Приглашаем вас совершить незабываемое водное путешествие по акватории рек Тьмака и Волга и провести время в кругу родных и близких! На нашей чудо-лодке вы сможете устроить пикник прямо на воде в центре Твери и отметить праздник. Для управления лодкой права не требуются — достаточно инструктажа перед отплытием.
Описание экскурсии
Лодка SunРай оснащена электромотором, удобным столом с подстаканниками, мягкими окнами на случай непогоды, подсветкой, музыкой — всем необходимым для вашего комфорта и удобства. Выбирайте, какая подойдёт больше — с грилем или без него.
Для использования лодки вам не нужны права. Перед прогулкой мы проводим инструктаж по управлению и правилам безопасности — и отпускаем вас в плавание. При необходимости можно арендовать лодку с услугами капитана.
Прогулка проходит в акватории рек Тьмака и Волга. С воды открываются живописные виды на церкви, дворцы и мосты Твери.
Организационные детали
- Лодка комфортно размещает 7 пассажиров, грузоподъёмность 650 кг. На борту есть музыка, тёплые пледы, непромокаемый тент
- Перед прогулкой проводим инструктаж, предоставляем спасательные жилеты
- Дети допускаются в сопровождении взрослых
- Цена указана за лодку без гриля. Аренда лодки с грилем — 6000 ₽ за 2 часа
- Вы управляете лодкой самостоятельно. Услуги капитана — по запросу, +1000 ₽ за час
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Тьмаки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Твери
Я родилась в Твери, проживаю в этом прекрасном городе по сей день и очень горжусь его историей и невероятной атмосферой. Мы с мужем любим путешествовать, изучать новые места, радовать друг друга.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии на «Водная прогулка по живописным местам Твери на лодке с грилем или без»
Индивидуальная
до 9 чел.
Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции
Узнайте, как Тверь трижды претендовала на столичный статус, и полюбуйтесь её архитектурой. Оцените культовые сооружения и прогуляйтесь по значимым улицам
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 09:30
11 мая в 09:00
5200 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборОткрывая Тверь
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
11 мая в 09:30
12 мая в 09:30
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
8600 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 6 чел.
Лучший выборКвест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
от 5000 ₽ за экскурсию