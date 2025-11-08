Наши тверские мосты — как символы города, так и необходимая составляющая повседневной жизни. Мы по ним гуляем, ездим, стоим в пробках. Поговорим о них детально: какой была жизнь Твери без мостов и на что город пошёл ради них. Как выглядели тверские реки 100 лет назад. И главное — какие люди строили для нас мосты, стремясь улучшить жизнь города.
Описание экскурсии
Пойдём гулять по набережной от места впадения реки Тьмаки в Волгу и до места слияния Волги и Тверцы.
Пройдём по Монастырскому мосту, под Старым Волжским мостом и Новым Волжским мостом.
Рассмотрим со стороны мост имени инженера Петра Богомолова.
Вы узнаете:
- как менялась роль рек в нашем городе на протяжении веков
- как Тверь жила без мостов и кто начал их строить
- где находится Монастырский мост и куда он ведёт
- какой тверской мост описан в романе Достоевского
- у какого моста есть старое, новое и взятое взаймы
- какой мост и от чего защитила сама природа
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Обелиска Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Твери
Меня зовут Надежда, я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Смотрю на Тверь любящими глазами и стремлюсь открыть город заново тем, кто здесь живёт, и заинтересовать тех, кто приехал погостить.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
МАРИНА
8 ноя 2025
Нам очень понравилась как организация экскурсии (удобный сервис для заказа и оплаты, чат с экскурсоводом, в котором я задала вопросы и получила оперативный ответ), так и сама экскурсия: творческий подход к выбору маршрута, позволяющего как создать целостное представление о городе, так и привлечь внимание к интересным историческим фактам. Выбор вечернего времени также оказался удачным, поскольку центр города эффектно освещается.
Дата посещения: 3 ноября 2025
Татьяна
3 ноя 2025
Надежда прекрасный экскурсовод, интересная тематическая экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
А
Анна
20 окт 2025
Как же здорово узнавать новое о своём городе! Огромное спасибо Надежде за прекрасную экскурсию! Я буквально увидела заново так привычные мне места. Даже не думала,что столько всего не знаю о
Давыдова
20 сен 2025
Очень интересная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться с городом. Надежда прекрасный рассказчик и хорошо владеет материалом. И что особенно важно, искренне увлечена городом и его историей. На экскурсии
Ч
Чистякова
15 сен 2025
Уважаемые жители Твери и гости, обязательно посетите эту экскурсию. Надежда - великолепный рассказчик, полностью владеет материалом, интересной информацией. Я много узнала нового для себя по истории Твери в локации -
