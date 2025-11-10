Мои заказы

Экскурсии по паркам и усадьбам Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки и усадьбы» в Твери, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия
Пешая
2.5 часа
177 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Тверь: Императорский дворец и набережная Волги
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь: Императорский дворец и набережная Волги
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Тверь: Императорский дворец и 9 веков истории на Волге
Пешая
2.5 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: Императорский дворец и 9 веков истории на Волге
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
4500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Парки и усадьбы»

Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 428 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
