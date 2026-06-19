Галина проводит ещё 3 экскурсии

Осташков часто называют жемчужиной Селигерского края, и вы сможете убедиться в этом, прогуливаясь по его набережной с великолепными видами на озеро Селигер.Вашему взору предстанут хорошо сохранившиеся здания и церкви 18-19

веков, которые расскажут историю города и его развитие. Далее путь приведет вас на остров Столобный, где расположена Нило-Столобенская пустынь - место силы и духовности, притягивающее паломников со всей России. Вы посетите старинные храмы, подниметесь на колокольню для незабываемых панорамных видов и узнаете много нового о православных традициях и культуре Верхневолжья. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в историю и культуру российской глубинки, ощутить ее духовное наследие и насладиться красотами природы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться красивыми видами на озеро Селигер и посетить все запланированные достопримечательности, включая музеи и монастыри.

Сейчас август — это идеальное время.