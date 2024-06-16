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Зачем люди едут в Нилову пустынь? За тем же, за чем ездили и 5 столетий назад — духовно напитаться, испросить благополучия, здоровья, душевного спокойствия, заручиться поддержкой святого перед дальней дорогой или трудным делом и… просто полюбоваться! Это нарядный и богатый монастырь — 5 красивейших церквей питерского вида на острове, в окружении бесподобных селигерских просторов.