Галина проводит ещё 3 экскурсии

Очаровательный Осташков Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы. А также рассмотрите изящную готическую Преображенскую колокольню, краснокирпичный Вознесенский собор и пожарную каланчу XIX века. Я расскажу историю 📖 города и помогу расшифровать его планировку, сохранившуюся со времен Екатерины Великой.
Святыни острова Столобный После знакомства с Осташковом мы отправимся на остров 🏝️ Столобный, где находится Нило-Столобенская пустынь — одна из самых посещаемых святынь России. Вы посетите Богоявленский собор с мощами преподобного Нила Столобенского и подниметесь на колокольню с чудесным видом на озеро и прилегающие к нему острова, деревни и храмы. Далее увидите церковь ⛪ Петра и Павла и Крестовоздвиженскую церковь и прогуляетесь 👣 по набережной до Архиерейской пристани.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Твери и проводится на вашем транспорте
Если вы проголодаетесь, можно пообедать в трапезной монастыря на острове Столобный. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
По желанию можно посетить музей-ризницу в монастыре, краеведческий музей 🖼 и выставку в Осташкове. Стоимость билетов — 100 рублей, дети бесплатно. В пн и вт музеи не работают.
Начало и место завершения
🚩 у памятника князю Михаилу Тверскому
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Галина, я профессиональный гид по Тверской области. Работаю в сфере туризма более 30 лет. Провожу экскурсии по городам Осташков, Торжок, Старица, Вышний Волочек и, конечно, по любимой Твери. Всегда искренне рада гостям и с удовольствием помогаю раскрыть красоту нашего удивительного края!