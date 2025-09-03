Мои заказы

Экскурсии по воде в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Твери, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Пешая
3 часа
26 отзывов
Квест
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 дек в 19:00
12 дек в 18:45
3700 ₽ за человека
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
На машине
4.5 часа
14 отзывов
Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
11 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия «Гуляем по Твери»
Пешая
2.5 часа
214 отзывов
Квест
до 6 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 сентября 2025
    Вся Тверь с воды (на катере)
    Уважаемые пользователи этой площадки, всем, кто рассматривает эту экскурсию от всей души рекомендую! Я могу охарактеризовать поездку по Волге на
    читать дальше

    катере с капитаном Семеном как катеротерапию, новый вид отдыха на воде. Волга в Твери в силу судоходных особенностей идеально подходит для мощных маломерных судов- вся акватория ваша, виды чудесные, скорость с одной стороны и умиротворенность с другой. Мы очень благодарны нашему капитану и за умелое вождение, и за любовь к родному краю и за интересную беседу и тёплый контакт.
    Вы и Волга с катера- это великолепная жемчужина в калейдоскопе приключений в прекрасном городе русской истории Твери! От всей души рекомендуем всем.

  • М
    Марина
    31 августа 2025
    Вся Тверь с воды (на катере)
    Все было очень хорошо и красиво, Семен много что рассказал про город. Спасибо большое очень понравилось.
  • Г
    Голубева
    24 августа 2025
    Вся Тверь с воды (на катере)
    Добрый день! Вчера нашей семьей прокатились на катере с Семеном. Нам всем очень понравилось! Виды рек просто 😍! Спасибо Семену за внимание и заботу!
  • Ю
    Юлия
    15 августа 2025
    Вся Тверь с воды (на катере)
    Супер просто. Остались очень довольны и сервисом и организацией и организатором. Море позитива. СПАСИБО!
  • В
    Виктория
    10 августа 2025
    Вся Тверь с воды (на катере)
    Сергей, наш капитан. Все по расписанию, все четко. Отлично покатал на катере)) благодарим☺️
Водные экскурсии в Твери на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025