Галина проводит ещё 3 экскурсии

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Осташков и остров Столобный за 1 день!

Посетить знаменитую Нило-Столобенскую пустынь и погулять по озерной столице Тверской области

Галина
Галина – Гид из Твери
Осташков — столица ⭐️ Селигерского края.

Вы пройдете по его набережной с видами на озеро Селигер и оцените сохранившиеся старинные здания и церкви 18—19 веков.

Кроме того, осмотрите расположенный на острове 🏝️ Столобный действующий мужской монастырь и услышите, почему он считается духовным центром всего Верхневолжья.
Задать вопросОбычно отвечает за 53 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 5 500 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!

Что вас ожидает

Очаровательный Осташков
Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы. А также рассмотрите изящную готическую Преображенскую колокольню, краснокирпичный Вознесенский собор и пожарную каланчу XIX века. Я расскажу историю 📖 города и помогу расшифровать его планировку, сохранившуюся со времен Екатерины Великой.

Святыни острова Столобный
После знакомства с Осташковом мы отправимся на остров 🏝️ Столобный, где находится Нило-Столобенская пустынь — одна из самых посещаемых святынь России. Вы посетите Богоявленский собор с мощами преподобного Нила Столобенского и подниметесь на колокольню с чудесным видом на озеро и прилегающие к нему острова, деревни и храмы. Далее увидите церковь ⛪ Петра и Павла и Крестовоздвиженскую церковь и прогуляетесь 👣 по набережной до Архиерейской пристани.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на вашем транспорте
  • Если вы проголодаетесь, можно пообедать в трапезной монастыря на острове Столобный. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • По желанию можно посетить музей-ризницу в монастыре, краеведческий музей 🖼 и выставку в Осташкове. Стоимость билетов — 100 рублей, дети бесплатно. В пн и вт музеи не работают.
Начало и место завершения
🚩 у памятника князю Михаилу Тверскому
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!
Осташков и остров Столобный за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Галина
Галина
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!
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