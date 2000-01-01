Еще несколько необычных экскурсий в Твери

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Тверь - в Москву дверь!

Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского

Мария
Мария – Гид из Твери
Вас ждет яркое знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи 🖼 раскроют характер города со всех сторон.

Я расскажу о важных вехах в летописи Твери и о том, как она оказалась в центре Государевой дороги.

Кроме того, при желании мы можем отправиться в Завидово и Городню — уютные села на Тверском тракте, хранящие его историю 📖.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 5 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!

Что вас ожидает

Погружение в прошлое
История 📖 Твери неразрывно связана с историей Москвы и Петербурга. Я расскажу вам, как Тверь соревновалась с первопрестольной за это звание; как Тверской тракт соединил город 🏙️ с Великим Новгородом и южными прикаспийскими землями. В итоге Тверь получила важную связующую роль между двумя столицами. Какие последствия означало это для города, как сложилась его судьба? Обо всем об этом вы узнаете на обзорной экскурсии 🧭.

Красоты города
Мы проедем и прогуляемся по улицам Твери — над ее обликом трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие. Увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь ⛪ Белая Троица и Живой музей 🖼 керамики.

Местные ремесла и коллекция сувениров со всей страны
А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Расширенная программа: Завидово и Городня
При желании мы можем дополнить программу, проехать по «Дороге государя» и посетить села Завидово и Городню.
Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность 🏛️ села. Вы осмотрите Музей истории Храмового комплекса села Завидово и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников.
А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества.

Кроме того, экскурсию ⛳ можно начать из Москвы: в этом случае вы не только посетите Завидово и Городню, но и узнаете историю самой главной дороги страны, а также населённых пунктов, которые мы будем проезжать. Просмотреть описание этого варианта и забронировать экскурсию можно здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается и заканчивается у ж/д вокзала Твери и проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Возможно начало экскурсии по другому адресу по предварительному согласованию с гидом. Также возможна организация экскурсии на вашем автомобиле.
  • Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
  • Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы

  • Транспортные расходы на бензин: 400 руб. с группы, если это обзорная экскурсия по городу; 2000 руб. с группы в случае расширенной программы с посещением Городни и Завидово
  • Доплата за расширенную программу с посещением Городни и Завидово: 2000 руб.
  • Входные билеты 🎫 в музеи с экскурсиями: 500-1000 руб. с человека в зависимости от выбранной программы
  • По желанию — обед (организовывается либо в кафе, либо в ресторане в центре Твери, либо в трапезной храмового комплекса Завидово)
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!
Тверь - в Москву дверь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мария
Мария
Здравствуйте! По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье! Я просто знаю, что все туристы — хорошие. А все мои туристы — самые лучшие :)
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