Еще несколько необычных экскурсий в Твери

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Тверь - в Москву дверь! (на вашем авто)

Исследовать главные памятники города и понять его значение в истории Государства Российского
Вас ждет яркое знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи раскроют характер города со всех сторон. Я расскажу о важных вехах в летописи Твери и о том, как она оказалась в центре Государевой дороги.

Кроме того, при желании мы можем отправиться в Завидово и Городню — уютные села на Тверском тракте, хранящие его историю.
4.8
14 отзывов
Тверь - в Москву дверь! (на вашем авто)
Тверь - в Москву дверь! (на вашем авто)
Тверь - в Москву дверь! (на вашем авто)

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

История Твери неразрывно связана с историей Москвы и Петербурга. Я расскажу вам, как Тверь соревновалась с первопрестольной за это звание; как Тверской тракт соединил город с Великим Новгородом и южными прикаспийскими землями. В итоге Тверь получила важную связующую роль между двумя столицами. Какие последствия означало это для города, как сложилась его судьба? Обо всем об этом вы узнаете на обзорной экскурсии.

Красоты города

Мы проедем и прогуляемся по улицам Твери — над ее обликом трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие. Увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.

Местные ремесла и коллекция сувениров со всей страны

А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Расширенная программа: Завидово и Городня

При желании мы можем дополнить программу, проехать по «Дороге государя» и посетить села Завидово и Городню.
Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность села. Вы осмотрите Музей истории Храмового комплекса села Завидово и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников.
А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества.

Кроме того, экскурсию можно начать из Москвы: в этом случае вы не только посетите Завидово и Городню, но и узнаете историю самой главной дороги страны, а также населённых пунктов, которые мы будем проезжать. Просмотреть описание этого варианта и забронировать экскурсию можно здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается у ж/д вокзала Твери, завершается на площади Ленина и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
  • Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке
  • Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
  • Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы

  • Доплата за расширенную программу с посещением Городни и Завидово: 4500 ₽
  • Входные билеты в музеи с экскурсиями: 850-2400 ₽ с чел. в зависимости от выбранной программы
  • По желанию — обед (организовывается либо в кафе, либо в ресторане в центре Твери, либо в трапезной храмового комплекса Завидово)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ЖД вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 626 туристов
По образованию я режиссёр массовых мероприятий и праздников, педагог. Много лет работала переводчиком, организатором путешествий, сопровождающей групп и экскурсоводом в автобусных турах и на круизных теплоходах. Свободно говорю по-английски, по-французски
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и немного по-испански, что очень помогает мне в путешествиях по всему миру. Общение с людьми на местном языке позволяет узнавать несравненно больше о культуре, особенностях жизни и истории разных стран. Всегда рада делиться с своими знаниями и впечатлениями. В детстве мне казалось, что работа с людьми — это самое сложное, что может быть в жизни. А сейчас, осознавая, что абсолютно вся моя профессиональная деятельность связана с общением с людьми, я понимаю, что это — счастье!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Дата посещения: 22 фев 2026
Очень хорошая экскурсия. Мария обладает обширными знаниями истории и настоящего Твери. Энергичная, абсолютно доброжелательная. К таким экскурсоводам хочется обращаться ещё и ещё.
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А
Очень хорошая экскурсия. Мария обладает обширными знаниями истории и настоящего Твери. Энергичная, абсолютно доброжелательная. К таким экскурсоводам хочется обращаться ещё и ещё.
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Максим
Мария - прекрасный экскурсовод!
Были семьёй 2 дня в Твери, заказали у Марии экскурсию. Очень хороший, грамотный, доброжелательный и эрудированный экскурсовод. Посмотрели все интересные места, памятники, исторические здания, узнали очень много нового в интересном и содержательном рассказе! Очень понравилось! Спасибо, Мария!
Мария - прекрасный экскурсовод!
Мария - прекрасный экскурсовод!
Мария - прекрасный экскурсовод!
Мария - прекрасный экскурсовод!
Мария - прекрасный экскурсовод!
Мария - прекрасный экскурсовод!
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Александр
Мария, спасибо за очень интересную и разностороннюю экскурсию.
Хоть на улице и было «прохладно», это не помешало нам познакомиться с достопримечательностями Твери, посетить уникальные музеи, храмы Завидово и Городни.
Большое спасибо!
Мария, спасибо за очень интересную и разностороннюю экскурсию.
Мария, спасибо за очень интересную и разностороннюю экскурсию.
Мария, спасибо за очень интересную и разностороннюю экскурсию.
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И
Мы были на экскурсии 7 марта 2022 года. Было холодно и ветрено. У нас очень сложная группа - мой муж, который интересуется историей и две девочки 8 и 10 лет.
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Экскурсию проводила Мария Лепешкина. Было интересно и мужу и девочкам. Не просто был рассказ, а детям задавались вопросы, по увиденному. Они с удовольствием отвечали. Тверь удивительный город. Очень понравилась набережная Степана Разина с красивейшими домиками. Многое отреставрировано, особенно в центре. Мосты через Волгу - это прелесть! Новоторжская улица, прямо Московский Арбат. Тверь все больше приобретает очертания Екатерининского города. Здесь есть что посмотреть и взрослым и детям. Отель Губернатор - отличный и по расположению и по наполнению. Очень хочется вернуться летом и посмотреть на этот город в зелени и цветах.

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С
Спасибо огромное Марии за наш прекрасный отдых. 3,5 часа пролетели как один миг. Мария прекрасный гид, позитивный и очень приятный в общении человек. Она подобрала маршрут, исходя из наших интересов,
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экскурсия была познавательной с положительными эмоциями. Внуку 13 лет тоже очень понравилось, слушал внимательно и заинтересованно. Очень понравилась экскурсия в Музей живой керамики. Рекомендую всем. Много нового узнали о городе Тверь, обязательно еще вернемся.

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