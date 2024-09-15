Средневековая Тверь: альтернативная столица России (в группе)
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте, как Тверь в Средние века определяла судьбу Руси. Погрузитесь в историю и мифы города
Сегодня Тверь - небольшой город между Москвой и Санкт-Петербургом, но в Средние века она была важным центром Руси.
На экскурсии вы узнаете, как Тверь боролась за своё место под солнцем, и читать дальше
почему её название созвучно со словом «твердь».
Прогулка по центру города включает посещение памятника Михаилу Тверскому, Городского сада, Спасо-Преображенского собора и набережных Афанасия Никитина и Степана Разина. Узнайте о противостоянии Москвы и Твери, археологических находках и исторических реконструкциях. Подходит для взрослых, интересующихся историей
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7 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Узнать историю Твери и её роль в развитии Руси
🏰 Посетить исторические места и памятники
📜 Развенчать мифы и стереотипы о Твери
🗺 Прогуляться по старинным улочкам города
👨🏫 Научиться критическому взгляду на историю
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Что можно увидеть
Памятник Михаилу Тверскому
Городской сад
Спасо-Преображенский собор
Набережные Афанасия Никитина и Степана Разина
Описание экскурсии
Чем полнится Тверская земля
Начиная с 13 века Тверь развивалась — и постоянно боролась за своё место под солнцем. Недаром её название созвучно со словом «твердь». Как вышло, что некогда сильный город оказался в тени Москвы? Правда ли, что, пока будущая столица была деревней на болотах, Тверь уже процветала? Я нарисую драматичную картину противостояния Москвы и Твери, расскажу о сложных судьбах её жителей и научу вас критическому взгляду на историю — именно такого подхода придерживаюсь я сам.
Прогулка со смыслом
К визиту в Тверь лучше специально подготовиться: так её старинные улочки, дома и памятники предстанут перед вами в новом свете. Боитесь, что не сможете пробиться через обилие дат, имён и географических названий? Я помогу во всем разобраться и докажу, что история красива и точна, как математика!
Начнём от памятника Михаилу Тверскому — поговорим о роли князя в противостоянии Москвы и Твери
По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал
Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери
На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев
Кому подойдёт экскурсия
Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, которая любит историю и знает её хоть чуть-чуть. Дети на ней приветствуются, но на них она не рассчитана
Это не классическая обзорная экскурсия, а интересная научно-популярная лекция с активной сменой декораций. Если Средневековье вам не интересно и вы хотите классическую обзорную прогулку, напишите, пожалуйста, в сообщениях к заказу
Организационные детали
Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Спасо-Преображенского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 4038 туристов
Меня зовут Алексей, я занимаюсь популяризацией истории с 16-ти лет. За прошедшие годы я стал участником многих исторических и археологических конференций, написал научно-популярную книгу о Торжке и основал историко-просветительское сообщество. Буду рад рассказать вам то, что ещё не опубликовано и не доступно обычным гидам!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
15 сен 2024
Получили большое удовольствие от формата и вовлечённости Алексея в процесс. Не классическая экскурсия с набором скучных фактов, а эмоциональная, лёгкая, вовлекающая экскурсия. При этом, не смотря на лёгкость изложения, остаётся понимание, что история это наука, а не набор историй.
Анна
13 сен 2024
Большое спасибо за экскурсию! - История взаимоотношений Твери и Москвы - это просто какая-то игра престолов, как оказывается:) - Алексей очень увлекательно, в стиле стендапа рассказывает, несколько часов действительно пролетают незаметно. - Очень интересно было узнать из первых рук так сказать, от ученого, о том, как это все сейчас исследуется, на какие источники опираются историки.
Елена
1 сен 2024
Искала специалиста именно по средневековой Твери, т. к. немного увлекаюсь историей и археологией. Алексей прекрасный специалист, практик, а самое главное - увлеченный человек! С юмором, в красках, с наглядными материалами, а главное очень профессионально рассказывает о весьма непростом периоде истории любимого (и очень заметно любимого) города. Алексей, огромное спасибо! Всем рекомендую тут и обязательно буду рекомендовать своим знакомым.
Алла
21 авг 2024
Познавательная экскурсия, будет особенно интересна любителям истории
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Анна
18 авг 2024
Огромное спасибо Алексею за увлекательную экскурсию! Не скучно, интересно. Два часа пролетели незаметно.
М
Мария
17 авг 2024
Смело, искрометно,креативно. Глубокие знания истории, обрамленные прекрасным чувством юмора.
Д
Диана
11 авг 2024
Интересная экскурсия с харизматичным экскурсоводом. Легко, не перегружено, понятно. Легкая подача с юмором.