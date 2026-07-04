Экскурсия в Морозовский городок Твери - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу начала XX века и увидеть, как жили и работали люди в самом первом рабочем микрорайоне России.Здесь вы узнаете

о влиянии фабрикантов Морозовых на развитие промышленности и культуры, об их роли в социальных преобразованиях. Прогуливаясь по историческим улицам, вы оцените уникальность архитектуры Морозовских казарм, украшенных красным кирпичом и аркбутанами. Выставка «Брат Иван» в Москве, демонстрирующая коллекции братьев Морозовых, стала культурным откровением года, а теперь у вас есть шанс увидеть истоки их богатства. Экскурсия не требует дополнительных затрат и предоставит полное погружение в историю рабочего движения и промышленного бума Твери

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы поговорим о развитии промышленности в России, о прошлом, настоящем и будущем Морозовского городка. Гуляя по его улочкам и любуясь причудливо украшенными фасадами и аркбутанами казарм из красного кирпича, вы познакомитесь с особенностями промышленной архитектуры. Но прежде всего, нас будет интересовать история великих устроителей городка — предпринимателей, благотворителей и меценатов с высочайшим уровнем социальной ответственности.

В 2022 году в Москве в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с огромным успехом проходила выставка «Брат Иван» (завершается в конце октября), на которой представлены коллекции Ивана и Михаила Морозовых, принадлежащих к четвертому поколению знаменитой династии. Мало кто знает, что все картины коллекций знаменитых братьев куплены на деньги, полученные от работы «Товарищества тверской мануфактуры» и деятельности фабричного городка Твери!

Организационные детали

Дополнительных расходов экскурсия не предполагает.