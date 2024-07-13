Откройте для себя мифы и легенды Твери с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Твери, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Тверь: истории и легенды
Пешая
313 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Я покажу вам лучшие панорамные виды Твери и расскажу самые интересные городские легенды и мифы»
1 авг в 08:00
2 авг в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Удивительная Тверь
Пешая
86 отзывов
3 часа
Индивидуальная
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
29 июл в 10:00
30 июл в 10:00
5 334 за всё до 40 чел.
Сказки и легенды Твери
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сказки и легенды Твери
Начало: По договоренности
«В истории нашего города кроется немало легенд, тайн и загадок, которые вызывают неподдельное любопытство»
Расписание: По договоренности
11 авг в 16:00
25 авг в 16:00
4 300 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    13 июля 2024
    Тверь: истории и легенды
    Хоть и с таким опозданием пишу отзыв, экскурсия с Алиной по Твери осталась в наших сердцах. Спасибо большое!
  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Тверь: истории и легенды
    Экскурсия понравилась. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    22 июня 2024
    Тверь: истории и легенды
    Очень познавательно, интересно Алина провела экскурсию. Чувствуется, что она очень любит и дорожит своим городом. Тверской исторический центр показался на по домашнему уютным. Очень рекомендуем данную экскурсию
    Очень познавательно, интересно Алина провела экскурсию. Чувствуется, что она очень любит и дорожит своим городом. Тверской
  • Ю
    Юлия
    2 марта 2024
    Удивительная Тверь
    Мы ходили на экскурсию большой группой людей от 7 до 65 лет. Ярослав - очень приятный рассказчик: грамотная речь, много
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    информации, но не звучит как страница энциклопедии, не нервничал, что часть детей периодически "отваливалась" и начинала играть. Впечатление самое приятное. Из замечаний: может хотелось бы маршрут чуть подлиннее, потому что по сути мы прошли только по набережной и двум площадям. Но, скорее всего за это время больше и не получилось бы. Для других объектов надо брать транспорт. Однозначно рекомендую!

  • Н
    Наталия
    7 октября 2023
    Удивительная Тверь
    Прекрасная экскурсия! 3 часа пролетели незаметно. Ярослав профессиональный гид с глубоким знанием истории и очень интересной подачей информации. В ходе экскурсии сложилась полная картина Твери, её прошлого и настоящего. Благодарны Ярославу за гастрономические рекомендации. Однозначно рекомендуем его услуги.
  • Е
    Елена
    7 сентября 2023
    Легенды старой Твери
    Мы увидели набережную реки Волги, главные площади города, дворец Екатерины, городской сад. Всё понравилось.
  • Е
    Елкна
    29 августа 2023
    Легенды старой Твери
    Всё было отлично, большое спасибо!
  • И
    Ирина
    21 июня 2023
    Удивительная Тверь
    Экскурсия с Ярославом по Твери - выше всех похвал. В группе были и жители Твери, и те, кто первый раз
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    приехал в Тверь. И каждый увидел Удивительную Тверь. Ярослав энциклопедическими знаниями и чувством юмора смог влюбить нас в Тверь за три часа. Грустно было лишь расставаться с ним после экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверь: истории и легенды
  2. Удивительная Тверь
  3. Сказки и легенды Твери
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Городской сад
  7. Набережная Степана Разина
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2024
Сейчас в Твери в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 334. Туристы уже оставили гидам 401 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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