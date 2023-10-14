Хотите отдохнуть от шумного мегаполиса? Любите новые места и пешие прогулки? Приглашаю вас в Старицу.



Я не гид и не историк, а лишь человек, влюблённый в город детства, куда приезжала к бабушке 32 года подряд. Моя любовь к Старице, книги и интернет помогли мне составить этот квест. Будут интересные факты, городские пейзажи в стиле «обшарпэ» и пикник с кофе на берегу Волги.