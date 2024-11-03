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Не просто рассказывать факты, а наделять их чувствами. Кто гулял на этой улице со своей возлюбленной? Что за место, где каждую среду читают стихи? Почему на той скамейке под липой принято молчать? Всем этим я хочу с вами поделиться.