Увлекательный экскурс в историю Твери, от основания до современности. В Средние века Тверь была крупным центром общественной жизни, определяющим вектор развития Руси. На экскурсии развенчаются мифы и раскрываются факты об
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииКняжество Тверское История Тверского княжества в XIII-XV вв. наиболее полно передает характер эпохи, когда князья, сражаясь за место под солнцем, ездили получать права на княженье у Золотой Орды, а Москва в это время стремилась к централизации. Основной из мифов отечественной истории говорит о борьбе Твери за «право называться столицей». Насколько он правдив вы узнаете во время экскурсии. Город в новом свете Я покажу вам старинные дома, улицы и памятники Твери в новом свете. Не бойтесь потеряться в обилии дат, имен и географических названий — я с легкостью проведу вас сквозь дебри истории и покажу, что на самом деле она точна, как математика! Важная информация:
- Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
- Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать.
Каждую субботу и воскресенье в 12:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Михаилу Тверскому
- Тверской кремль
- Спасо-Преображенский собор
- Набережная Степана Разина
- Памятник Афанасию Никитину
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, Спасо-Преображенский собор
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Каждую субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде
- Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 114 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фомина
25 сен 2024
Прекрасное профессиональное повествование о взаимоотношениях Твери, Москвы, орды. Стоит сходить интересующимсч
А
Андрей
16 сен 2024
А
Александр
16 сен 2024
Алексей, автор экскурсии, был великолепен. Он отлично совмещал обязанности экскурсовода и был заботливым охранителем наших знаний и реакции на крупицы истории, выдаваемых им в ходе путешествия по такому интересному граду, именуемому Тверь. Я очень рекомендую экскурсии с Алексеем. Спасибо огромное!!!
А
Александр
15 сен 2024
Н
Нина
10 сен 2024
И
Иван
9 сен 2024
Эта экскурсия, видимо, для возраста 12+. Очень понравилось шестикласснику. Алексей в лицах и в красках рассказывает о взаимоотношениях Орды, тверских и московских князей, обо всех политических интригах тех времен. В общем, князь - непростая работа. Ходить на экскурсии не так много, но важно внимательно слушать!
Н
Наталья
8 сен 2024
Рассказ Алексея о средневековой Твери был очень интересен и эмоционален. Очень здорово, что молодой человек историю города преподносит со своей точки зрения историка и гражданина, знаком с историческим документами, имеет собственное суждение об исторических событиях. Слушать его рассказ было очень интересно, выражаем ему огромную благодарность за проведенную экскурсию.
М
Маргарита
2 сен 2024
Огромное спасибо Алексею, его рассказ был очень интересным, основанным на глубоком знании истории, а не как иногда бывает на знании статьи из интернета. При этом это не сухие факты, даты и имена, а захватывающие истории, вызывающие грусть, ужас, сочувствие, а иногда и смех. 👏
И
Ирина
31 авг 2024
Спасибо, Алексей, за очень интересную экскурсию! Оригинальная подача истории, и чувство юмора сделали прогулку незабываемой. Приятно видеть что человек живет своей работой. Успехов и процветания!
В
Владимир
28 авг 2024
Рассказ интересный. Если перейти полностью на литературный язык будет превосходно.
А
Андрей
20 авг 2024
Е
Евгений
19 авг 2024
Неплохая интерпретация исторических событий в современной обработке. Желаем успехов Алексею в дальнейших исторических исследованиях.
Е
Евгения
5 авг 2024
Алексей ведет энергично увлекательный рассказ, глубоко погружен в тему. Высказывает свое современное мнение на исторические факты. Интересно даже обывателю. Спасибо! Тверь – красавица! Летние дни — это особенно подчеркнули!
И
Игорь
4 авг 2024
Замечательная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рекомендую!
Е
Елена
31 июл 2024
Неординарный подход к исторической оценке событий, великолепное знание истории Твери, доступная подача информации с показом артефактов!!!!
Входит в следующие категории Твери
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