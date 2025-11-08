Мои заказы

Тверские мосты: между берегами и историями

Понять город через неотъемлемую часть его жизни
Наши тверские мосты — как символы города, так и необходимая составляющая повседневной жизни. Мы по ним гуляем, ездим, стоим в пробках. Поговорим о них детально: какой была жизнь Твери без мостов и на что город пошёл ради них. Как выглядели тверские реки 100 лет назад. И главное — какие люди строили для нас мосты, стремясь улучшить жизнь города.
5
5 отзывов
Описание экскурсии

Пойдём гулять по набережной от места впадения реки Тьмаки в Волгу и до места слияния Волги и Тверцы.

Пройдём по Монастырскому мосту, под Старым Волжским мостом и Новым Волжским мостом.

Рассмотрим со стороны мост имени инженера Петра Богомолова.

Вы узнаете:

  • как менялась роль рек в нашем городе на протяжении веков
  • как Тверь жила без мостов и кто начал их строить
  • где находится Монастырский мост и куда он ведёт
  • какой тверской мост описан в романе Достоевского
  • у какого моста есть старое, новое и взятое взаймы
  • какой мост и от чего защитила сама природа

Организационные детали

Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Обелиска Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Твери
Меня зовут Надежда, я аттестованный гид по Твери и Тверской области. Смотрю на Тверь любящими глазами и стремлюсь открыть город заново тем, кто здесь живёт, и заинтересовать тех, кто приехал погостить.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
М
МАРИНА
8 ноя 2025
Нам очень понравилась как организация экскурсии (удобный сервис для заказа и оплаты, чат с экскурсоводом, в котором я задала вопросы и получила оперативный ответ), так и сама экскурсия: творческий подход к выбору маршрута, позволяющего как создать целостное представление о городе, так и привлечь внимание к интересным историческим фактам. Выбор вечернего времени также оказался удачным, поскольку центр города эффектно освещается.
Дата посещения: 3 ноября 2025
Татьяна
Татьяна
3 ноя 2025
Надежда прекрасный экскурсовод, интересная тематическая экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
Надежда прекрасный экскурсовод, интересная тематическая экскурсия! Рекомендуем! Спасибо!
А
Анна
20 окт 2025
Как же здорово узнавать новое о своём городе! Огромное спасибо Надежде за прекрасную экскурсию! Я буквально увидела заново так привычные мне места. Даже не думала,что столько всего не знаю о
читать дальше

родном городе. Экскурсия прошла в теплой атмосфере, не была перегружена фактами, датами, именами, что для меня очень важно. Надежда - прекрасный рассказчик. Очень интересны были истории из жизни строителей мостов, архивные фотографии. Красивейшие виды на Волгу и на мосты заиграли для меня новыми красками. Рекомендую эту экскурсию как для гостей нашего города, так и для местных.

Давыдова
Давыдова
20 сен 2025
Очень интересная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться с городом. Надежда прекрасный рассказчик и хорошо владеет материалом. И что особенно важно, искренне увлечена городом и его историей. На экскурсии
читать дальше

узнали много интересных фактов, о которых даже не подозревали (хочется поделиться, но не буду, это магия узнавания нового должна происходить в процессе)). Такая экскурсия-прогулка позволяет посмотреть на привычные места новыми глазами, мыслями окунуться в другие времена и эпохи, узнать о людях, связавших свою жизнь с нашим городом и оставивших нам материальные свидетельства своей жизни, творчества и труда. Рекомендую к посещению. Надеюсь, что у Надежды появяться вскоре другие тематические экскурсии, которые с удовольствием посещю. Спасибо!

Очень интересная экскурсия для тех, кто хочет поближе познакомиться с городом. Надежда прекрасный рассказчик и хорошо
Ч
Чистякова
15 сен 2025
Уважаемые жители Твери и гости, обязательно посетите эту экскурсию. Надежда - великолепный рассказчик, полностью владеет материалом, интересной информацией. Я много узнала нового для себя по истории Твери в локации -
читать дальше

Обелиск Победы. Надежда преподносит информацию языком, которая "ложится на ухо", слушать очень интересно, можно задавать вопросы, Надежда подробно на них отвечает. В конце экскурсии всех ждет маленький сюрприз, не буду его озвучивать. но было очень приятно. Спасибо экскурсоводу Надежде за прекрасно проведенный день!! Обязательно постараюсь посетить и другие экскурсии с Надеждой.

