1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Площадь Ленина, которая носила имена трех вождей в разное время, и если о двоих можно догадаться, то имя третьего многих повергает в шок»
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Площадь Ленина, которая носила имена трех вождей в разное время, и если о двоих можно догадаться, то имя третьего многих повергает в шок»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Финишируем на площади Ленина, где сохранился архитектурный ансамбль конца 18 века»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Помогу отыскать старинные особняки на центральной Советской улице и раскрою непростую городскую историю на площади Ленина»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия5 июня 2024Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
- ППавел4 июня 2024Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
- ИИлона3 июня 2024Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
- ММарина2 июня 2024Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
- ЕЕлена27 мая 2024Отличная, интересная и любопытная экскурсия по городу! Виктория приводила много интересных исторических фактов))) Внимание наше было прикованно к рассказу до
- ДДарья27 мая 2024Виктория - прекрасный рассказчик, она очень интересно и увлекательно познакомила меня с историей города, и я непременно буду рекомендовать ее всем своим знакомым, планирующим путешествие в Тверь!
- ЮЮлия2 марта 2024Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
- ННаталия7 октября 2023Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
- ННаталья24 сентября 2023Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
- ООльга5 июля 2023Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Площадь Ленина»
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