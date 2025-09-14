Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Твери

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Твери, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Обзорная прогулка по Твери с купцом
Пешая
2 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выбор
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
11 дек в 11:00
18 дек в 11:00
от 5800 ₽ за всё до 20 чел.
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
«Фабричные»: променад по Морозовскому городку
Надев наушники, отправляйтесь в начало 20 века, чтобы прожить день фабриканта в Морозовском городке. Откройте для себя быт и истории прошлого
Начало: На улице Двор Пролетарки
11 дек в 12:00
12 дек в 10:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
Пешая
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка по Трёхсвятской в Твери
Пешая
1 час
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Пешая
2 часа
20 отзывов
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека

Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 700 до 6000. Туристы уже оставили гидам 160 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
