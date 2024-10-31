Мастер-классы для детей – экскурсии в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы для детей» в Твери, цены от 1400 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Музей художественного стекла для детей и подростков
1 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей художественного стекла
Приглашаем детей и подростков на мастер-класс в музее стекла. Узнайте о стеклоделии и создайте свой уникальный сувенир. Все материалы включены
Начало: В деревне Слобода
25 фев в 13:00
5 мар в 11:30
10 800 за всё до 8 чел.
Мастер-класс по плетению из бересты с тверским ремесленником
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по плетению из бересты с тверским ремесленником
Познакомиться с историей берестяного дела и создать украшение своими руками
Начало: На улице Желябова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
26 фев в 12:00
27 фев в 12:00
1400 за человека
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
Расписание: во вторник в 12:00 и 18:00
25 фев в 12:00
4 мар в 12:00
4000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Музей художественного стекла для детей и подростков
    Благодарим Татьяну за экскурсию и мастер-класс. Были с детьми 6 и 10 лет. Получили удовольствие все. Татьяна простым языком объяснила
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    детям (и взрослым), что такое декоративно-прикладное искусство, как его воспринимать, как изготавливают стекло и что с ним делают дальше. Посмотрели, как работают стеклодувы. Отдохнули головой при росписи фигурки. Оказалось, это увлекательный творческий процесс. В общем, отличное место, чтобы узнать что-то новое и расслабиться. Плюсом ко всему приятная атмосфера в целом и вкусный кофе в частности. Рекомендуем к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мастер-классы для детей»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Музей художественного стекла для детей и подростков
  2. Мастер-класс по плетению из бересты с тверским ремесленником
  3. Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Набережная Степана Разина
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Спасо-Преображенский собор
  8. Городской сад
  9. Трехсвятская улица
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Твери в феврале 2025
Сейчас в Твери в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 1400 до 10 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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