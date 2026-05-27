Вы придёте в уютную пекарню, где потрескивает огонь в печи, а воздух пропитан ароматами выпечки и специй. Я раскрою секреты идеального теста — мягкого и воздушного. Замесим его руками, как делали наши бабушки. Будем смеяться и делиться историями — всё, как в большой семье за общим столом. Поверьте, ваши пирожки станут самыми вкусными в жизни!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Вы окажетесь в атмосферной пекарне, где всё по-настоящему: тёплая печь, деревянные столы и вкусные запахи

Научитесь замешивать тесто, подбирать традиционные начинки и лепить пироги

Пока они пекутся, сможете посидеть на печи и отдохнуть за неспешным разговором. А затем — чай из самовара и горячая выпечка с пылу с жару

Что будем печь:

Тверской накрёпок — старинный русский праздничный пирог Тверской области. Делают его из дрожжевого теста, а внутрь кладут рыбу и рассыпчатую кашу — чаще всего гречневую. Но можно и рисовую, овсяную, ячменную или пшеничную.

Теплик — традиционный пирог Осташковского уезда. Собирается из маленьких пирожков с разными начинками. Один из них, по традиции, обязательно с мёдом, чтобы привлечь удачу и счастье.

Организационные детали