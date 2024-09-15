Средневековая Тверь: альтернативная столица России (в группе)

Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте, как Тверь в Средние века определяла судьбу Руси. Погрузитесь в историю и мифы города
Сегодня Тверь - небольшой город между Москвой и Санкт-Петербургом, но в Средние века она была важным центром Руси.

На экскурсии вы узнаете, как Тверь боролась за своё место под солнцем, и
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почему её название созвучно со словом «твердь».

Прогулка по центру города включает посещение памятника Михаилу Тверскому, Городского сада, Спасо-Преображенского собора и набережных Афанасия Никитина и Степана Разина. Узнайте о противостоянии Москвы и Твери, археологических находках и исторических реконструкциях. Подходит для взрослых, интересующихся историей

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнать историю Твери и её роль в развитии Руси
  • 🏰 Посетить исторические места и памятники
  • 📜 Развенчать мифы и стереотипы о Твери
  • 🗺 Прогуляться по старинным улочкам города
  • 👨‍🏫 Научиться критическому взгляду на историю
    • Средневековая Тверь: альтернативная столица России (в группе)
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России (в группе)
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:00

    Что можно увидеть

  • Памятник Михаилу Тверскому
  • Городской сад
  • Спасо-Преображенский собор
  • Набережные Афанасия Никитина и Степана Разина

    • Описание экскурсии

    Чем полнится Тверская земля

    Начиная с 13 века Тверь развивалась — и постоянно боролась за своё место под солнцем. Недаром её название созвучно со словом «твердь». Как вышло, что некогда сильный город оказался в тени Москвы? Правда ли, что, пока будущая столица была деревней на болотах, Тверь уже процветала? Я нарисую драматичную картину противостояния Москвы и Твери, расскажу о сложных судьбах её жителей и научу вас критическому взгляду на историю — именно такого подхода придерживаюсь я сам.

    Прогулка со смыслом

    К визиту в Тверь лучше специально подготовиться: так её старинные улочки, дома и памятники предстанут перед вами в новом свете. Боитесь, что не сможете пробиться через обилие дат, имён и географических названий? Я помогу во всем разобраться и докажу, что история красива и точна, как математика!

    • Начнём от памятника Михаилу Тверскому — поговорим о роли князя в противостоянии Москвы и Твери
    • По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал
    • Возле Спасо-Преображенского собора расскажу про археологические находки с 900-летней историей и покажу монету, которая чеканилась в Твери
    • На набережных Афанасия Никитина и Степана Разина раскрою, откуда начались «хождение за три моря» и военный поход Ивана Грозного против новгородцев

    Кому подойдёт экскурсия

    • Экскурсия рассчитана на взрослую аудиторию, которая любит историю и знает её хоть чуть-чуть. Дети на ней приветствуются, но на них она не рассчитана
    • Это не классическая обзорная экскурсия, а интересная научно-популярная лекция с активной сменой декораций. Если Средневековье вам не интересно и вы хотите классическую обзорную прогулку, напишите, пожалуйста, в сообщениях к заказу

    Организационные детали

    Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице.

    в субботу и воскресенье в 12:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет667 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У Спасо-Преображенского собора
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу и воскресенье в 12:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 7 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    7
    4
    3
    2
    1
    М
    15 сен 2024
    Получили большое удовольствие от формата и вовлечённости Алексея в процесс. Не классическая экскурсия с набором скучных фактов, а эмоциональная, лёгкая, вовлекающая экскурсия. При этом, не смотря на лёгкость изложения, остаётся понимание, что история это наука, а не набор историй.
    Анна
    13 сен 2024
    Большое спасибо за экскурсию!
    - История взаимоотношений Твери и Москвы - это просто какая-то игра престолов, как оказывается:)
    - Алексей очень увлекательно, в стиле стендапа рассказывает, несколько часов действительно пролетают незаметно.
    - Очень интересно было узнать из первых рук так сказать, от ученого, о том, как это все сейчас исследуется, на какие источники опираются историки.
    Елена
    1 сен 2024
    Искала специалиста именно по средневековой Твери, т. к. немного увлекаюсь историей и археологией. Алексей прекрасный специалист, практик, а самое главное - увлеченный человек! С юмором, в красках, с наглядными материалами, а главное очень профессионально рассказывает о весьма непростом периоде истории любимого (и очень заметно любимого) города. Алексей, огромное спасибо! Всем рекомендую тут и обязательно буду рекомендовать своим знакомым.
    Алла
    21 авг 2024
    Познавательная экскурсия, будет особенно интересна любителям истории
    А
    18 авг 2024
    Огромное спасибо Алексею за увлекательную экскурсию! Не скучно, интересно. Два часа пролетели незаметно.
    М
    17 авг 2024
    Смело, искрометно,креативно.
    Глубокие знания истории, обрамленные прекрасным чувством юмора.
    Д
    11 авг 2024
    Интересная экскурсия с харизматичным экскурсоводом. Легко, не перегружено, понятно. Легкая подача с юмором.

    Входит в следующие категории Твери

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