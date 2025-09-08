Этот квест-экскурсия в Старице предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу старинного города.
Участники узнают о славной истории города, увидят реставрируемые и исчезающие храмы и усадьбы, а также посетят живописные места с видом на Волгу.
Квест включает задания с использованием старинных фотографий и карт, что делает его интересным и познавательным. Приятным завершением станет пикник на берегу Волги
Участники узнают о славной истории города, увидят реставрируемые и исчезающие храмы и усадьбы, а также посетят живописные места с видом на Волгу.
Квест включает задания с использованием старинных фотографий и карт, что делает его интересным и познавательным. Приятным завершением станет пикник на берегу Волги
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Увлекательные задания
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 📸 Фотосессия в старинных местах
- ☕ Пикник на берегу Волги
- 👥 Возможность командной игры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться на квест по Старице в июне, июле и августе. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. В мае и сентябре также можно насладиться квестом, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладе. В остальное время года прогулки возможны, но из-за погодных условий и короткого светового дня могут быть менее комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Старинные храмы
- Усадьбы
- Свято-Успенский монастырь
Описание квеста
На квесте вы сможете:
- Узнать, чем славилась Старица и что отсюда доставляли по Волге.
- Увидеть старинные храмы и усадьбы — то, что активно реставрируется, и то, что постепенно исчезает.
- Выяснить, где именно в Старице снимался известный советский фильм.
- Подняться на вал городища — самую живописную точку с видом на Волгу и Свято-Успенский монастырь.
Как проходит квест:
- Я выдам печатные материалы с заданиями. Можно и нужно пользоваться интернетом и картами.
- Если вас более 6 человек — можно разделиться на две команды. Так будет веселее и азартнее.
- Маршрут квеста пройдёт по основным достопримечательностям города. Раскрывать их не буду, чтобы сохранить интригу.
- Испытания будут разного формата: например, отыскать места, которые вы увидите на фотографиях 100-летней давности, и сфотографировать эти локации сейчас в том же ракурсе. Либо отгадать объект, прийти к нему и выполнить там небольшое дополнительное задание.
- По вашему желанию я могу следовать за вами, либо мы встретимся уже на финише.
Организационные детали
- Вход в некоторые достопримечательности платный. Например, подъём на колокольню — от 100 ₽/чел.
- Добраться из Москвы можно на «Ласточке» до Твери, а затем на автобусе или маршрутке до Старицы. Примерная общая стоимость билетов — 1150 ₽/чел.
- Если хотите остаться в Старице на ночь — можно остановиться в гостевом доме «Особняк на Карла Маркса» или «на Старчонке».
- Вышлю список проверенных кафе, контакты гидов в каменоломнях и инструкторов по верховой езде.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле памятника Старице на главной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александрия — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 115 туристов
По профессии я графический дизайнер. Посетила около 20 стран и 138 городов мира. Пробую себя в новых для меня занятиях, например, в составлении квестов, а также развиваю свой мерч. При их подготовке получаю удовольствие, разыскивая материал и выбирая объекты. Я не гид и не историк, лишь проводник по городу и энтузиаст-любитель.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Все прошло чудесно. Было интересно, погуляли в хорошей компании, поразгадывали загадки, позвонили в колокола, попили кофе у развалин. Мы любим Старицу ещё больше.
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Лучший специалист на планете земля. Рекомендую всем
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Л
Как прогулка по городу, экскурсия состоялась. Но, к сожалению, информацию про город мы получили минимальную. Цена за простую прогулку сильно завышена, на наш взгляд
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Е
Отличная идея знакомство с городом в форме квеста! Подборка старинных фото погружает в ту эпоху. Задания выполняются легко, правда без интернета выполнить их не удастся. Очень уютный городок. Приятно гулять по его улочкам.
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Великолепный формат экскурсии! Для тех, кто любит интеллектуальные игры - самое оно!!! Исходили город вдоль и поперёк, очень рекомендуем!!! Нашей большой компании зашло на все 100%. Большущее спасибо 🙏💕
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Входит в следующие категории Твери
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