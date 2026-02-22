Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Вас ждет яркое знакомство с Верхневолжской столицей: ключевые локации, нестандартные маршруты и необычные музеи раскроют характер города со всех сторон. Я расскажу о важных вехах в летописи Твери и о том, как она оказалась в центре Государевой дороги. Кроме того, при желании мы можем отправиться в Завидово и Городню — уютные села на Тверском тракте, хранящие его историю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

История Твери неразрывно связана с историей Москвы и Петербурга. Я расскажу вам, как Тверь соревновалась с первопрестольной за это звание; как Тверской тракт соединил город с Великим Новгородом и южными прикаспийскими землями. В итоге Тверь получила важную связующую роль между двумя столицами. Какие последствия означало это для города, как сложилась его судьба? Обо всем об этом вы узнаете на обзорной экскурсии.

Красоты города

Мы проедем и прогуляемся по улицам Твери — над ее обликом трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие. Увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.

Местные ремесла и коллекция сувениров со всей страны

А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Расширенная программа: Завидово и Городня

При желании мы можем дополнить программу, проехать по «Дороге государя» и посетить села Завидово и Городню.

Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность села. Вы осмотрите Музей истории Храмового комплекса села Завидово и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников.

А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества.

Кроме того, экскурсию можно начать из Москвы: в этом случае вы не только посетите Завидово и Городню, но и узнаете историю самой главной дороги страны, а также населённых пунктов, которые мы будем проезжать. Просмотреть описание этого варианта и забронировать экскурсию можно здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается у ж/д вокзала Твери, завершается на площади Ленина и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида

Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке

Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом

Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы