О Ольга «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Благодарим за увлекательную экскурсию! Легко, непринужденно и красочно.

В Владимир «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Экскурсовод Ирина провела экскурсию на отлично. Два с половиной часа пролетели как один миг.

Погода нем не благоволила, шёл мелкий нудный ноябрьский дождь, но рассказ Ирины заставлял забыть о непогоде, и погружаться в историю Твери.

Спасибо Ирине за отличную экскурсию.

О Ольга «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Замечательная интересная экскурсия.

I Inna «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Наш гид Александр очень увлекательно рассказал историю Твери, посвятив в трагическую ленту событий того времени) Много нового узнали) Экскурсия классная!

С Светлана «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Экскурсия прошла на высшем уровне, не смотря на погоду. Наталья очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Спасибо большое

Л Людмила «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Эксскурсия очень интересная, познавательная и получилась расширенная. Много почерпнули, о нашей истории и особенно о г. Тверь.

Особое спасибо гиду Ирине Фроловой, интересный человек, эксскурсию ведет очень интересно в диалоге с людьми. Очень любит свой город,историю. Приятная и обоятельная девушка.

А Александр «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Очень хороший экскурсовод. Знает и любит свой город. Очень хорошо рассказала и показала достопримечательности города.

В Владимир «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Очень интересное и увлекательное путешествие, благодаря профессиональным качествам Натальи Датченко, она сумела в любить в себя г. Тверь с её древней историей. Выражаем ей восхищение и глубокую благодарность.

С Светлана «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Благодарим Ирину за экскурсию, экскурсия была информативная и содержательная, на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Экскурсия проходила в очень доброжелательный атмосфере. Город поразил своей историей и архитектурой!

Будем всем советовать посетить город и ознакомиться с его красотами и историей!

В Валерия «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Отличная экскурсия!

Спасибо Ирине за интересный рассказ! 2.5 часа прошли незаметно и увлекательно.

Л Лапушкина «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Очень интересная экскурсия, советую

M Maxim «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Все супер!

Т Татьяна «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Все очень понравилось. Пунктуальный, влюблённый в свою работу и родной край экскурсовод. С хорошей речью, которого интересно слушать. Спасибо Ольге за интересную, позновательную, запоминающуюся экскурсию

С Светлана «Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия Огромнейшее спасибо экскурсоводу Галине за увлекательную и познавательную экскурсию. Мы коллективом подруг остались в восторге!!!