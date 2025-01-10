Экскурсии по Кремлю Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Кремль» в Твери, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
«Вы пройдёте по территории, где находился Тверской кремль, и в трёх точках с помощью VR-очков увидите панорамы древнего города:»
15 фев в 12:30
16 фев в 11:30
от 9000 за всё до 9 чел.
Тверской кремль в VR-очках
Пешая
68 отзывов
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
«Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца — Спасо-Преображенского собора»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
13 фев в 13:00
15 фев в 12:00
950 за человека
Казарма «Париж», Белая Троица и Тверской кремль
На машине
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Казарма «Париж», Белая Троица и Тверской кремль
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
28 янв в 09:00
4800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    10 января 2025
    Тверской кремль в VR-очках
    Спасибо огромное Михаилу за интересную и необычную экскурсию. Было очень увлекательно погрузиться с головой в историю и посмотреть своими глазами в прошлое. С удовольствием буду рекомендовать друзьям!
  • I
    Irina
    6 января 2025
    В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
    Классная экскурсия, нам очень понравилась. Интересный рассказ, полное погружение в разные эпохи, воочию видишь как Тверь выглядела раньше. Ребенок был в восторге от возможности перевоплотиться в древнего воина))) Михаил, большое спасибо и успехов вам!
    Классная экскурсия, нам очень понравиласьКлассная экскурсия, нам очень понравиласьКлассная экскурсия, нам очень понравилась
  • Д
    Дмитриева
    4 января 2025
    Тверской кремль в VR-очках
    Здравствуйте! Очень содержательный и информативный рассказ об истории города Тверь и его основателях. Изложенный в доступной и комфортной манере. Приятно удивило внедрение в рассказ о древней истории современных анимационных средств. Кремль сгорел, а мы его все равно видели! Интересно людям разных поколений.
  • Е
    Евгения
    3 января 2025
    Тверской кремль в VR-очках
    Любопытный формат экскурсии. Надеюсь, что количество маршрутов с такой подачей материала в Твери увеличится! Искренне рекомендую!
  • А
    Алина
    22 сентября 2024
    В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
    Ооочень впечатлена!!!! Экскурсия по городу началась с Михаилом, где он рассказал много интересного! Больше всего конечно поразило погружение в прошлое с
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    помощью современных технологий! Надеваешь vr очки, и вот ты стоишь на мосту которого уже давно нет, видишь ров, башни, которые были, но их больше никогда не увидишь, а мне и моей подруге дали такую возможность!!! Мы будто побывали в фантастическом путешествии, в котором время много веков назад замерло для того чтобы показать себя. Оно замерло, чтобы никто не пострадал - ни прошлое, ни настоящее) А потом Михаил отвёл нас к воеводе Дмитрию в музей. Классно, что музей был только для нас! Дмитрий тоже рассказал очень интересные вещи. Так же было ощущение погружения в прошлое когда Дмитрий показывал каким оружием как пользовались. На самом деле очень завораживает. Ловила себя иногда на том, что сижу с открытым ртом от удивления! Спасибо большое и Михаилу и Дмитрию! Они всегда знали ответы на все наши вопросы, которые возникали по ходу экскурсии и даже больше. Есть желание после такой экскурсии вернуться в Тверь повторно!

    Ооочень впечатлена!!!!Ооочень впечатлена!!!!Ооочень впечатлена!!!!Ооочень впечатлена!!!!
  • Э
    Эльвира
    22 сентября 2024
    В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
    Экскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочей. Видно, что вложено много
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    труда. Оба гида преподносили информацию на высшем уровне, узнали много нового и интересного. Очень понравилось, что была смена активности, заскучать точно не успели 👌 Отличная экскурсия для знакомства с Тверью 🔥

    Экскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочейЭкскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочейЭкскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочейЭкскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочейЭкскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочей

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Кремль»

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  3. Казарма «Париж», Белая Троица и Тверской кремль
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Памятник Михаилу Тверскому
  4. Набережная
  5. Набережная Степана Разина
  6. Памятник Афанасию Никитину
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Трехсвятская улица
  10. Площадь Ленина
Сколько стоит экскурсия по Твери в январе 2025
Сейчас в Твери в категории "Кремль" можно забронировать 3 экскурсии от 950 до 9000. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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