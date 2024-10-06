Найдено 3 экскурсии в категории « Мастер-классы для взрослых » в Твери, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Деревенские забавы в тверской глубинке В быт сельский окунуться, блинами побаловаться да кадриль сплясать Начало: В Калининском районе 15 000 ₽ за всё до 10 чел. 3 часа Групповая до 15 чел. Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре Начало: На улице Озёрной 4 000 ₽ за человека 1 час Мини-группа до 8 чел. Парфюмерный мастер-класс в Твери Познакомиться с историей парфюма и создать мини-флакон стойких духов в уютной студии Начало: На Псковской улице Расписание: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 13:00 1 900 ₽ за человека Другие экскурсии Твери

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мастер-классы для взрослых»

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