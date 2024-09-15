🌟 Узнать историю Твери и её роль в развитии Руси 🏰 Посетить исторические места и памятники 📜 Развенчать мифы и стереотипы о Твери 🗺 Прогуляться по старинным улочкам города 👨‍🏫 Научиться критическому взгляду на историю

Сегодня Тверь - небольшой город между Москвой и Санкт-Петербургом, но в Средние века она была важным центром Руси.На экскурсии вы узнаете, как Тверь боролась за своё место под солнцем, и

почему её название созвучно со словом «твердь». Прогулка по центру города включает посещение памятника Михаилу Тверскому, Городского сада, Спасо-Преображенского собора и набережных Афанасия Никитина и Степана Разина. Узнайте о противостоянии Москвы и Твери, археологических находках и исторических реконструкциях. Подходит для взрослых, интересующихся историей

Описание экскурсии

Чем полнится Тверская земля

Начиная с 13 века Тверь развивалась — и постоянно боролась за своё место под солнцем. Недаром её название созвучно со словом «твердь». Как вышло, что некогда сильный город оказался в тени Москвы? Правда ли, что, пока будущая столица была деревней на болотах, Тверь уже процветала? Я нарисую драматичную картину противостояния Москвы и Твери, расскажу о сложных судьбах её жителей и научу вас критическому взгляду на историю — именно такого подхода придерживаюсь я сам.

Прогулка со смыслом

К визиту в Тверь лучше специально подготовиться: так её старинные улочки, дома и памятники предстанут перед вами в новом свете. Боитесь, что не сможете пробиться через обилие дат, имён и географических названий? Я помогу во всем разобраться и докажу, что история красива и точна, как математика!

Начнём от памятника Михаилу Тверскому — поговорим о роли князя в противостоянии Москвы и Твери

По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал

Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери

На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев

Кому подойдёт экскурсия

Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, которая любит историю и знает её хоть чуть-чуть. Дети на ней приветствуются, но на них она не рассчитана

Это не классическая обзорная экскурсия, а интересная научно-популярная лекция с активной сменой декораций. Если Средневековье вам не интересно и вы хотите классическую обзорную прогулку, напишите, пожалуйста, в сообщениях к заказу

Организационные детали

Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.