Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Кроме того, при желании мы можем отправиться в Завидово и Городню — уютные села на Тверском тракте, хранящие его историю.
Описание экскурсии
Погружение в прошлое
История Твери неразрывно связана с историей Москвы и Петербурга. Я расскажу вам, как Тверь соревновалась с первопрестольной за это звание; как Тверской тракт соединил город с Великим Новгородом и южными прикаспийскими землями. В итоге Тверь получила важную связующую роль между двумя столицами. Какие последствия означало это для города, как сложилась его судьба? Обо всем об этом вы узнаете на обзорной экскурсии.
Красоты города
Мы проедем и прогуляемся по улицам Твери — над ее обликом трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие. Увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь Белая Троица и Живой музей керамики.
Местные ремесла и коллекция сувениров со всей страны
А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.
Расширенная программа: Завидово и Городня
При желании мы можем дополнить программу, проехать по «Дороге государя» и посетить села Завидово и Городню.
Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность села. Вы осмотрите Музей истории Храмового комплекса села Завидово и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников.
А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества.
Кроме того, экскурсию можно начать из Москвы: в этом случае вы не только посетите Завидово и Городню, но и узнаете историю самой главной дороги страны, а также населённых пунктов, которые мы будем проезжать. Просмотреть описание этого варианта и забронировать экскурсию можно здесь.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается у ж/д вокзала Твери, завершается на площади Ленина и проводится на вашем автомобиле — в нём должно быть место для гида
- Возможно проведение экскурсии на автомобиле гида. Стоимость уточняйте в личной переписке
- Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом
- Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально
Дополнительные расходы
- Доплата за расширенную программу с посещением Городни и Завидово: 4500 ₽
- Входные билеты в музеи с экскурсиями: 850-2400 ₽ с чел. в зависимости от выбранной программы
- По желанию — обед (организовывается либо в кафе, либо в ресторане в центре Твери, либо в трапезной храмового комплекса Завидово)
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
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Отзывы и рейтинг
Были семьёй 2 дня в Твери, заказали у Марии экскурсию. Очень хороший, грамотный, доброжелательный и эрудированный экскурсовод. Посмотрели все интересные места, памятники, исторические здания, узнали очень много нового в интересном и содержательном рассказе! Очень понравилось! Спасибо, Мария!
Хоть на улице и было «прохладно», это не помешало нам познакомиться с достопримечательностями Твери, посетить уникальные музеи, храмы Завидово и Городни.
Большое спасибо!