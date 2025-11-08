Наши тверские мосты — как символы города, так и необходимая составляющая повседневной жизни. Мы по ним гуляем, ездим, стоим в пробках. Поговорим о них детально: какой была жизнь Твери без мостов и на что город пошёл ради них. Как выглядели тверские реки 100 лет назад. И главное — какие люди строили для нас мосты, стремясь улучшить жизнь города.

Пойдём гулять по набережной от места впадения реки Тьмаки в Волгу и до места слияния Волги и Тверцы.

Пройдём по Монастырскому мосту, под Старым Волжским мостом и Новым Волжским мостом.

Рассмотрим со стороны мост имени инженера Петра Богомолова.

Вы узнаете:

как менялась роль рек в нашем городе на протяжении веков

как Тверь жила без мостов и кто начал их строить

где находится Монастырский мост и куда он ведёт

какой тверской мост описан в романе Достоевского

у какого моста есть старое, новое и взятое взаймы

какой мост и от чего защитила сама природа

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию.