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помощью современных технологий! Надеваешь vr очки, и вот ты стоишь на мосту которого уже давно нет, видишь ров, башни, которые были, но их больше никогда не увидишь, а мне и моей подруге дали такую возможность!!! Мы будто побывали в фантастическом путешествии, в котором время много веков назад замерло для того чтобы показать себя. Оно замерло, чтобы никто не пострадал - ни прошлое, ни настоящее) А потом Михаил отвёл нас к воеводе Дмитрию в музей. Классно, что музей был только для нас! Дмитрий тоже рассказал очень интересные вещи. Так же было ощущение погружения в прошлое когда Дмитрий показывал каким оружием как пользовались. На самом деле очень завораживает. Ловила себя иногда на том, что сижу с открытым ртом от удивления! Спасибо большое и Михаилу и Дмитрию! Они всегда знали ответы на все наши вопросы, которые возникали по ходу экскурсии и даже больше. Есть желание после такой экскурсии вернуться в Тверь повторно!