Вы придёте в уютную пекарню, где потрескивает огонь в печи, а воздух пропитан ароматами выпечки и специй. Я раскрою секреты идеального теста — мягкого и воздушного. Замесим его руками, как делали наши бабушки. Будем смеяться и делиться историями — всё, как в большой семье за общим столом. Поверьте, ваши пирожки станут самыми вкусными в жизни!
Описание мастер-класса
- Вы окажетесь в атмосферной пекарне, где всё по-настоящему: тёплая печь, деревянные столы и вкусные запахи
- Научитесь замешивать тесто, подбирать традиционные начинки и лепить пироги
- Пока они пекутся, сможете посидеть на печи и отдохнуть за неспешным разговором. А затем — чай из самовара и горячая выпечка с пылу с жару
Что будем печь:
Тверской накрёпок — старинный русский праздничный пирог Тверской области. Делают его из дрожжевого теста, а внутрь кладут рыбу и рассыпчатую кашу — чаще всего гречневую. Но можно и рисовую, овсяную, ячменную или пшеничную.
Теплик — традиционный пирог Осташковского уезда. Собирается из маленьких пирожков с разными начинками. Один из них, по традиции, обязательно с мёдом, чтобы привлечь удачу и счастье.
Организационные детали
- Дети с 5 лет участвуют под присмотром родителей
- Мастер-класс подходит для всех — от новичков до опытных кулинаров
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Вагжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я владелица ремесленной пекарни и страстная хранительница традиций русской выпечки. Жду вас на уютных мастер-классах в тёплой пекарне у настоящей русской печи. С атмосферой заботы, любви и тепла — не только от огня, но и от душевных разговоров.
Входит в следующие категории Твери
