Приглашаем вас приготовить традиционные блюда тверской кухни своими руками и познакомиться с историей возникновения этих блюд в рамках кулинарного мастер-класса. Отличное дополнение к выходным в Твери!
Описание мастер-класса
Открываем Тверь с необычного кулинарного ракурса Мало кто знает, что у тверской кухни есть особые аутентичные блюда, которые сегодня привлекают внимание как самых знаменитых гурманов мира (в числе которых знаменитый ведущий кулинарных шоу Борис Бурда), так и местных жителей и гостей города. Взвар, чорыг, кокорки — если эти слова вам совершенно не знакомы, то мы приглашаем вас в путешествие к истокам тверской кухни! На нашем кулинарном мастер-классе вы сможете не только продегустировать блюда, воссозданные по древнейшим рецептам Тверской земли, но и самостоятельно приготовить их под увлекательный рассказ об истории возникновения каждого из них. Все блюда будут приготовлены вами под руководством опытного шеф-повара по традиционным рецептам из свежайших продуктов, которые закупаются накануне встречи. А после мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленных блюд и обсуждение впечатлений с другими участниками. Важная информация:
Кулинарный мастер-класс подойдёт тем, кто впервые приезжает в город и хочет познакомиться с тверской кухней, а также искушённым путешественникам – тем, кто не раз был в Твери или проживает здесь и хочет получить приятные впечатления и интересно провести время.
Приглашаем вас приготовить блюда, которые испокон веков ели жители Твери. Тверские щи и рыбный пирог чорыг или сливочная уха? Калитки с черникой или медовые блины с клюквой? А может, тверская похлёбка с накрепками? Мастер-класс включает приготовление основного блюда, десерта и напитка на выбор. В процессе вы также познакомитесь с историей этих яств. Что бы узнать программу на определенную дату, пишите нам 🥰
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги шеф-повара
- Кулинарный мастер-класс
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Тверь, ул. Озёрная, д. 7В
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Кулинарный мастер-класс подойдёт тем
- Кто впервые приезжает в город и хочет познакомиться с тверской кухней
- А также искушённым путешественникам - тем
- Кто не раз был в Твери или проживает здесь и хочет получить приятные впечатления и интересно провести время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
