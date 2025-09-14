Ж Жуков Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала читать дальше усложняют восприятие материала и утомляют. Было так интересно и увлекательно, что время пролетело незаметно. Не хотелось, чтобы экскурсия заканчивалась. Обязательно вернемся на другие экскурсии с этим гидом. Очень понравилась экскурсия. Благодарим гида Александру за увлеченность историей родного города, за великолепную подачу материала, без ненужных деталей, которые зачастую

И Инна Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Экскурсию провела Александра, большое ей спасибо. Было интересно, чувствуется любовь к своему городу, к его истории.

О Ольга Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала читать дальше учтены все наши пожелания. Обязательно постараемся встретиться с Мариной еще раз. Рекомендуем всем, кто хочет влюбиться в Тверь, обращаться к Марине. Очень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод Марина рассказала и показала много интересного. Мы забыли о времени, несмотря на плохую погоду. Были

Ю Юлия Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Приятная подача информации и интересный рассказ

И Ирина Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Экскурсовод Александра рассказывала эмоционально, информативно в меру. Было интересно и 70-летним и 18летним. Советую тем, кто интересуется архитектурой и религией. Никаких»жареных фактов» или исторических анекдотов.

Н Нелли «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Первый раз были на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось😍 создалось впечатление полного погружения в атмосферу тех времен!!! Однозначная рекомендация всем, кто решит посетить Тверь!

М Марина Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Было интересно! И смотреть, и слушать, и ходить, и узнавать новое. Услышанные факты, наука не даст соврать, забываются через 20 минут, если их специально не заучивать, но остаются впечатления и эмоции. У нас осталось хорошее послевкусие.

Г Галина Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Потрясающая экскурсия! Хоть нам и не повезло с погодой, экскурсия прошла в расслабленном формате. Очень много новой и интересной информации! Спасибо большое!

л лия Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала читать дальше и как профессиональный историк глубоко погружена в тему, связанную с предместьем. Во время экскурсии легко добавляет объекты, интересующие экскурсантов. Как гостеприимная хозяйка даёт полезные советы. Обязательно расскажу об этой экскурсии своим друзьям! Нам очень повезло, что выбрали данный маршрут! Он оказался очень интересным и душевным. Узнали много нового! Ольга-нетолько удивительная рассказчица, но

Е Елена Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Спасибо огромное Ольге!!! Нам очень понравился маршрут, рассказ о зданиях и людях, которые жили, строили эти дома и много чего делали для самого города!!! Радовались не только наши уши)) но и глаза)) Красивые улицы, красивые истории!!! Однозначно рекомендую эту экскурсию!!!

Ю Юлия Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Экскурсия очень понравилась. Было холодно, но супер интересно, Александра прекрасный экскурсовод и человек душевный, любящий свой город)

И Ирина Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Экскурсия понравилось, Александра сумела заинтересовать, внести колорит и открыть много нового в родном с детства городе. С удовольствием рекомендую этот формат.

А Андрей Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Очень понравилось, Ольга просто супер. При повторном посещении Твери обязательно возьмём новую экскурсию и попросим Ольгу провести её. Спасибо

Е Елена Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Благодарю Александру за проведенную экскурсию. Сюрприз для сына в день рождения. Всё было очень интересно, познавательно и легко в восприятии информации.

Е Екатерина «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Великолепная прогулка. Спектакль о времени которого нет, а место осталось и к сожалению частично разрушается.

Рекомендую. Подобного формата,я не проходила.

Е Елена Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Замечательно составленные и проведённые Ольгой экскурсия открыла ещё одну грань замечательного города Тверь. Очень признательна и всем рекомендую!

Н Наталья Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала Посетили экскурсию 21 сентября. Александра -замечательный гид. Прекрасно знает историю, очень интересно рассказывает. Видно, что человек любит свой город. Рекомендую!

А Алексей «Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку Очень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречали.

Интересный сюжет, ложащийся на маршрут экскурсии.

Качественная озвучка.