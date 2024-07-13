2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Я покажу вам лучшие панорамные виды Твери и расскажу самые интересные городские легенды и мифы»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
29 июл в 10:00
30 июл в 10:00
5 334₽ за всё до 40 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказки и легенды Твери
Начало: По договоренности
«В истории нашего города кроется немало легенд, тайн и загадок, которые вызывают неподдельное любопытство»
Расписание: По договоренности
11 авг в 16:00
25 авг в 16:00
4 300₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана13 июля 2024Хоть и с таким опозданием пишу отзыв, экскурсия с Алиной по Твери осталась в наших сердцах. Спасибо большое!
- ССергей2 июля 2024Экскурсия понравилась. Рекомендую!
- ИИрина22 июня 2024Очень познавательно, интересно Алина провела экскурсию. Чувствуется, что она очень любит и дорожит своим городом. Тверской исторический центр показался на по домашнему уютным. Очень рекомендуем данную экскурсию
- ЮЮлия2 марта 2024Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
- ННаталия7 октября 2023Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
- ЕЕлена7 сентября 2023Легенды старой ТвериМы увидели набережную реки Волги, главные площади города, дворец Екатерины, городской сад. Всё понравилось.
- ЕЕлкна29 августа 2023Легенды старой ТвериВсё было отлично, большое спасибо!
- ИИрина21 июня 2023Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мифы и легенды»
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