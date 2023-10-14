Вдохновиться спокойствием города, которому без малого 700 лет, и узнать о нём много интересного
Хотите отдохнуть от шумного мегаполиса? Любите новые места и пешие прогулки? Приглашаю вас в Старицу.
Я не гид и не историк, а лишь человек, влюблённый в город детства, куда приезжала к бабушке 32 года подряд. Моя любовь к Старице, книги и интернет помогли мне составить этот квест. Будут интересные факты, городские пейзажи в стиле «обшарпэ» и пикник с кофе на берегу Волги.
Я не гид и не историк, а лишь человек, влюблённый в город детства, куда приезжала к бабушке 32 года подряд. Моя любовь к Старице, книги и интернет помогли мне составить этот квест. Будут интересные факты, городские пейзажи в стиле «обшарпэ» и пикник с кофе на берегу Волги.
Ближайшие даты:
14
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
На квесте вы сможете:
- Узнать, чем славилась Старица и что отсюда доставляли по Волге.
- Увидеть старинные храмы и усадьбы — то, что активно реставрируется, и то, что постепенно исчезает.
- Выяснить, где именно в Старице снимался известный советский фильм.
- Подняться на вал городища — самую живописную точку с видом на Волгу и Свято-Успенский монастырь.
Как проходит квест:
- Я выдам печатные материалы с заданиями. Можно и нужно пользоваться интернетом и картами.
- Если вас 4 или 6 человек — можно разделиться на две команды. Так будет веселее и азартнее.
- Маршрут квеста пройдёт по основным достопримечательностям города. Раскрывать их не буду, чтобы сохранить интригу.
- Испытания будут разного формата: например, отыскать места, которые вы увидите на фотографиях 100-летней давности, и сфотографировать эти локации сейчас в том же ракурсе. Либо отгадать объект, прийти к нему и выполнить там небольшое дополнительное задание.
- По вашему желанию я могу следовать за вами, либо мы встретимся уже на финише.
Организационные детали
- Вход в некоторые достопримечательности платный. Например, подъём на колокольню — от 100 руб. /чел.
- Добраться из Москвы можно на «Ласточке» до Твери, а затем на автобусе или маршрутке до Старицы. Примерная общая стоимость билетов — 950 руб. /чел.
- Если хотите остаться в Старице на ночь — можно остановиться в гостевом доме «Особняк на Карла Маркса».
- Вышлю список проверенных кафе, контакты гидов в каменоломнях и инструкторов по верховой езде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле памятника Старице на главной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alexandriya — ваш гид в Твери
По профессии я графический дизайнер. Посетила около 20 стран и 138 городов мира. Сейчас пробую себя в новых для меня занятиях, например, в составлении квестов. При их подготовке получаю удовольствие, разыскивая материал и выбирая объекты. Я не гид и не историк, лишь проводник по городу и энтузиаст-любитель.
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