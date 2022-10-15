Морозовский городок - самый первый микрорайон России

О развитии промышленности в стране, предпринимателях и меценатах - на прогулке по тверскому «Парижу»

Двор Пролетарки — это комплекс из 50 производственных, жилых и социальных строений 19-20 вв. На Всемирной выставке в Париже он удостоился Гран-при как лучший рабочий городок мира. В наш век от дела знаменитых фабрикантов остались руины и разруха, но с отголосками былой славы.

На экскурсии вы детально познакомитесь с Морозовскими казармами и поймете, насколько важную часть тверской истории и жизни они занимают.
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим о развитии промышленности в России, о прошлом, настоящем и будущем Морозовского городка. Гуляя по его улочкам и любуясь причудливо украшенными фасадами и аркбутанами казарм из красного кирпича, вы познакомитесь с особенностями промышленной архитектуры. Но прежде всего, нас будет интересовать история великих устроителей городка — предпринимателей, благотворителей и меценатов с высочайшим уровнем социальной ответственности.

В 2022 году в Москве в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с огромным успехом проходит выставка «Брат Иван» (завершается в конце октября), на которой представлены коллекции Ивана и Михаила Морозовых, принадлежащих к четвертому поколению знаменитой династии. Мало кто знает, что все картины коллекций знаменитых братьев куплены на деньги, полученные от работы «Товарищества тверской мануфактуры» и деятельности фабричного городка Твери!

Организационные детали

Дополнительных расходов экскурсия не предполагает.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ТЦ «Этажи»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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