Галина проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться красивыми видами на озеро Селигер и посетить все запланированные достопримечательности, включая музеи и монастыри.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Богородицкий Житенный монастырь
Воскресенский собор
Троицкий собор
Преображенская колокольня
Вознесенский собор
Пожарная каланча XIX века
Нило-Столобенская пустынь
Богоявленский собор
Церковь Петра и Павла
Крестовоздвиженская церковь
Архиерейская пристань
Описание экскурсии
Очаровательный Осташков
Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы. А также рассмотрите изящную готическую Преображенскую колокольню, краснокирпичный Вознесенский собор и пожарную каланчу XIX века. Я расскажу историю города и помогу расшифровать его планировку, сохранившуюся со времен Екатерины Великой.
Святыни острова Столобный
После знакомства с Осташковом мы отправимся на остров Столобный, где находится Нило-Столобенская пустынь — одна из самых посещаемых святынь России. Вы посетите Богоявленский собор с мощами преподобного Нила Столобенского и подниметесь на колокольню с чудесным видом на озеро и прилегающие к нему острова, деревни и храмы. Далее увидите церковь Петра и Павла и Крестовоздвиженскую церковь и прогуляетесь по набережной до Архиерейской пристани.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на вашем транспорте
Если вы проголодаетесь, можно пообедать в трапезной монастыря на острове Столобный. Еда и напитки оплачиваются дополнительно
По желанию можно посетить музей-ризницу в монастыре, краеведческий музей и выставку в Осташкове. Стоимость билетов — 100 рублей, дети бесплатно. В понедельник и вторник музеи не работают
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника князю Михаилу Тверскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1046 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Хочется выразить благодарность нашему гиду-Галине! Экскурсия была проведена в очень доброжелательный обстановке, материал был подан очень интересно, узнали для себя много нового и интересного, чувствуется что человек любит свой край. Спасибо за предоставленное удовольствие!
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Г
Галина
Интересная, познавательная экскурсия. Комфортный темп, рассказ многогранный и ненавязчивый. Получили огромное удовольствие несмотря на довольно дальнюю дорогу
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Анастасия
Экскурсия в Осташков и Нило-Столобенскую пустынь с Галиной прошла на одном дыхании! Галина очень интересно рассказывала, узнали много нового, любит и много знает о своем крае, дорога прошла быстро! Спасибо большое, еще обязательно вернемся❤️
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Н
Надежда
Нам посчастливилось провести замечательный октябрьский день как десяти часовую экскурсию в Осташков и на остров Столобный. Редкий случай когда всё было отлично: погода, природа, маршрут и, самое важное, экскурсовод. Кроме того, что Галина профессионал своего дела, обладающий кладезью знаний, приятным голосом и великолепной подачей материала, она очень приятный человек, с которым не только интересно, но и комфортно путешествовать во всех отношениях. Однозначно рекомендуем🍀
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Надежда
С первых минут общения и согласования деталей поездки- Галина расположила к себе! Ну а день с ней, проведённый в путешествии на Селигер- останется в памяти как солнечный, яркий, познавательный, лучшее читать дальшеуменьшить
знакомство с этим местом! Галина удивительный рассказчик - так много информации и настолько доступно, познавательно! Советы по всяческим полезным покупкам - это отдельный восторг! В общем, 100 из 100! Хотелось бы, чтобы все гиды настолько владели историей и знанием со всевозможных сторон тех мест, куда они организовывают поездки! И были столь же доброжелательны, приветливы и комфортны в общении! Мы провели вместе целый день и он останется незабываемым)
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В
Владимир
Доброго дня всем! С коллегами решили посетить Нило-Столобенский монастырь. На данном сайте выбирали экскурсовода по этому направлению. Милостью Божьей нашли экскурсовода. Галина настоящий эрудит! Поездка прошла на одном дыхании! Кроме посещения острова читать дальшеуменьшить
мы по пути к нему,посетили массу мест, не менее полезных и интересных. Галина построила программу под нас, стараясь максимально удовлетворить желания всех участников поездки. Мы на 7 небе от впечатлений! Галину всем рекомендуем!
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