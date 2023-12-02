«Здесь был классик»: Островский в Твери

Индивидуальная экскурсия в Твери

Услышать о «Тверской одиссее» русского драматурга от истинного знатока театра

Тверская земля тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского.

От его путешествия по местам, который сам драматург называл «обетованной землей», остался подробный дневник с наблюдениями, записями бесед и даже зарисовками пейзажей.

На моей экскурсии я постараюсь столь же глубоко раскрыть связи великого драматурга с волжским городом.
«Здесь был классик»: Островский в Твери
«Здесь был классик»: Островский в Твери
«Здесь был классик»: Островский в Твери
«Здесь был классик»: Островский в Твери
«Здесь был классик»: Островский в Твери
«Здесь был классик»: Островский в Твери
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы не просто увидим Тверь глазами «русского Шекспира», но и в подробностях представим город середины 19 века — с весенним караваном и ужасным наводнением, фешенебельными гостиницами и гостиным двором. Вспомним слова одного из героев «Грозы», который признавался: «Пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и всё наглядеться не могу». И попробуем сами проникнуться местными красотами.

  • Почтим дома, которые хранят голос Александра Николаевича Островского, ведь в них он читал свои пьесы.
  • Познакомимся с выдающимися тверскими жителями — Алексеем Унковским, Александром Бакуниным, Дмитрием Ржевским.
  • Узнаем о целях волжской поездки драматурга в 1856 году, его наблюдениях и впечатлениях о Твери.
  • Поговорим о здоровом питании, черемухе и калине, модных стразовых булавках и розовых косынках.
  • Разгадаем тайну «ростопчинских бульдогов».
  • А ещё погрузимся в весенние впечатления пасхальной недели: первый гром, первые грибы-сморчки и первый улов.

Организационные детали

Автор и ведущий экскурсии — кандидат наук, доцент, лауреат Премии Александра Невского, автор выставок и спектаклей, посвященных литературной экспедиции А. Н. Островского 1856 года.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Андрея Дементьева
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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