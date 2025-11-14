Если в наше время Тверь это небольшой город «между двух столиц», то в Средние века она была крупным центром общественной жизни, определяющим вектор развития Руси. Я проведу для вас увлекательный экскурс в историю Твери со времен основания до современности.
Вместе со мной вы развенчаете множество мифов и узнаете немного больше об альтернативной столице России.
Описание экскурсииКняжество Тверское История Тверского княжества в XIII-XV вв. наиболее полно передает характер эпохи, когда князья, сражаясь за место под солнцем, ездили получать права на княженье у Золотой Орды, а Москва в это время стремилась к централизации. Основной из мифов отечественной истории говорит о борьбе Твери за «право называться столицей». Насколько он правдив вы узнаете во время экскурсии. Город в новом свете Я покажу вам старинные дома, улицы и памятники Твери в новом свете. Не бойтесь потеряться в обилии дат, имен и географических названий — я с легкостью проведу вас сквозь дебри истории и покажу, что на самом деле она точна, как математика! Важная информация:
- Экскурсия пешеходная и полностью проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь соответственно погоде.
- Экскурсия не предназначена для детей. Прошу вас учитывать это, если собираетесь их брать.
Ежедневно в любое время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Михаилу Тверскому
- Тверской кремль
- Спасо-Преображенский собор
- Набережная Степана Разина
- Памятник Афанасию Никитину
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 189 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
14 ноя 2025
Увидели основные архитектурные памятники и исторические места Твери. Экскурсия,прекрасная,но требует определенных знаний и заинтересованности разобраться в средневековой истории нашей страны.
О
Ольга
10 ноя 2025
Добрый день. Очень интересная и познавательная экскурсия. не только о Твери, но много интересной информации о средневековой Руси. Алексей доброжелательный экскурсовод, ответил на все наши вопросы
L
Larisa
5 ноя 2025
Отличная экскурсия! Алексей - один из лучших экскурсоводов, которых я встречала в разных городах. Если мы еще раз приедем в Тверь - обязательно выберем одну из его экскурсий! Спасибо за такое увлекательное путешествие в историю Руси и Твери.
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с Алексеем! Увлекательно, доступно и с юмором!
Е
Евгения
3 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию! Алексей сумел преподнести с иронией и легкостью непростые исторические факты. Наша семья довольна!
И
Ирина
3 ноя 2025
Замечательная, познавательная экскурсия интересна не только гостям города, но и местным жителям, советую посетить. Выражаем огромную благодарность гиду Алексею Третьякову за интересный рассказ в непринуждённой форме. Прекрасно провели время.
А
Александр
28 окт 2025
Алексей - самый лучший экскурсовод по истории Твери конца XIII - начала XIV столетий из всех! А ещё он оспаривает исторические факты, не сидя на диване, а орудуя кисточкой на
P
Pugachevadd
26 окт 2025
все понравилось! буду советовать друзьям кто соберется в Тверь!))
К
Картова
13 окт 2025
10 октября 2025 была на экскурсии с Алексеем. Интересно, познавательно, понятно! Очень понравились неожиданные вопросы и "мостики" между персонажами и временами повествования. Алексей знает и любит свою работу, а с мастером всегда приятно иметь дело!
О
Ольга
12 окт 2025
Были с мужем на экскурсии 11.10.25. Экскурсию проводил Алексей. Чувствуется, что человек «горит» своим делом. Очень интересно, оригинально и познавательно. Рекомендуем.
И
Ирина
8 окт 2025
Очень интересная и увлекательная экскурсия. Алексей настоящий профессионал своего дела. Узнали много нового, интересного. Спасибо огромное Алексею за классно проведенное время!
Е
Екатерина
6 окт 2025
Очень красноречивый экскурсовод! Рекомендую! 1,5 часа прошло незаметно!
А
Александр
5 окт 2025
Хочу поделиться своими яркими впечатлениями от групповой экскурсии "Средневековая Тверь: Русская игра престолов", которую проводил замечательный организатор Алексей. Это было настоящее погружение в историю города, которое оставило самые теплые и
О
Ольга
14 сен 2025
Гид отличный, на приколе и группу втягивает в диалог. Рекомендую. Экскурсия достаточно познавательная и прошла не заметно, хотелось бы подольше!!
В
Викторина
13 сен 2025
Первый раз я в Твери, и все сложилось просто замечательно, пока ехала в электрички - заказала экскурсию пешком по городу, то что подходило по времени моего пребывания- 1 день‼️гид Алексей замечательно знающий тему, эрудированный,,за все время - а это 2‼️‼️часа - было интересно - время просто пролетело. Спасибо - я давольна☝️😜
Входит в следующие категории Твери
