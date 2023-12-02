Тверская земля тесно связана с жизнью и творчеством Александра Островского. От его путешествия по местам, который сам драматург называл «обетованной землей», остался подробный дневник с наблюдениями, записями бесед и даже зарисовками пейзажей. На моей экскурсии я постараюсь столь же глубоко раскрыть связи великого драматурга с волжским городом.

Описание

Что вас ожидает

Мы не просто увидим Тверь глазами «русского Шекспира», но и в подробностях представим город середины 19 века — с весенним караваном и ужасным наводнением, фешенебельными гостиницами и гостиным двором. Вспомним слова одного из героев «Грозы», который признавался: «Пятьдесят лет я каждый день гляжу за Волгу и всё наглядеться не могу». И попробуем сами проникнуться местными красотами.

Почтим дома, которые хранят голос Александра Николаевича Островского, ведь в них он читал свои пьесы.

Познакомимся с выдающимися тверскими жителями — Алексеем Унковским, Александром Бакуниным, Дмитрием Ржевским.

Узнаем о целях волжской поездки драматурга в 1856 году, его наблюдениях и впечатлениях о Твери.

Поговорим о здоровом питании, черемухе и калине, модных стразовых булавках и розовых косынках.

Разгадаем тайну «ростопчинских бульдогов».

А ещё погрузимся в весенние впечатления пасхальной недели: первый гром, первые грибы-сморчки и первый улов.

Организационные детали

Автор и ведущий экскурсии — кандидат наук, доцент, лауреат Премии Александра Невского, автор выставок и спектаклей, посвященных литературной экспедиции А. Н. Островского 1856 года.