1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
«Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
«Путевой дворец и Христорождественский монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
«В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
«Расскажу о разрушительном пожаре 1763 года, об основании Свято-Успенского монастыря и о регулярном плане застройки Екатерины II»
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Памятники Пушкину, дворец и старейший храм Твери»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
«Здесь вы услышите романтичную легенду об основании Тверского Отроча монастыря, от которого по живописной набережной мы прогуляемся до памятника Афанасию Никитину»
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
«Восхитимся Императорским путевым дворцом и поклонимся величественному Спасо-Преображенскому собору»
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
«Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы»
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
«Часть нашего пути пройдёт по деревянному Затьмацкому посаду, где мы отыщем самый древний храм области и несколько уникальных икон Тверской иконописной школы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«А в Отроч монастыре 13 века и Христорождественском женском монастыре 14 века прикоснетесь к легендам двух древних обителей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
«Вы посмотрите, как выглядел этот храм в 13 веке, и сравните изображение с его нынешним обликом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
«Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
«Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики»
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
«Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
«Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках»
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Второй раз в Твери и второй раз с Мариной по городу. Очень доброжелательная, интересно рассказывает. Я в этот раз была
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ППавел2 июня 2024Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ДДиана29 мая 2024Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
- AAnna27 мая 2024Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ВВалентин26 мая 2024Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Святые места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Святые места" можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 950 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 1143 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 19 экскурсий в Твери на 2024 год по теме «Святые места», 1143 ⭐ отзыва, цены от 950₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август