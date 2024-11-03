О Твери с любовью

Увидеть главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на душевной экскурсии
Приглашаю вместе погулять по самым красивым местам города.

Я расскажу о великих людях, которые восхищались Тверью и одаривали её подарками: царскими, изобретательными, творческими. О зданиях, которые впитали тёплые чувства своих создателей. И о необычных архитектурных решениях, которые принимались при строительстве домов в центре города.
5
1 отзыв
О Твери с любовью
О Твери с любовью
О Твери с любовью
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

За 2 часа вы:

  • увидите памятник Михаилу Тверскому и услышите, как тверской князь стал значимым игроком в управлении всем государством
  • пройдёте по просторной набережной, наслаждаясь видами Волги и исторического центра города
  • рассмотрите памятники двух великих русских поэтов, неоднократно посещавших Тверь
  • заглянете в Городской сад, по пышности и красоте не уступающий паркам царских дворцов
  • посмотрите на Императорский путевой дворец, построенный для Екатерины II

И многое другое!

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
3 ноя 2024
Экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно. Татьяна смогла заинтересовать не только нас взрослых, но и детей. Захотелось вернуться в Тверь еще разок и прогуляться с Татьяной другими маршрутами. Спасибо!
Экскурсия нам очень понравилась. Было интересно и познавательно. Татьяна смогла заинтересовать не только нас взрослых, но

Входит в следующие категории Твери

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