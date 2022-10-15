Двор Пролетарки — это комплекс из 50 производственных, жилых и социальных строений 19-20 вв. На Всемирной выставке в Париже он удостоился Гран-при как лучший рабочий городок мира. В наш век от дела знаменитых фабрикантов остались руины и разруха, но с отголосками былой славы. На экскурсии вы детально познакомитесь с Морозовскими казармами и поймете, насколько важную часть тверской истории и жизни они занимают.

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Описание

Что вас ожидает

Мы поговорим о развитии промышленности в России, о прошлом, настоящем и будущем Морозовского городка. Гуляя по его улочкам и любуясь причудливо украшенными фасадами и аркбутанами казарм из красного кирпича, вы познакомитесь с особенностями промышленной архитектуры. Но прежде всего, нас будет интересовать история великих устроителей городка — предпринимателей, благотворителей и меценатов с высочайшим уровнем социальной ответственности.

В 2022 году в Москве в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с огромным успехом проходит выставка «Брат Иван» (завершается в конце октября), на которой представлены коллекции Ивана и Михаила Морозовых, принадлежащих к четвертому поколению знаменитой династии. Мало кто знает, что все картины коллекций знаменитых братьев куплены на деньги, полученные от работы «Товарищества тверской мануфактуры» и деятельности фабричного городка Твери!

Организационные детали

Дополнительных расходов экскурсия не предполагает.