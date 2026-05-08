Приглашаем вас совершить незабываемое водное путешествие по акватории рек Тьмака и Волга и провести время в кругу родных и близких! На нашей чудо-лодке вы сможете устроить пикник прямо на воде в центре Твери и отметить праздник. Для управления лодкой права не требуются — достаточно инструктажа перед отплытием.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Лодка SunРай оснащена электромотором, удобным столом с подстаканниками, мягкими окнами на случай непогоды, подсветкой, музыкой — всем необходимым для вашего комфорта и удобства. Выбирайте, какая подойдёт больше — с грилем или без него.

Для использования лодки вам не нужны права. Перед прогулкой мы проводим инструктаж по управлению и правилам безопасности — и отпускаем вас в плавание. При необходимости можно арендовать лодку с услугами капитана.

Прогулка проходит в акватории рек Тьмака и Волга. С воды открываются живописные виды на церкви, дворцы и мосты Твери.

Организационные детали