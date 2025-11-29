Открываем Тверь с необычного кулинарного ракурса Мало кто знает, что у тверской кухни есть особые аутентичные блюда, которые сегодня привлекают внимание как самых знаменитых гурманов мира (в числе которых знаменитый ведущий кулинарных шоу Борис Бурда), так и местных жителей и гостей города. Взвар, чорыг, кокорки — если эти слова вам совершенно не знакомы, то мы приглашаем вас в путешествие к истокам тверской кухни! На нашем кулинарном мастер-классе вы сможете не только продегустировать блюда, воссозданные по древнейшим рецептам Тверской земли, но и самостоятельно приготовить их под увлекательный рассказ об истории возникновения каждого из них. Все блюда будут приготовлены вами под руководством опытного шеф-повара по традиционным рецептам из свежайших продуктов, которые закупаются накануне встречи. А после мастер-класса вас ждёт дегустация приготовленных блюд и обсуждение впечатлений с другими участниками. Важная информация:

Кулинарный мастер-класс подойдёт тем, кто впервые приезжает в город и хочет познакомиться с тверской кухней, а также искушённым путешественникам – тем, кто не раз был в Твери или проживает здесь и хочет получить приятные впечатления и интересно провести время.