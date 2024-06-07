Религиозные экскурсии по святым местам Твери

Найдено 19 экскурсий в категории «Святые места» в Твери, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
423 отзыва
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
«Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Как и почему возрождается Спасо-Преображенский собор»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь сквозь столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
«Путевой дворец и Христорождественский монастырь»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Тверь - европейский город 18 века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
61 отзыв
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
«В центре вы осмотрите Спасо-Преображенский собор 13 века — главный духовный центр Тверской области»
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
«Расскажу о разрушительном пожаре 1763 года, об основании Свято-Успенского монастыря и о регулярном плане застройки Екатерины II»
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000 за всё до 6 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Памятники Пушкину, дворец и старейший храм Твери»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Доблесть и слава Твери
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
76 отзывов
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
«Здесь вы услышите романтичную легенду об основании Тверского Отроча монастыря, от которого по живописной набережной мы прогуляемся до памятника Афанасию Никитину»
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Тверь многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
«Восхитимся Императорским путевым дворцом и поклонимся величественному Спасо-Преображенскому собору»
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
«Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы»
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
«Часть нашего пути пройдёт по деревянному Затьмацкому посаду, где мы отыщем самый древний храм области и несколько уникальных икон Тверской иконописной школы»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«А в Отроч монастыре 13 века и Христорождественском женском монастыре 14 века прикоснетесь к легендам двух древних обителей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
«Вы посмотрите, как выглядел этот храм в 13 веке, и сравните изображение с его нынешним обликом»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
«Вы осмотрите одну из древнейших обителей России — Борисоглебский монастырь 11 века, которым не раз любовался Пушкин»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Тверь - в Москву дверь
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Тверь - в Москву дверь: индивидуальная экскурсия
Знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи. Узнайте о важнейших вехах в истории Твери
«Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики»
14 июня в 13:00
15 июня в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«В Старице вы исследуете историческую часть города, зайдете в Свято-Успенский мужской монастырь, погуляете по волжской набережной и полюбуетесь прекрасными видами»
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
«Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вы проедете по улице, параллельной Волге, и увидите все важнейшие городские достопримечательности: мечеть, костел, гостиницу со смешным прозвищем «Рюмка», ансамбль парадных площадей и старинный парк «Воксал», известный с XVIII века»
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Автомобильная экскурсия в Старицу и село Красное
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Старице и Красному: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Старицы и села Красное. Узнайте о Свято-Успенском монастыре, редких архитектурных памятниках и тайнах старицких каменоломен
«Увы, храм гибнет прямо на наших глазах, и, возможно, очень скоро мы сможем им любоваться только на фотографиях и открытках»
4 сен в 09:00
5 сен в 09:00
12 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    7 июня 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Второй раз в Твери и второй раз с Мариной по городу. Очень доброжелательная, интересно рассказывает. Я в этот раз была
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    с пожилой мамой и тетей. Переживала за маршрут (выдержат ли мои пожилые женщины), но Марина так профессионально построила маршрут, что мои легко и с интересом прошли всю экскурсию. Марина очень много знает и интересно рассказывает. Всем советую

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
  • Л
    Лейла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
  • Д
    Диана
    29 мая 2024
    Тверь многоликая
    Очень понравилась экскурсия, красивый город и прекрасные отзывчивые, дружелюбные люди! Рекомендую экскурсовода Ирину, очень интересно рассказывала, экскурсия прошла на одном дыхании!
  • A
    Anna
    27 мая 2024
    Тверь вчера и сегодня
    Большое спасибо Марине за интересную экскурсию. За несколько часов прогулки по городу с Мариной мы не только узнали историю города,
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    посмотрели красивые волжские виды, но влюбились в город так, что нам захотелось вернуться в Тверь, привезти наших друзей, сходить здесь в театр. Очень рекомендую эту экскурсию.

  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • В
    Валентин
    26 мая 2024
    Тверь - в Москву дверь
    Экскурсия понравилась. Мария - грамотный,эрудированный гид.
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
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    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Святые места»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Тверь вчера и сегодня
  2. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  3. Тверь: история и современность
  4. Тверь сквозь столетия
  5. Тверь - европейский город 18 века
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
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