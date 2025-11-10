О Ольга Благодарим за увлекательную экскурсию! Легко, непринужденно и красочно.

Т Татьяна Пожалуй, лучшая экскурсия из всех, на которых удалось побывать! Экскурсовод Марина - профессионал своего дела, любит свой город и может поделиться этим чувством с гостями! Рассказывает очень интересно для любого возраста! И дети, и взрослые были в восторге! Если знакомиться с Тверью, то только с Мариной! Спасибо ещё раз! Мы обязательно вернёмся!

В Владимир Экскурсовод Ирина провела экскурсию на отлично. Два с половиной часа пролетели как один миг.

Погода нем не благоволила, шёл мелкий нудный ноябрьский дождь, но рассказ Ирины заставлял забыть о непогоде, и погружаться в историю Твери.

Спасибо Ирине за отличную экскурсию.

О Ольга Замечательная интересная экскурсия.

I Inna Наш гид Александр очень увлекательно рассказал историю Твери, посвятив в трагическую ленту событий того времени) Много нового узнали) Экскурсия классная!

Е Елена

Она заранее предупредила о погоде, позаботилась, чтобы читать дальше нам было комфортно.

Знакомство с городом прошло очень активно, интересно. Мы узнали и о исторических событиях, развитии города. Увидели интересные здания, памятники и их историю. Она порой задавала вопросы нам, чтобы включить наше внимания. . Время экскурсии пролетело очень интересно, динамично и незаметно. Марина не ограничилась запланированным временем экскурсии. Потратила гораздо больше времени, чтобы рассказать о своем городе. Благодарим от всей. души. Желаем благополучия. Очень рекомендуем экскурсии с Мариной Широковой. Мы в первый раз с друзьями были в Твери, хотелось узнать о городе и его истории. . В этом нам помогала Экскурсовод Марина Широкова.Она заранее предупредила о погоде, позаботилась, чтобы

С Светлана Экскурсия прошла на высшем уровне, не смотря на погоду. Наталья очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Спасибо большое

Л Людмила Эксскурсия очень интересная, познавательная и получилась расширенная. Много почерпнули, о нашей истории и особенно о г. Тверь.

Особое спасибо гиду Ирине Фроловой, интересный человек, эксскурсию ведет очень интересно в диалоге с людьми. Очень любит свой город,историю. Приятная и обоятельная девушка.

А Александр Очень хороший экскурсовод. Знает и любит свой город. Очень хорошо рассказала и показала достопримечательности города.

Ю Юлия Мне экскурсия не понравилась. История города в рассказе экскурсовода не заинтересовала. Маршрут был не интересный. Гораздо информативнее погуляли по городу и читали про исторические места самостоятельно. 4500 не стоит 1 час 40 минут скучного предоставление материала.

В Владимир Очень интересное и увлекательное путешествие, благодаря профессиональным качествам Натальи Датченко, она сумела в любить в себя г. Тверь с её древней историей. Выражаем ей восхищение и глубокую благодарность.

С Светлана Благодарим Ирину за экскурсию, экскурсия была информативная и содержательная, на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Экскурсия проходила в очень доброжелательный атмосфере. Город поразил своей историей и архитектурой!

Будем всем советовать посетить город и ознакомиться с его красотами и историей!

В Валерия Отличная экскурсия!

Спасибо Ирине за интересный рассказ! 2.5 часа прошли незаметно и увлекательно.

Л Лапушкина Очень интересная экскурсия, советую