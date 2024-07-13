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информации, но не звучит как страница энциклопедии, не нервничал, что часть детей периодически "отваливалась" и начинала играть. Впечатление самое приятное. Из замечаний: может хотелось бы маршрут чуть подлиннее, потому что по сути мы прошли только по набережной и двум площадям. Но, скорее всего за это время больше и не получилось бы. Для других объектов надо брать транспорт. Однозначно рекомендую!