Этот квест-экскурсия в Старице предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинного города.



Участники узнают о славной истории города, увидят реставрируемые и исчезающие храмы и усадьбы, а также посетят живописные места с видом на Волгу.



Квест включает задания с использованием старинных фотографий и карт, что делает его интересным и познавательным. Приятным завершением станет пикник на берегу Волги

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучше всего отправляться на квест по Старице в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В остальное время года прогулки возможны, но из-за погодных условий и короткого светового дня могут быть менее комфортными.

Сейчас август — это идеальное время.