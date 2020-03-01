Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Викторина с сюрпризами! Вы не просто будете гулять от одной достопримечательности к другой, вы самостоятельно, как мозаику, соберёте биографию города. Гид подготовил любопытные вопросы, за верные ответы на которые вы получите приятный сувенир, а главное — разберетесь в истории Твери. Откуда произошло название города? Как появилось выражение «Филькина грамота» и кто же такой этот Филька? Как памятник А. С. Пушкину, который хотели поставить на Черной речке (место дуэли поэта с Дантесом), вдруг оказался в центре Твери? Эти и другие вопросы мы обсудим на прогулке!
Город как иллюстрация к викторине Шаг за шагом мы обойдём самые интересные и знаменитые символы Твери: вы побываете на площади Ленина и послушаете там легенду о несметных сокровищах под постаментом, а также попробуете отыскать сходство в двух памятниках Пушкину. Заглянете в Отроч Успенский монастырь и погуляете по любимому месту отдыха тверичан — городскому саду с необычным памятником рыбаку. Полюбуетесь мостами через Волгу и посетите музей Плюшкина.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура — площадь Ленина.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Всем добрый день! Наша компания почти 20 лет активно занимается организацией экскурсий по Верхневолжской земле. Наши гиды — настоящие профессионалы и фанаты своего дела, которые расскажут вам о Твери самое интересное.
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Расположившись между двух столиц, Тверь сочетает самобытность Москвы и европейский облик Санкт-Петербурга. Вы погуляете по ее историческому центру, рассмотрите лучшие образцы местной архитектуры и насладитесь живописными волжскими берегами. А также узнаете, какие известные личности оставили след в культуре города.
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Вы увидите все важнейшие места древнего города, раскроете тайну его планировки, погуляете по набережной и найдете единственное напоминание о Кремле. Я не только расскажу мифы и легенды прошлого, но и помогу понять, чем живет Тверь сегодня и что отличает ее от других городов страны.
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