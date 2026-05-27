Морозовский городок — не просто заброшенные корпуса, а некогда продуманная среда с жильём, театром, обсерваторией и своей логикой. Вместе мы попробуем представить, как жили на мануфактуре — без иллюзий и прикрас.
И ответим на вопрос: был ли это социальный эксперимент будущего или изощрённая форма контроля над рабочими.
И ответим на вопрос: был ли это социальный эксперимент будущего или изощрённая форма контроля над рабочими.
Описание экскурсии
Архитектура и знаковые здания
Вы пройдёте мимо самых выразительных построек городка:
- первого пятиэтажного здания в Твери
- народного театра с чайной
- обсерватории
- квартала, который местные называют «тверским Парижем»
Неочевидные места и детали
Заброшенные пространства и неожиданные арт-объекты помогут почувствовать контраст прошлого и настоящего.
Быт рабочих и устройство жизни
Вы разберётесь, как была организована территория, какие правила действовали внутри и почему выбраться за её пределы было непросто. Узнаете о зарплатах, условиях труда и повседневной жизни.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|800 ₽
|Дети до 18 лет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У остановки «Пролетарка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Я коренная тверичанка. Обожаю свой город и его историю. Для меня туризм — не просто услуга, а сфера гостеприимства и впечатлений. Уверена, что задача гида — показать город с лучшей стороны
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии на «Морозовский городок - утопия или реальность?»
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок. Сказки, которых не было
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
29 июн в 06:00
30 июн в 06:00
3334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку
Перенестись в начало 20 века и узнать, как жили, работали и мечтали обитатели городка
Начало: На улице Двор Пролетарки
29 мая в 13:30
30 мая в 10:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
800 ₽ за человека