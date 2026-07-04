Мы поговорим о развитии промышленности в России, о прошлом, настоящем и будущем Морозовского городка. Гуляя по его улочкам и любуясь причудливо украшенными фасадами и аркбутанами казарм из красного кирпича, вы познакомитесь с особенностями промышленной архитектуры. Но прежде всего, нас будет интересовать история великих устроителей городка — предпринимателей, благотворителей и меценатов с высочайшим уровнем социальной ответственности.
В 2022 году в Москве в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина с огромным успехом проходила выставка «Брат Иван» (завершается в конце октября), на которой представлены коллекции Ивана и Михаила Морозовых, принадлежащих к четвертому поколению знаменитой династии. Мало кто знает, что все картины коллекций знаменитых братьев куплены на деньги, полученные от работы «Товарищества тверской мануфактуры» и деятельности фабричного городка Твери!
Организационные детали
Дополнительных расходов экскурсия не предполагает.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Этажи»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжелика — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 948 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Анжелика, я филолог с ученой степенью и автор нескольких изданий об истории Твери. Каждого, кто приходит ко мне на экскурсию, я воспринимаю как друга, с которым хочется делиться знаниями и любовью к городу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ч
Чуднова
Дата посещения: 2 июл 2026
В первых числах июля отдыхали с мужем в Твери. Выбрали экскурсию по Морозовскому городку с гидом Анжеликой и остались очень довольны этим выбором. Морозовский городок — это уникальное место с читать дальшеуменьшить
историей, и именно благодаря гиду оно по-настоящему ожило. Анжелика не просто водит по локациям, а погружает в историю. Очень понравился глубокий рассказ о знаменитой династии Морозовых. Было интересно узнать о масштабах их дела и, в особенности, о Варваре Алексеевне Морозовой — невероятной женщине для своего времени, которая много сделала для обустройства быта рабочих, строительства школы и больницы, большое внимание уделяла поддержке народного просвещения и культуры. Огромное спасибо Анжелике за потрясающую экскурсию! Анжелика рассказывает с огромной любовью к городу, структурировано, отвечает на все вопросы. Эмоциональный, живой и очень познавательный маршрут. Всем рекомендую именно этого экскурсовода!
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С
Светлана
Анжелика - прекрасный экскурсовод. К своему стыду, идя на экскурсию, я знала только, что был когда-то давно богатый купец Савва Морозов. И всё. Благодаря Анжелике, мы узнали всю историю семьи Морозовых и всё о Морозовском городке: что, когда, зачем? Мы услышали интересный, правильно структурированный рассказ, который заинтересовал даже детей) Однозначно рекомендую эту экскурсию и Анжелику!
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Надежда
В новогодние праздники с братом посетили экскурсию в Морозовский городок. Не смотря на прохладную погоду, прогулка прошла замечательно. Анжелика рассказала много интересного и даже неожиданного о династии Морозовых. Спасибо, нам с братом очень понравилось 🤗
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Н
Николай
Большое спасибо за интересный и увлеченный рассказ! Морозовский городок и его история очень интересное и необычное место в Твери, всем рекомендую его посетить)
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Л
Лада
В выходные посетили Тверь и особенно яркое впечатление оставила экскурсия «Морозовский городок — первый микрорайон России». Наша семья безмерно благодарна экскурсоводу Анжелике за такую чудесную возможность! Ставлю экскурсии 10 из читать дальшеуменьшить
10. Подача материала настолько живая и увлекательная, что создается полное ощущение погружения, будто смотришь кино. История оживает на глазах, руины восстанавливаются, в них кипит жизнь, а человеческие судьбы переплетаются с историей города и страны. Обязательно посетите! Анжелика — профессионал высокого уровня!
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А
Анна
Какая прекрасная и интересная получилась прогулка! Осматривая здания мы познакомились с семьей Морозовых, через их семью прикоснулись к переломному моменту нашей страны.
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Входит в следующие категории Твери
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