Водная прогулка по живописным местам Твери на лодке с грилем или без

Отдохнуть на природе и устроить пикник прямо на реке
Приглашаем вас совершить незабываемое водное путешествие по акватории рек Тьмака и Волга и провести время в кругу родных и близких! На нашей чудо-лодке вы сможете устроить пикник прямо на воде в центре Твери и отметить праздник. Для управления лодкой права не требуются — достаточно инструктажа перед отплытием.
Описание экскурсии

Лодка SunРай оснащена электромотором, удобным столом с подстаканниками, мягкими окнами на случай непогоды, подсветкой, музыкой — всем необходимым для вашего комфорта и удобства. Выбирайте, какая подойдёт больше — с грилем или без него.

Для использования лодки вам не нужны права. Перед прогулкой мы проводим инструктаж по управлению и правилам безопасности — и отпускаем вас в плавание. При необходимости можно арендовать лодку с услугами капитана.

Прогулка проходит в акватории рек Тьмака и Волга. С воды открываются живописные виды на церкви, дворцы и мосты Твери.

Организационные детали

  • Лодка комфортно размещает 7 пассажиров, грузоподъёмность 650 кг. На борту есть музыка, тёплые пледы, непромокаемый тент
  • Перед прогулкой проводим инструктаж, предоставляем спасательные жилеты
  • Дети допускаются в сопровождении взрослых
  • Цена указана за лодку без гриля. Аренда лодки с грилем — 6000 ₽ за 2 часа
  • Вы управляете лодкой самостоятельно. Услуги капитана — по запросу, +1000 ₽ за час

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной Тьмаки
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваша команда гидов в Твери
Я родилась в Твери, проживаю в этом прекрасном городе по сей день и очень горжусь его историей и невероятной атмосферой. Мы с мужем любим путешествовать, изучать новые места, радовать друг друга.
И, как оказалось, радовать других. Однажды мы обнаружили, что в Петербурге производят гриль-лодки, на которых можно жарить мясо, сидя за круглым столом, при этом самостоятельно управлять бесшумным электромотором и наслаждаться видами. Организовать прогулки на таких лодках стало нашей мечтой. И в 2024 году мы это сделали! Приглашаем вас на уникальные водные прогулки!

