катере с капитаном Семеном как катеротерапию, новый вид отдыха на воде. Волга в Твери в силу судоходных особенностей идеально подходит для мощных маломерных судов- вся акватория ваша, виды чудесные, скорость с одной стороны и умиротворенность с другой. Мы очень благодарны нашему капитану и за умелое вождение, и за любовь к родному краю и за интересную беседу и тёплый контакт.

Вы и Волга с катера- это великолепная жемчужина в калейдоскопе приключений в прекрасном городе русской истории Твери! От всей души рекомендуем всем.