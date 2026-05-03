Наше путешествие в прошлое в VR- очках позволит вам увидеть древнюю Тверь, которой больше нет.
Вы узнаете, как выглядел Спасо-Преображенский собор в 13 веке, пройдёте по местам, где когда-то располагался земляной вал, познакомитесь с пушкарем Микулой и купцом Афанасием, и многое другое!
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца — Спасо-Преображенского собора. Вы посмотрите, как выглядел этот храм в 13 веке, и сравните изображение с его нынешним обликом.
- Поднимитесь на дозорную башню и разглядите кремль сверху.
- Пройдёте по местам, где когда-то располагался земляной вал, и удивитесь величавости белокаменной Владимирской башни.
• Познакомитесь с пушкарем Микулой, ратником Владимиром и купцом Афанасием, а сам князь Михаил Ярославич спросит вашего совета. Вы узнаете:
- Кто и как жил в кремле.
- Что располагалось внутри кремлёвских стен.
- Была ли в Твери Красная площадь.
- Кого считают первым русским шпионом.
- Почему в Твери так популярно имя Михаил.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский кафедральный собор
- Путевой Императорский дворец
- Набережная Михаила Тверского
- Макет галеры Тверь
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Использование VR - очков
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник первому тверскому епископу святителю Симеону и святому князю Михаилу Тверскому
Завершение: Театральная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
А
Великолепная экскурсия, полное историческая погружение, отличный экскурсовод Михаил, рекомендую!
Е
Очень интересная и познавательная экскурсия! Спасибо гиду Михаилу за возможность увидеть Тверь по-новому!
