1.5 часа
Индивидуальная
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: Улица Советская дом 36
«Вы пройдёте по территории, где находился Тверской кремль, и в трёх точках с помощью VR-очков увидите панорамы древнего города:»
15 фев в 12:30
16 фев в 11:30
от 9000₽ за всё до 9 чел.
1 час
Групповая
до 15 чел.
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: Соборная площадь
«Знакомство с Тверским кремлём начнётся с его духовного сердца — Спасо-Преображенского собора»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
13 фев в 13:00
15 фев в 12:00
950₽ за человека
3 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Казарма «Париж», Белая Троица и Тверской кремль
Начало: По согласованию
Завтра в 09:00
28 янв в 09:00
4800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга10 января 2025Спасибо огромное Михаилу за интересную и необычную экскурсию. Было очень увлекательно погрузиться с головой в историю и посмотреть своими глазами в прошлое. С удовольствием буду рекомендовать друзьям!
- IIrina6 января 2025Классная экскурсия, нам очень понравилась. Интересный рассказ, полное погружение в разные эпохи, воочию видишь как Тверь выглядела раньше. Ребенок был в восторге от возможности перевоплотиться в древнего воина))) Михаил, большое спасибо и успехов вам!
- ДДмитриева4 января 2025Здравствуйте! Очень содержательный и информативный рассказ об истории города Тверь и его основателях. Изложенный в доступной и комфортной манере. Приятно удивило внедрение в рассказ о древней истории современных анимационных средств. Кремль сгорел, а мы его все равно видели! Интересно людям разных поколений.
- ЕЕвгения3 января 2025Любопытный формат экскурсии. Надеюсь, что количество маршрутов с такой подачей материала в Твери увеличится! Искренне рекомендую!
- ААлина22 сентября 2024Ооочень впечатлена!!!! Экскурсия по городу началась с Михаилом, где он рассказал много интересного! Больше всего конечно поразило погружение в прошлое с
- ЭЭльвира22 сентября 2024Экскурсия - полный восторг! Локации, vr-очки, музей, где можно потрогать экспонаты - все продумано до мелочей. Видно, что вложено много
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Кремль»
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