О Ольга Увидели основные архитектурные памятники и исторические места Твери. Экскурсия,прекрасная,но требует определенных знаний и заинтересованности разобраться в средневековой истории нашей страны.

О Ольга Добрый день. Очень интересная и познавательная экскурсия. не только о Твери, но много интересной информации о средневековой Руси. Алексей доброжелательный экскурсовод, ответил на все наши вопросы

L Larisa Отличная экскурсия! Алексей - один из лучших экскурсоводов, которых я встречала в разных городах. Если мы еще раз приедем в Тверь - обязательно выберем одну из его экскурсий! Спасибо за такое увлекательное путешествие в историю Руси и Твери.

Т Татьяна Очень понравилась экскурсия с Алексеем! Увлекательно, доступно и с юмором!

Е Евгения Большое спасибо за экскурсию! Алексей сумел преподнести с иронией и легкостью непростые исторические факты. Наша семья довольна!

И Ирина Замечательная, познавательная экскурсия интересна не только гостям города, но и местным жителям, советую посетить. Выражаем огромную благодарность гиду Алексею Третьякову за интересный рассказ в непринуждённой форме. Прекрасно провели время.

А Александр читать дальше археологических раскопках… Как вы понимаете, это многое говорит об Алексее как о великолепном специалисте своего ремесла. Если бы все так уважали историю, возможно, у нас полстраны не верили бы в Великую Тартарию… Алексей - самый лучший экскурсовод по истории Твери конца XIII - начала XIV столетий из всех! А ещё он оспаривает исторические факты, не сидя на диване, а орудуя кисточкой на

P Pugachevadd все понравилось! буду советовать друзьям кто соберется в Тверь!))

К Картова 10 октября 2025 была на экскурсии с Алексеем. Интересно, познавательно, понятно! Очень понравились неожиданные вопросы и "мостики" между персонажами и временами повествования. Алексей знает и любит свою работу, а с мастером всегда приятно иметь дело!

О Ольга Были с мужем на экскурсии 11.10.25. Экскурсию проводил Алексей. Чувствуется, что человек «горит» своим делом. Очень интересно, оригинально и познавательно. Рекомендуем.

И Ирина Очень интересная и увлекательная экскурсия. Алексей настоящий профессионал своего дела. Узнали много нового, интересного. Спасибо огромное Алексею за классно проведенное время!

Е Екатерина Очень красноречивый экскурсовод! Рекомендую! 1,5 часа прошло незаметно!

А Александр читать дальше приятные воспоминания!



Алексей – настоящий мастер своего дела! Его рассказ был настолько увлекательным и живым, что время пролетало незаметно. Он сумел так интересно подать материал, что даже самые, казалось бы, сухие исторические факты оживали на глазах. Хочу поделиться своими яркими впечатлениями от групповой экскурсии "Средневековая Тверь: Русская игра престолов", которую проводил замечательный организатор Алексей. Это было настоящее погружение в историю города, которое оставило самые теплые и

О Ольга Гид отличный, на приколе и группу втягивает в диалог. Рекомендую. Экскурсия достаточно познавательная и прошла не заметно, хотелось бы подольше!!