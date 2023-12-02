Услышать о «Тверской одиссее» русского драматурга от истинного знатока театра
Тверская земля тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского.
От его путешествия по местам, который сам драматург называл «обетованной землей», остался подробный дневник с наблюдениями, записями бесед и даже зарисовками пейзажей.
На моей экскурсии я постараюсь столь же глубоко раскрыть связи великого драматурга с волжским городом.
От его путешествия по местам, который сам драматург называл «обетованной землей», остался подробный дневник с наблюдениями, записями бесед и даже зарисовками пейзажей.
На моей экскурсии я постараюсь столь же глубоко раскрыть связи великого драматурга с волжским городом.
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Описание
Что вас ожидает
Мы не просто увидим Тверь глазами «русского Шекспира», но и в подробностях представим город середины 19 века — с весенним караваном и ужасным наводнением, фешенебельными гостиницами и гостиным двором. Вспомним слова одного из героев «Грозы», который признавался: «Пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и всё наглядеться не могу». И попробуем сами проникнуться местными красотами.
- Почтим дома, которые хранят голос Александра Николаевича Островского, ведь в них он читал свои пьесы.
- Познакомимся с выдающимися тверскими жителями — Алексеем Унковским, Александром Бакуниным, Дмитрием Ржевским.
- Узнаем о целях волжской поездки драматурга в 1856 году, его наблюдениях и впечатлениях о Твери.
- Поговорим о здоровом питании, черемухе и калине, модных стразовых булавках и розовых косынках.
- Разгадаем тайну «ростопчинских бульдогов».
- А ещё погрузимся в весенние впечатления пасхальной недели: первый гром, первые грибы-сморчки и первый улов.
Организационные детали
Автор и ведущий экскурсии — кандидат наук, доцент, лауреат Премии Александра Невского, автор выставок и спектаклей, посвященных литературной экспедиции А. Н. Островского 1856 года.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Андрея Дементьева
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Я не просто гид в Твери — а своего рода визитная карточка города. Создатель и вдохновитель АРТотеки «Берёзовый сказ», посвящённой русской культуре и ее главному символу — берёзе. Коллекционер и меценат. Неподражаемый чтец и автор сотни спектаклей по русской классике. Мои просветительские и образовательные проекты отмечены высокими наградами, а документальные фильмы получили престижные призы. Со мной интересно читать, играть и гулять! Могу заинтересовать и ребёнка, и взрослого даже самой сложной темой. Оказавшись между рассказом и сказкой, вы проведёте время с пользой, отдохнёте душой и получите хорошую пищу для ума.
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