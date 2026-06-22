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зато вы сами ею управляете, лодка тихая, многофункциональная, удобная, безопасная. легко управляется, справится даже ребенок)

Здорово, что имеется гриль, жарить сосиски в воде с красивыми видами и в тишине - где еще такое возможно?

мы катались с 19:00 до 21:30. по-моему, это идеальное время, невероятно красиво, умиротворенно и можно проводить закат на Волге)

Спасибо хозяевам за организацию, подробную инструкцию и эти эмоции!!! всем рекомендую, не пожалеете вообще!!!