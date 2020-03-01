Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина

Побывать в культовых местах города на Волге и играючи разгадать его секреты

Наталья
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Наталья – экскурсионное агентство
История нашего города буквально испещрена различными тайнами, загадками и преданиями.

Многие из них до невозможности комичны, некоторые вызывают большие сомнения, а какие-то — неподдельный ужас.

На прогулке по тверским достопримечательностям вы попробуете разобраться, что из преданий и впрямь составляет биографию города!
5000 ₽
4500 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — площадь Ленина
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Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина

Что вас ожидает

Викторина с сюрпризами!
Вы не просто будете гулять от одной достопримечательности к другой, вы самостоятельно, как мозаику, соберёте биографию города. Гид подготовил любопытные вопросы, за верные ответы на которые вы получите приятный сувенир, а главное — разберетесь в истории Твери. Откуда произошло название города? Как появилось выражение «Филькина грамота» и кто же такой этот Филька? Как памятник А. С. Пушкину, который хотели поставить на Черной речке (место дуэли поэта с Дантесом), вдруг оказался в центре Твери? Эти и другие вопросы мы обсудим на прогулке!

Город как иллюстрация к викторине
Шаг за шагом мы обойдём самые интересные и знаменитые символы Твери: вы побываете на площади Ленина и послушаете там легенду о несметных сокровищах под постаментом, а также попробуете отыскать сходство в двух памятниках Пушкину. Заглянете в Отроч Успенский монастырь и погуляете по любимому месту отдыха тверичан — городскому саду с необычным памятником рыбаку. Полюбуетесь мостами через Волгу и посетите музей Плюшкина.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — площадь Ленина.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Всем добрый день! Наша компания почти 20 лет активно занимается организацией экскурсий по Верхневолжской земле. Наши гиды — настоящие профессионалы и фанаты своего дела, которые расскажут вам о Твери самое интересное.
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Наталья проводит ещё 1 экскурсию

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