Еще несколько необычных экскурсий в Твери

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

История 📖 Твери неразрывно связана с историей Москвы и Петербурга. Я расскажу вам, как Тверь соревновалась с первопрестольной за это звание; как Тверской тракт соединил город 🏙️ с Великим Новгородом и южными прикаспийскими землями. В итоге Тверь получила важную связующую роль между двумя столицами. Какие последствия означало это для города, как сложилась его судьба? Обо всем об этом вы узнаете на обзорной экскурсии 🧭.

Красоты города

Мы проедем и прогуляемся по улицам Твери — над ее обликом трудились знаменитые зодчие Росси, Казаков, Никитин и другие. Увидим главные памятники и вспомним выдающихся личностей, связанных с Тверью: Афанасия Никитина, Пушкина, Крылова, Салтыкова-Щедрина, Ленина и других. Вы отыщете необычные скульптуры, посвященные рыбаку и семье, а также посетите древнюю церковь ⛪ Белая Троица и Живой музей 🖼 керамики.

Местные ремесла и коллекция сувениров со всей страны

А напоследок вы приоткроете мир народного русского творчества в Музее Торжокских золотошвей. После экскурсии вы сможете купить уникальные сувениры: здесь представлены лучшая Семеновская хохлома, Гжель, Клинская елочная игрушка, Павлопосадские платки, шкатулки из Палеха и Мстеры, Конаковский фаянс, Северная чернь, Калининградский янтарь и «Золото рук человеческих» — изделия торжокских мастериц.

Расширенная программа: Завидово и Городня

При желании мы можем дополнить программу, проехать по «Дороге государя» и посетить села Завидово и Городню.

Завидово знаменито своим Национальным парком, но он — не единственная достопримечательность 🏛️ села. Вы осмотрите Музей истории Храмового комплекса села Завидово и Музей «Государева дорога». Экспозиции расскажут о владениях Ивана Грозного, Большой Московской дороге, быте ямщиков, путешественников и паломников.

А Городня может похвастаться сохранившимся Путевым дворцом и церковью Рождества Богородицы — это единственная уцелевшая постройка блестящей архитектуры Тверского княжества.

Кроме того, экскурсию ⛳ можно начать из Москвы: в этом случае вы не только посетите Завидово и Городню, но и узнаете историю самой главной дороги страны, а также населённых пунктов, которые мы будем проезжать. Просмотреть описание этого варианта и забронировать экскурсию можно здесь.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается и заканчивается у ж/д вокзала Твери и проводится на комфортабельном автомобиле 🚘. Возможно начало экскурсии по другому адресу по предварительному согласованию с гидом. Также возможна организация экскурсии на вашем автомобиле.

Экскурсия с детьми до 12 лет проводится только на вашем автомобиле с автокреслом

Возможна организация экскурсии для группы до 18 чел. на комфортабельном микроавтобусе — стоимость обсуждается индивидуально

Дополнительные расходы