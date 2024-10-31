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детям (и взрослым), что такое декоративно-прикладное искусство, как его воспринимать, как изготавливают стекло и что с ним делают дальше. Посмотрели, как работают стеклодувы. Отдохнули головой при росписи фигурки. Оказалось, это увлекательный творческий процесс. В общем, отличное место, чтобы узнать что-то новое и расслабиться. Плюсом ко всему приятная атмосфера в целом и вкусный кофе в частности. Рекомендуем к посещению!