Экскурсия по историческому центру Твери с посещением Императорского путевого дворца, набережной Волги и знакомством с 9-вековой историей города, его архитектурой и знаменитыми уроженцами.
Описание экскурсии
Тверь:
- история и архитектура города на Волге.
- Откройте для себя Тверь — древний город с более чем 9-вековой историей, расположенный на живописных берегах Волги. На экскурсии вы познакомитесь с богатым историческим наследием города, который когда-то был центром Тверского княжества и важным пунктом на пути из Петербурга в Москву. Узнаете о знаменитых уроженцах Твери и увидите архитектурные памятники разных эпох.
- Императорское наследие Твери.
- Вы увидите знаменитый Императорский путевой дворец, построенный для отдыха царской семьи во время путешествий между двумя столицами. Узнаете, почему Екатерина II особо ценила Тверь и как город развивался под покровительством императорской семьи.
- Архитектура и градостроительство.
- Познакомитесь с уникальной планировкой исторического центра Твери, сохранившейся городской застройкой XVIII-XIX веков и знаменитой «волжской парадной фасадой». Прогуляетесь по набережной Волги с прекрасными видами на реку и мосты.
- Знаменитые земляки и памятники.
- Узнаете о жизни и достижениях знаменитых уроженцев Твери — путешественника Афанасия Никитина, князя Михаила Тверского и других выдающихся личностей. Увидите памятники, посвященные истории города и его героям.
По договоренности с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Императорский путевой дворец
- Набережная Волги (Степана Разина)
- Городской сад
- Памятник Афанасию Никитину
- Памятник Михаилу Тверскому
- Памятник А.С. Пушкину
- Городская застройка XVIII-XIX веков
- Староволжский мост
- Нововолжский мост
- Кинотеатр «Звезда»
- Волжская парадная фасада
- Уникальная планировка исторического центра
Место начала и завершения?
Площадь Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом.
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
10 ноя 2025
Благодарим за увлекательную экскурсию! Легко, непринужденно и красочно.
Т
Татьяна
4 ноя 2025
Пожалуй, лучшая экскурсия из всех, на которых удалось побывать! Экскурсовод Марина - профессионал своего дела, любит свой город и может поделиться этим чувством с гостями! Рассказывает очень интересно для любого возраста! И дети, и взрослые были в восторге! Если знакомиться с Тверью, то только с Мариной! Спасибо ещё раз! Мы обязательно вернёмся!
В
Владимир
3 ноя 2025
Экскурсовод Ирина провела экскурсию на отлично. Два с половиной часа пролетели как один миг.
Погода нем не благоволила, шёл мелкий нудный ноябрьский дождь, но рассказ Ирины заставлял забыть о непогоде, и погружаться в историю Твери.
Спасибо Ирине за отличную экскурсию.
Погода нем не благоволила, шёл мелкий нудный ноябрьский дождь, но рассказ Ирины заставлял забыть о непогоде, и погружаться в историю Твери.
Спасибо Ирине за отличную экскурсию.
О
Ольга
1 ноя 2025
Замечательная интересная экскурсия.
I
Inna
26 окт 2025
Наш гид Александр очень увлекательно рассказал историю Твери, посвятив в трагическую ленту событий того времени) Много нового узнали) Экскурсия классная!
Е
Елена
20 окт 2025
Мы в первый раз с друзьями были в Твери, хотелось узнать о городе и его истории. . В этом нам помогала Экскурсовод Марина Широкова.
Она заранее предупредила о погоде, позаботилась, чтобы
Она заранее предупредила о погоде, позаботилась, чтобы
Она заранее предупредила о погоде, позаботилась, чтобы
С
Светлана
11 окт 2025
Экскурсия прошла на высшем уровне, не смотря на погоду. Наталья очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Спасибо большое
Л
Людмила
5 окт 2025
Эксскурсия очень интересная, познавательная и получилась расширенная. Много почерпнули, о нашей истории и особенно о г. Тверь.
Особое спасибо гиду Ирине Фроловой, интересный человек, эксскурсию ведет очень интересно в диалоге с людьми. Очень любит свой город,историю. Приятная и обоятельная девушка.
Особое спасибо гиду Ирине Фроловой, интересный человек, эксскурсию ведет очень интересно в диалоге с людьми. Очень любит свой город,историю. Приятная и обоятельная девушка.
А
Александр
30 сен 2025
Очень хороший экскурсовод. Знает и любит свой город. Очень хорошо рассказала и показала достопримечательности города.
Ю
Юлия
22 сен 2025
Мне экскурсия не понравилась. История города в рассказе экскурсовода не заинтересовала. Маршрут был не интересный. Гораздо информативнее погуляли по городу и читали про исторические места самостоятельно. 4500 не стоит 1 час 40 минут скучного предоставление материала.
В
Владимир
15 сен 2025
Очень интересное и увлекательное путешествие, благодаря профессиональным качествам Натальи Датченко, она сумела в любить в себя г. Тверь с её древней историей. Выражаем ей восхищение и глубокую благодарность.
С
Светлана
12 сен 2025
Благодарим Ирину за экскурсию, экскурсия была информативная и содержательная, на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Экскурсия проходила в очень доброжелательный атмосфере. Город поразил своей историей и архитектурой!
Будем всем советовать посетить город и ознакомиться с его красотами и историей!
Будем всем советовать посетить город и ознакомиться с его красотами и историей!
Будем всем советовать посетить город и ознакомиться с его красотами и историей!
В
Валерия
9 сен 2025
Отличная экскурсия!
Спасибо Ирине за интересный рассказ! 2.5 часа прошли незаметно и увлекательно.
Спасибо Ирине за интересный рассказ! 2.5 часа прошли незаметно и увлекательно.
Л
Лапушкина
8 сен 2025
Очень интересная экскурсия, советую
M
Maxim
7 сен 2025
Все супер!
