Индивидуальная
до 10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери: индивидуальная экскурсия
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь: Императорский дворец и набережная Волги
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По договоренности
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: Императорский дворец и 9 веков истории на Волге
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 ноября 2025Благодарим за увлекательную экскурсию! Легко, непринужденно и красочно.
- ВВладимир3 ноября 2025Экскурсовод Ирина провела экскурсию на отлично. Два с половиной часа пролетели как один миг.
Погода нем не благоволила, шёл мелкий нудный ноябрьский дождь, но рассказ Ирины заставлял забыть о непогоде, и погружаться в историю Твери.
Спасибо Ирине за отличную экскурсию.
- ООльга1 ноября 2025Замечательная интересная экскурсия.
- IInna26 октября 2025Наш гид Александр очень увлекательно рассказал историю Твери, посвятив в трагическую ленту событий того времени) Много нового узнали) Экскурсия классная!
- ССветлана11 октября 2025Экскурсия прошла на высшем уровне, не смотря на погоду. Наталья очень интересно и увлекательно рассказывала историю города. Спасибо большое
- ЛЛюдмила5 октября 2025Эксскурсия очень интересная, познавательная и получилась расширенная. Много почерпнули, о нашей истории и особенно о г. Тверь.
Особое спасибо гиду Ирине Фроловой, интересный человек, эксскурсию ведет очень интересно в диалоге с людьми. Очень любит свой город,историю. Приятная и обоятельная девушка.
- ААлександр30 сентября 2025Очень хороший экскурсовод. Знает и любит свой город. Очень хорошо рассказала и показала достопримечательности города.
- ВВладимир15 сентября 2025Очень интересное и увлекательное путешествие, благодаря профессиональным качествам Натальи Датченко, она сумела в любить в себя г. Тверь с её древней историей. Выражаем ей восхищение и глубокую благодарность.
- ССветлана12 сентября 2025Благодарим Ирину за экскурсию, экскурсия была информативная и содержательная, на все вопросы получили исчерпывающие ответы. Экскурсия проходила в очень доброжелательный атмосфере. Город поразил своей историей и архитектурой!
Будем всем советовать посетить город и ознакомиться с его красотами и историей!
- ВВалерия9 сентября 2025Отличная экскурсия!
Спасибо Ирине за интересный рассказ! 2.5 часа прошли незаметно и увлекательно.
- ЛЛапушкина8 сентября 2025Очень интересная экскурсия, советую
- MMaxim7 сентября 2025Все супер!
- ТТатьяна1 сентября 2025Все очень понравилось. Пунктуальный, влюблённый в свою работу и родной край экскурсовод. С хорошей речью, которого интересно слушать. Спасибо Ольге за интересную, позновательную, запоминающуюся экскурсию
- ССветлана22 августа 2025Огромнейшее спасибо экскурсоводу Галине за увлекательную и познавательную экскурсию. Мы коллективом подруг остались в восторге!!!
- ААнна21 августа 2025Экскурсия была очень познавательна! Гид Ирина открыла для нас Тверь! Было очень интересно, много исторических фактов! И даже стихи! Спасибо огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Парки и усадьбы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Парки и усадьбы" можно забронировать 3 экскурсии от 4500 до 5000. Туристы уже оставили гидам 428 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Твери на 2025 год по теме «Парки и усадьбы», 428 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль