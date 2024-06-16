Зачем люди едут в Нилову пустынь? За тем же, за чем ездили и 5 столетий назад — духовно напитаться, испросить благополучия, здоровья, душевного спокойствия, заручиться поддержкой святого перед дальней дорогой или трудным делом и… просто полюбоваться! Это нарядный и богатый монастырь — 5 красивейших церквей питерского вида на острове, в окружении бесподобных селигерских просторов.
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Экскурсионная программа:
- 08:50 — Встреча с гидом в Твери • Переезд на остров Столобный на озере Селигер. Экскурсия по территории Нило-Столобенского монастыря (Нилова пустынь) Конечно, Нило-Столобенская пустынь — это не совсем пустынь, «пустынью» в православии зовётся место уединённого жительства одного или нескольких монахов. Сейчас это нарядный и богатый монастырь — 5 красивейших церквей питерского вида на острове, в окружении бесподобных селигерских просторов. Где-то здесь художник Шишкин писал этюды к своей знаменитой картине «Утро в сосновом лесу». Поднимитесь на колокольню (а подняться можно на 36 метров) — виды необыкновенные, монастырь кажется замком, что появился из синих вод Селигера. У этой, пожалуй, самой известной обители Тверской области очень интересная история, а ещё более интересна жизнь удивительного монаха-отшельника Нила Столобенского. Постоянно пребывая в трудах и молитвах, преподобный никогда, даже на секунду, не ложился и не садился. Когда ноги его совсем уже не держали, праведник опирался на деревянные костыли, вбитые в стену. Спал — таким же образом. И так — 27 лет! А когда пришёл его час, то уснувшего вечным сном святого нашли бессильно повисшим на подпорках. Обо всём об этом более подробно вам расскажут на экскурсии в музее монастыря. И не забудьте зайти в монастырскую продуктовую лавку. Чего там только нет!
- Обед в монастырской трапезной (в дни поста — обед постный). Свободное время.
• 20:30 — Окончание программы на ж/д вокзале г. Тверь. Возвращение в Москву по железной дороге самостоятельно. Важная информация:
- Проезд на скоростном поезде «Ласточка» Москва — Тверь • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
- Рекомендуемый проезд из Москвы: Москва – Тверь: скоростной поезд «Ласточка» отправление в 06:58 с Ленинградского вокзала прибытие в Тверь в 08:40 Тверь – Москва: скоростной поезд «Ласточка» отправление в 21:13, прибытие на Ленинградский вокзал в 23:05. Билеты на поезд туристы покупают самостоятельно. Жители Москвы и Подмосковья, которые входят в список льготных категорий имеют право на бесплатный проезд в поезде Москва — Тверь «Ласточка» (пенсионеры по социальной карте).
- При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются). Важная информация: Важно! Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса по маршруту Тверь - Нилова пустынь - Тверь
- Экскурсионная программа, обед в монастырской трапезной (в дни поста - обед постный)
- Сопровождение гидом (путевая информация)
Что не входит в цену
- Проезд Москва - Тверь - Москва
Место начала и завершения?
Тверь
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Проезд на скоростном поезде «Ласточка» Москва - Тверь
- Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов
- Скоростной поезд «Ласточка» Москва - Тверь - Москва
- Билеты на поезд туристы покупают самостоятельно
- Жители Москвы и Подмосковья, которые входят в список льготных категорий имеют право на бесплатный проезд в поезде Москва - Тверь «Ласточка» (пенсионеры по социальной карте)
- При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Yulla33
16 июн 2024
Отличная экскурсия. Дорога долгая, но комфортабельный автобус. Места удивительно красивые с огромной историей. Прекрасный гид Львова В. Г. и монах Борис, захватили всё вниманиеи целый день пролетел моментально. Всё очень понравилось, не хотелось уезжать. Огромное спасибо всем!
И
Ирина
6 ноя 2022
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