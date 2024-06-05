Площадь Ленина – экскурсии в Твери

Найдено 4 экскурсии в категории «Площадь Ленина» в Твери, цены от 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
151 отзыв
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Площадь Ленина, которая носила имена трех вождей в разное время, и если о двоих можно догадаться, то имя третьего многих повергает в шок»
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670 за человека
Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
213 отзывов
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Площадь Ленина, которая носила имена трех вождей в разное время, и если о двоих можно догадаться, то имя третьего многих повергает в шок»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 6 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Финишируем на площади Ленина, где сохранился архитектурный ансамбль конца 18 века»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Помогу отыскать старинные особняки на центральной Советской улице и раскрою непростую городскую историю на площади Ленина»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    5 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
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    возрасту, было до +30’, и я сомневалась, не зря ли мы решили ходить по жаре 2,5 часа? Но Виктория настолько интересно рассказывала, что мы не заметили, как пролетело время. Захотелось непременно побывать ещё в некоторых местах Твери и обновить знания по истории нашего государства. Виктория - прекрасный гид! От души благодарим ее за замечательную экскурсию по красивому городу Тверь!

  • П
    Павел
    4 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
  • И
    Илона
    3 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
    Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилосьПервый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Благодарим Викторию за прекрасно проведенную экскурсию по замечательному городу. Рассказ гида об исторических фактах, событиях был содержательный, интересный, познавательный, будил воображение. 2 часа пролетели, как на одном дыхании. Всем путешественникам и любителям истории рекомендую к посещению эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Отличная, интересная и любопытная экскурсия по городу! Виктория приводила много интересных исторических фактов))) Внимание наше было прикованно к рассказу до
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    конца экскурсии. Однозначно рекомендуем и гида и экскурсию для первой ознакомительный встречей с городом. П. с. Знания гида и ответы на наши дополнительные вопросы поражают!!!!

  • Д
    Дарья
    27 мая 2024
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Виктория - прекрасный рассказчик, она очень интересно и увлекательно познакомила меня с историей города, и я непременно буду рекомендовать ее всем своим знакомым, планирующим путешествие в Тверь!
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Удивительная Тверь
    Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
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    информации, но не звучит как страница энциклопедии, не нервничал, что часть детей периодически "отваливалась" и начинала играть. Впечатление самое приятное. Из замечаний: может хотелось бы маршрут чуть подлиннее, потому что по сути мы прошли только по набережной и двум площадям. Но, скорее всего за это время больше и не получилось бы. Для других объектов надо брать транспорт. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
  • Н
    Наталья
    24 сентября 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличный экскурсовод Любовь Репина. Комфортное передвижение. Все отлично. Приедем еще.
  • О
    Ольга
    5 июля 2023
    По Твери пешком и на автомобиле
    Отличная экскурсия. Любовь - отличный гид, прекрасно владеет информацией и умеет передать ее четко и ясно. За 3 часа мы увидели основные достопримечательности Твери. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Площадь Ленина»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
  2. Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
  3. По Твери пешком и на автомобиле
  4. Удивительная Тверь
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Площадь Ленина" можно забронировать 4 экскурсии от 670 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 482 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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