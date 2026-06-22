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Экскурсии по рекам в Твери 2026

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Твери, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
На катере
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Приглашаем в путешествие по трём рекам Твери»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
На лодке
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Отдохнуть на тверской природе и устроить пикник прямо на реке
Начало: На набережной Тьмаки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
На катере
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Пройдём по трём рекам — Тьмаке, Волге и Орше»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ф
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Арендовали лодку с грилем, очень удобно, красивые виды на речке, нам все объяснили, молодой человек самостоятельно впервые управлял лодкой и
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во всем быстро разобрался. Супер, всем будем советовать, пожалели, что взяли всего в один день, а не в оба

Совет тем. кто поедет с грилем. Если захотите жарить овощи, берите фольгированную форму для запекания. там удобнее. Мясо к грилю прилипает, но жарится очень быстро

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Наталья
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Все понравилось! Рекомендую
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А
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
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Е
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый катер. Все как заявлено
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в описании. Час прогулки по рекам. Можно увидеть места куда просто так ты сам не поедешь. Гид в данной экскурсии не предусмотрен. Но на скорости он и не нужен) Рекомендую, как потрясающий релакс на воде!

Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый+3
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый
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Галина
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с необычных ракурсов посмотреть основные достопримечательности города. Спасибо большое!
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с
Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с
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И
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Очень классно провели время на круглой лодочке. На гриле пожарили колбаски, душевно и весело пролетели два часа на воде. Рекомендую, хорошие впечатления обеспечены 😉
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Екатерина
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Если сомневаетесь в выборе между электролодкой или катером, то однозначно стоит попробовать покататься на этой лодке! да, скорость не быстрая,
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зато вы сами ею управляете, лодка тихая, многофункциональная, удобная, безопасная. легко управляется, справится даже ребенок)
Здорово, что имеется гриль, жарить сосиски в воде с красивыми видами и в тишине - где еще такое возможно?
мы катались с 19:00 до 21:30. по-моему, это идеальное время, невероятно красиво, умиротворенно и можно проводить закат на Волге)
Спасибо хозяевам за организацию, подробную инструкцию и эти эмоции!!! всем рекомендую, не пожалеете вообще!!!

Если сомневаетесь в выборе между электролодкой или катером, то однозначно стоит попробовать покататься на этой лодке!
Если сомневаетесь в выборе между электролодкой или катером, то однозначно стоит попробовать покататься на этой лодке!
Если сомневаетесь в выборе между электролодкой или катером, то однозначно стоит попробовать покататься на этой лодке!
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Д
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
замечательное путешествие, всем очень понравилось. предусмотрено практически все что нужно и пледы и колонка и есть рыба от дождика. немного непривычно готовить на воде но быстро приноровились. и природа отличная, всем рекомендую!
замечательное путешествие, всем очень понравилось. предусмотрено практически все что нужно и пледы и колонка и есть
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Е
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Слушайте, вот сказать «понравилось» - ничего не сказать! Эта лодка - Чудо чудесное, просто 🔥 Организаторы нашего увеселения - совершенные
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душки)), - гриль нам разожгли, пледами-жилетами-щипцами вооружили, музыкальную колонку вручили, доходчиво что, чего и как проинструктировали))
И в путь)) Два часа прогулки промчались ну очень стремительно((Виды с воды потрясающие! А сардельки, пожаренные на лодке во время прогулки, показались райской едой)) В-общем, удовольствия и впечатлений - тьма! Однако думаю, эта прогулка - лишь репетиция, очень хочется попробовать пожарить на лодке полноценные стейки 😋 и вновь полюбоваться панорамой города)

Слушайте, вот сказать «понравилось» - ничего не сказать! Эта лодка - Чудо чудесное, просто 🔥 Организаторы
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Всего 13 отзывов в Твери в категории "По рекам и каналам"

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Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «По рекам и каналам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке;
  2. Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без;
  3. Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере.
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Императорский путевой дворец;
  2. Памятник Михаилу Тверскому;
  3. Набережная;
  4. Набережная Степана Разина;
  5. Спасо-Преображенский собор;
  6. Городской сад;
  7. Памятник Афанасию Никитину;
  8. Советская улица;
  9. Трехсвятская улица;
  10. Речной Вокзал.
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2026
Сейчас в Твери в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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