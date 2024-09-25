Ф Фомина Прекрасное профессиональное повествование о взаимоотношениях Твери, Москвы, орды. Стоит сходить интересующимсч

А Андрей

А Александр Алексей, автор экскурсии, был великолепен. Он отлично совмещал обязанности экскурсовода и был заботливым охранителем наших знаний и реакции на крупицы истории, выдаваемых им в ходе путешествия по такому интересному граду, именуемому Тверь. Я очень рекомендую экскурсии с Алексеем. Спасибо огромное!!!

А Александр

Н Нина

И Иван Эта экскурсия, видимо, для возраста 12+. Очень понравилось шестикласснику. Алексей в лицах и в красках рассказывает о взаимоотношениях Орды, тверских и московских князей, обо всех политических интригах тех времен. В общем, князь - непростая работа. Ходить на экскурсии не так много, но важно внимательно слушать!

Н Наталья Рассказ Алексея о средневековой Твери был очень интересен и эмоционален. Очень здорово, что молодой человек историю города преподносит со своей точки зрения историка и гражданина, знаком с историческим документами, имеет собственное суждение об исторических событиях. Слушать его рассказ было очень интересно, выражаем ему огромную благодарность за проведенную экскурсию.

М Маргарита Огромное спасибо Алексею, его рассказ был очень интересным, основанным на глубоком знании истории, а не как иногда бывает на знании статьи из интернета. При этом это не сухие факты, даты и имена, а захватывающие истории, вызывающие грусть, ужас, сочувствие, а иногда и смех. 👏

И Ирина Спасибо, Алексей, за очень интересную экскурсию! Оригинальная подача истории, и чувство юмора сделали прогулку незабываемой. Приятно видеть что человек живет своей работой. Успехов и процветания!

В Владимир Рассказ интересный. Если перейти полностью на литературный язык будет превосходно.

А Андрей

Е Евгений Неплохая интерпретация исторических событий в современной обработке. Желаем успехов Алексею в дальнейших исторических исследованиях.

Е Евгения Алексей ведет энергично увлекательный рассказ, глубоко погружен в тему. Высказывает свое современное мнение на исторические факты. Интересно даже обывателю. Спасибо! Тверь – красавица! Летние дни — это особенно подчеркнули!

И Игорь Замечательная экскурсия! Замечательный экскурсовод! Рекомендую!