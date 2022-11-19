Едем гулять по симпатичному и уютному городу на Волге, который Екатерина Великая называла «самым хорошеньким после Петербурга».



Здесь бывал Пушкин, родился путешественник Афанасий Никитин, написавший «Хождение за три моря», Михаил Круг и ещё ряд выдающихся фигур культуры и истории. Я расскажу вам о прошлом Тверского княжества, промышленном расцвете в 19 веке. Вы полюбуетесь парящими над рекой мостами и роскошным убранством Путевого дворца. А в заездах 3-го и 5-го января вас ждут новогодние сюрпризы! *Возможно участие с детьми от 7 лет.