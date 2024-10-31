2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Музей художественного стекла
Приглашаем детей и подростков на мастер-класс в музее стекла. Узнайте о стеклоделии и создайте свой уникальный сувенир. Все материалы включены
Начало: В деревне Слобода
25 фев в 13:00
5 мар в 11:30
10 800₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Мастер-класс по плетению из бересты с тверским ремесленником
Познакомиться с историей берестяного дела и создать украшение своими руками
Начало: На улице Желябова
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
26 фев в 12:00
27 фев в 12:00
1400₽ за человека
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Вкусы Твери: кулинарный мастер-класс
Приготовить блюда тверской кухни под руководством шеф-повара и узнать больше о местной культуре
Начало: На улице Озёрной
Расписание: во вторник в 12:00 и 18:00
25 фев в 12:00
4 мар в 12:00
4000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна31 октября 2024Благодарим Татьяну за экскурсию и мастер-класс. Были с детьми 6 и 10 лет. Получили удовольствие все. Татьяна простым языком объяснила
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мастер-классы для детей»
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