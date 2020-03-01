Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Викторина с сюрпризами!

Вы не просто будете гулять от одной достопримечательности к другой, вы самостоятельно, как мозаику, соберёте биографию города. Гид подготовил любопытные вопросы, за верные ответы на которые вы получите приятный сувенир, а главное — разберетесь в истории Твери. Откуда произошло название города? Как появилось выражение «Филькина грамота» и кто же такой этот Филька? Как памятник А. С. Пушкину, который хотели поставить на Черной речке (место дуэли поэта с Дантесом), вдруг оказался в центре Твери? Эти и другие вопросы мы обсудим на прогулке!

Город как иллюстрация к викторине

Шаг за шагом мы обойдём самые интересные и знаменитые символы Твери: вы побываете на площади Ленина и послушаете там легенду о несметных сокровищах под постаментом, а также попробуете отыскать сходство в двух памятниках Пушкину. Заглянете в Отроч Успенский монастырь и погуляете по любимому месту отдыха тверичан — городскому саду с необычным памятником рыбаку. Полюбуетесь мостами через Волгу и посетите музей Плюшкина.