Квест
до 10 чел.
Лучший выборГрупповая квест-экскурсия по барам Твери с заданиями и призами
Присоединяйтесь к квесту «ПораПоБарам!» в Твери и проведите незабываемый вечер, посещая 7 баров с уникальными напитками и заданиями. Веселье гарантировано
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 дек в 19:00
12 дек в 18:45
3700 ₽ за человека
Водная прогулка
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 12:00
11 дек в 10:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 6 чел.
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 сентября 2025Вся Тверь с воды (на катере)Уважаемые пользователи этой площадки, всем, кто рассматривает эту экскурсию от всей души рекомендую! Я могу охарактеризовать поездку по Волге на
- ММарина31 августа 2025Вся Тверь с воды (на катере)Все было очень хорошо и красиво, Семен много что рассказал про город. Спасибо большое очень понравилось.
- ГГолубева24 августа 2025Вся Тверь с воды (на катере)Добрый день! Вчера нашей семьей прокатились на катере с Семеном. Нам всем очень понравилось! Виды рек просто 😍! Спасибо Семену за внимание и заботу!
- ЮЮлия15 августа 2025Вся Тверь с воды (на катере)Супер просто. Остались очень довольны и сервисом и организацией и организатором. Море позитива. СПАСИБО!
- ВВиктория10 августа 2025Вся Тверь с воды (на катере)Сергей, наш капитан. Все по расписанию, все четко. Отлично покатал на катере)) благодарим☺️
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Твери в декабре 2025
Сейчас в Твери в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 254 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Твери на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025