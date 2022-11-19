Тверь. Обаяние русской провинции

Увидеть «Париж», узнать, за что тверичан называли козлами и как любовь помогла в создании монастыря

Едем гулять по симпатичному и уютному городу на Волге, который Екатерина Великая называла «самым хорошеньким после Петербурга».

Здесь бывал Пушкин, родился путешественник Афанасий Никитин, написавший «Хождение за три моря», Михаил Круг и ещё ряд выдающихся фигур культуры и истории. Я расскажу вам о прошлом Тверского княжества, промышленном расцвете в 19 веке. Вы полюбуетесь парящими над рекой мостами и роскошным убранством Путевого дворца. А в заездах 3-го и 5-го января вас ждут новогодние сюрпризы! *Возможно участие с детьми от 7 лет.
Тверь. Обаяние русской провинции
Тверь. Обаяние русской провинции
Тверь. Обаяние русской провинции
Тверь. Обаяние русской провинции
Тверь. Обаяние русской провинции
Тверь. Обаяние русской провинции
Тверь. Обаяние русской провинции
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
Завершение: В 18:40 на вокзале в г. Тверь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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