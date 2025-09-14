Показать всёПочувствовать себя местнымОбзорныеИмператорский путевой дворецПамятник Афанасию Никитину
Индивидуальная
до 20 чел.
Лучший выборПрогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
11 дек в 11:00
18 дек в 11:00
от 5800 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
«Фабричные»: променад по Морозовскому городку
Надев наушники, отправляйтесь в начало 20 века, чтобы прожить день фабриканта в Морозовском городке. Откройте для себя быт и истории прошлого
Начало: На улице Двор Пролетарки
11 дек в 12:00
12 дек в 10:30
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мещанская слобода Твери
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
15 дек в 08:00
17 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Историческая фото-прогулка в Твери
Откройте для себя Тверь с новой стороны на фотопрогулке по Трёхсвятской улице. Исторические локации и яркие кадры ждут вас
Начало: На Трёхсвятской улице
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 20 чел.
Интерактивная экскурсия по старинному центру Твери
Познакомиться с историей города через архитектуру, запахи и старинные фотографии
Начало: На площади Михаила Тверского
20 дек в 12:30
27 дек в 12:30
700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖуков14 сентября 2025Очень понравилась экскурсия. Благодарим гида Александру за увлеченность историей родного города, за великолепную подачу материала, без ненужных деталей, которые зачастую
- ИИнна18 августа 2025Экскурсию провела Александра, большое ей спасибо. Было интересно, чувствуется любовь к своему городу, к его истории.
- ООльга22 июля 2025Очень интересная экскурсия. Замечательный экскурсовод Марина рассказала и показала много интересного. Мы забыли о времени, несмотря на плохую погоду. Были
- ЮЮлия5 июля 2025Приятная подача информации и интересный рассказ
- ИИрина27 июня 2025Экскурсовод Александра рассказывала эмоционально, информативно в меру. Было интересно и 70-летним и 18летним. Советую тем, кто интересуется архитектурой и религией. Никаких»жареных фактов» или исторических анекдотов.
- ННелли3 мая 2025Первый раз были на иммерсивной экскурсии! Очень понравилось😍 создалось впечатление полного погружения в атмосферу тех времен!!! Однозначная рекомендация всем, кто решит посетить Тверь!
- ММарина3 мая 2025Было интересно! И смотреть, и слушать, и ходить, и узнавать новое. Услышанные факты, наука не даст соврать, забываются через 20 минут, если их специально не заучивать, но остаются впечатления и эмоции. У нас осталось хорошее послевкусие.
- ГГалина1 мая 2025Потрясающая экскурсия! Хоть нам и не повезло с погодой, экскурсия прошла в расслабленном формате. Очень много новой и интересной информации! Спасибо большое!
- ллия25 февраля 2025Нам очень повезло, что выбрали данный маршрут! Он оказался очень интересным и душевным. Узнали много нового! Ольга-нетолько удивительная рассказчица, но
- ЕЕлена5 января 2025Спасибо огромное Ольге!!! Нам очень понравился маршрут, рассказ о зданиях и людях, которые жили, строили эти дома и много чего делали для самого города!!! Радовались не только наши уши)) но и глаза)) Красивые улицы, красивые истории!!! Однозначно рекомендую эту экскурсию!!!
- ЮЮлия4 января 2025Экскурсия очень понравилась. Было холодно, но супер интересно, Александра прекрасный экскурсовод и человек душевный, любящий свой город)
- ИИрина16 декабря 2024Экскурсия понравилось, Александра сумела заинтересовать, внести колорит и открыть много нового в родном с детства городе. С удовольствием рекомендую этот формат.
- ААндрей8 ноября 2024Очень понравилось, Ольга просто супер. При повторном посещении Твери обязательно возьмём новую экскурсию и попросим Ольгу провести её. Спасибо
- ООльга31 октября 2024Все отлично. Познавательно, интересно.
- ЕЕлена30 сентября 2024Благодарю Александру за проведенную экскурсию. Сюрприз для сына в день рождения. Всё было очень интересно, познавательно и легко в восприятии информации.
- ЕЕкатерина29 сентября 2024Великолепная прогулка. Спектакль о времени которого нет, а место осталось и к сожалению частично разрушается.
Рекомендую. Подобного формата,я не проходила.
- ЕЕлена27 сентября 2024Замечательно составленные и проведённые Ольгой экскурсия открыла ещё одну грань замечательного города Тверь. Очень признательна и всем рекомендую!
- ННаталья23 сентября 2024Посетили экскурсию 21 сентября. Александра -замечательный гид. Прекрасно знает историю, очень интересно рассказывает. Видно, что человек любит свой город. Рекомендую!
- ААлексей15 сентября 2024Очень интересный формат, до сих пор такой экскурсии нигде не встречали.
Интересный сюжет, ложащийся на маршрут экскурсии.
Качественная озвучка.
- ГГалина8 июля 2024Отличная прогулка по интересным местам Твери с очень приятным, эрудированным, гостеприимным гидом! Мы в восторге!!! Рекомендую всем, желающим познакомиться с укромными уголками этого чудного города!
