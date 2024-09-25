Средневековая Тверь: Русская игра престолов (групповая экскурсия)

Погружение в историю Твери от основания до современности. Узнайте о борьбе за власть и старинных домах. Групповая экскурсия для взрослых
Увлекательный экскурс в историю Твери, от основания до современности. В Средние века Тверь была крупным центром общественной жизни, определяющим вектор развития Руси. На экскурсии развенчаются мифы и раскрываются факты об
читать дальше

альтернативной столице России. Узнайте о борьбе Твери за право называться столицей, старинных домах и памятниках. Экскурсия полностью пешеходная и проходит на улице, поэтому важно одеваться по погоде. Не предназначена для детей, что следует учитывать при планировании

4.96
114 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увлекательная история Твери
  • 🏰 Старинные дома и памятники
  • 📜 Развенчание мифов
  • 👣 Пешеходная экскурсия
  • 🔍 Альтернативная столица России
    • Средневековая Тверь: Русская игра престолов (групповая экскурсия)
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов (групповая экскурсия)
    Средневековая Тверь: Русская игра престолов (групповая экскурсия)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:00

    Что можно увидеть

  • Старинные дома
  • Улицы
  • Памятники

    • Описание экскурсии

    Княжество Тверское История Тверского княжества в XIII-XV вв. наиболее полно передает характер эпохи, когда князья, сражаясь за место под солнцем, ездили получать права на княженье у Золотой Орды, а Москва в это время стремилась к централизации. Основной из мифов отечественной истории говорит о борьбе Твери за «право называться столицей». Насколько он правдив вы узнаете во время экскурсии. Город в новом свете Я покажу вам старинные дома, улицы и памятники Твери в новом свете. Не бойтесь потеряться в обилии дат, имен и географических названий — я с легкостью проведу вас сквозь дебри истории и покажу, что на самом деле она точна, как математика! Важная информация:
    • Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
    • Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать.

    Каждую субботу и воскресенье в 12:00

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Памятник Михаилу Тверскому
    • Тверской кремль
    • Спасо-Преображенский собор
    • Набережная Степана Разина
    • Памятник Афанасию Никитину
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Тверь, Спасо-Преображенский собор
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится?
    Когда: Каждую субботу и воскресенье в 12:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Важная информация
    • Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде
    • Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 114 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    110
    4
    3
    3
    1
    2
    1
    Ф
    25 сен 2024
    Прекрасное профессиональное повествование о взаимоотношениях Твери, Москвы, орды. Стоит сходить интересующимсч
    А
    16 сен 2024
    А
    16 сен 2024
    Алексей, автор экскурсии, был великолепен. Он отлично совмещал обязанности экскурсовода и был заботливым охранителем наших знаний и реакции на крупицы истории, выдаваемых им в ходе путешествия по такому интересному граду, именуемому Тверь. Я очень рекомендую экскурсии с Алексеем. Спасибо огромное!!!
    А
    15 сен 2024
    Н
    10 сен 2024
    И
    9 сен 2024
    Эта экскурсия, видимо, для возраста 12+. Очень понравилось шестикласснику. Алексей в лицах и в красках рассказывает о взаимоотношениях Орды, тверских и московских князей, обо всех политических интригах тех времен. В общем, князь - непростая работа. Ходить на экскурсии не так много, но важно внимательно слушать!
    Н
    8 сен 2024
    Рассказ Алексея о средневековой Твери был очень интересен и эмоционален. Очень здорово, что молодой человек историю города преподносит со своей точки зрения историка и гражданина, знаком с историческим документами, имеет собственное суждение об исторических событиях. Слушать его рассказ было очень интересно, выражаем ему огромную благодарность за проведенную экскурсию.
    М
    2 сен 2024
    Огромное спасибо Алексею, его рассказ был очень интересным, основанным на глубоком знании истории, а не как иногда бывает на знании статьи из интернета. При этом это не сухие факты, даты и имена, а захватывающие истории, вызывающие грусть, ужас, сочувствие, а иногда и смех. 👏
    И
    31 авг 2024
    Спасибо, Алексей, за очень интересную экскурсию! Оригинальная подача истории, и чувство юмора сделали прогулку незабываемой. Приятно видеть что человек живет своей работой. Успехов и процветания!
    В
    28 авг 2024
    Рассказ интересный. Если перейти полностью на литературный язык будет превосходно.
    А
    20 авг 2024
    Е
    19 авг 2024
    Неплохая интерпретация исторических событий в современной обработке. Желаем успехов Алексею в дальнейших исторических исследованиях.
    Е
    5 авг 2024
    Алексей ведет энергично увлекательный рассказ, глубоко погружен в тему. Высказывает свое современное мнение на исторические факты. Интересно даже обывателю. Спасибо! Тверь – красавица! Летние дни — это особенно подчеркнули!
    И
    4 авг 2024
    Замечательная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рекомендую!
    Е
    31 июл 2024
    Неординарный подход к исторической оценке событий, великолепное знание истории Твери, доступная подача информации с показом артефактов!!!!

    Входит в следующие категории Твери

    Похожие экскурсии из Твери

    Тверь вчера и сегодня
    Пешая
    466 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Путешествие по Твери: от древности до наших дней
    Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
    Начало: На площади Михаила Тверского
    9 окт в 10:00
    11 окт в 10:00
    от 4 000 за всё до 5 чел.
    Тверь - город экспериментов. Индивидуальная экскурсия
    Пешая
    232 отзыва
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 6 чел.
    Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
    Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
    Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
    Сегодня в 09:00
    Завтра в 09:00
    3 900 за всё до 6 чел.
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Пешая
    223 отзыва
    2 часа
    Групповая
    до 25 чел.
    Тверь - город экспериментов. Групповая экскурсия
    Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
    Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
    Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
    5 окт в 12:00
    6 окт в 11:00
    670 за человека
    У нас ещё много экскурсий в Твери. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Твери
    ХорошоТам