Галина проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Очаровательный Осташков

Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы. А также рассмотрите изящную готическую Преображенскую колокольню, краснокирпичный Вознесенский собор и пожарную каланчу XIX века. Я расскажу историю 📖 города и помогу расшифровать его планировку, сохранившуюся со времен Екатерины Великой.

Святыни острова Столобный

После знакомства с Осташковом мы отправимся на остров 🏝️ Столобный, где находится Нило-Столобенская пустынь — одна из самых посещаемых святынь России. Вы посетите Богоявленский собор с мощами преподобного Нила Столобенского и подниметесь на колокольню с чудесным видом на озеро и прилегающие к нему острова, деревни и храмы. Далее увидите церковь ⛪ Петра и Павла и Крестовоздвиженскую церковь и прогуляетесь 👣 по набережной до Архиерейской пристани.

Организационные детали