Увидеть «Париж», узнать, за что тверичан называли козлами и как любовь помогла в создании монастыря
Едем гулять по симпатичному и уютному городу на Волге, который Екатерина Великая называла «самым хорошеньким после Петербурга».
Здесь бывал Пушкин, родился путешественник Афанасий Никитин, написавший «Хождение за три моря», Михаил Круг и ещё ряд выдающихся фигур культуры и истории. Я расскажу вам о прошлом Тверского княжества, промышленном расцвете в 19 веке. Вы полюбуетесь парящими над рекой мостами и роскошным убранством Путевого дворца. А в заездах 3-го и 5-го января вас ждут новогодние сюрпризы! *Возможно участие с детьми от 7 лет.
Здесь бывал Пушкин, родился путешественник Афанасий Никитин, написавший «Хождение за три моря», Михаил Круг и ещё ряд выдающихся фигур культуры и истории. Я расскажу вам о прошлом Тверского княжества, промышленном расцвете в 19 веке. Вы полюбуетесь парящими над рекой мостами и роскошным убранством Путевого дворца. А в заездах 3-го и 5-го января вас ждут новогодние сюрпризы! *Возможно участие с детьми от 7 лет.
Ближайшие даты:
3
янв
янв
5
янв
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. ТверьЗавершение: В 18:40 на вокзале в г. Тверь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Твери
Провели 910 экскурсий для 1269 туристов
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Твери
Похожие туры в Твери
Индивидуальная
до 5 чел.
Виктория
Тверь - город экспериментов
Увидеть, что наш город - намного больше, чем просто провинция, и узнать его настоящим
на площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
32502 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ольга
Открывая Тверь
Здравствуйте, любознательные путешественники. Вы решили открыть для себя Тверь
Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
3 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Наталья
Сказки и легенды Твери
В истории нашего города кроется немало легенд
По договоренности
4 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Виктория
Тверь - город первоиспытатель
Тверь - небольшой провинциальный городок по соседству с Москвой
Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
3 250₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Gidy
Обзорная экскурсия по Твери
Тверь - уютный городок на берегу Волги
по согласованию с гидом
от 4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Gidy
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
Все достопримечательности Твери в одной экскурсии
по согласованию с гидом
от 5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Рельсы
Тверь великих писателей
Совершим путешествие в Тверь времён Пушкина и Глинки
ул. Желябова, 32 (рядом с главном корпусом ТвГУ)
7 200₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Лена
Знакомьтесь, Тверь
Увидеть знаковые места древнего города и услышать их историю на автомобильной экскурсии
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
4 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ольга
Открывая Тверь
Обзорная экскурсия по историческому центру старинного города
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Наталья
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов
Площадь Михаила Тверского
3 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Любовь
Доблесть и слава Твери
История, предания и герои великого среднерусского города на обзорной экскурсии
площадь Михаила Тверского
28 ноя
5 дек
7 дек
9 дек
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 30 чел.
Anna
Ржев и Старица: поездка из Твери
Познакомиться с историей и памятниками города воинской славы и родины первого патриарха Руси
27 ноя
4 дек
11 дек
18 дек
5 200₽ за всё до 30 чел.
Забронировать
Можно выбрать дату до оплаты