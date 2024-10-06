Показать всёМастер-классы для взрослыхОбзорныеИмператорский путевой дворецПамятник Афанасию Никитину
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Деревенские забавы в тверской глубинке
В быт сельский окунуться, блинами побаловаться да кадриль сплясать
Начало: В Калининском районе
6 окт в 12:00
13 окт в 12:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
7 окт в 17:00
9 окт в 17:00
4 000₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Парфюмерный мастер-класс в Твери
Познакомиться с историей парфюма и создать мини-флакон стойких духов в уютной студии
Начало: На Псковской улице
Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00
6 окт в 13:00
7 окт в 19:00
1 900₽ за человека
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