоснетесь к легендам двух древних обителей» 12 150 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами Начало: У входа в Тверской краеведческий музей «Вы посмотрите, как выглядел этот храм в 13 веке, и сравните изображение с его нынешним обликом» Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 950 ₽ за человека

Индивидуальная 7 часов 12 отзывов Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского «Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин» 6 800 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Популярное предложение Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери «Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики» 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10 часов 17 отзывов Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли Начало: У памятника Михаилу Тверскому «В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов 8 отзывов Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому «Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3.5 часа 28 отзывов Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю «Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века» 5 000 ₽ за всё до 3 чел.