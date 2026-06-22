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Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Приглашаем в путешествие по трём рекам Твери»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборСамостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Отдохнуть на тверской природе и устроить пикник прямо на реке
Начало: На набережной Тьмаки
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Оршинская ривьера: по трём рекам Твери на катере
Полюбоваться городскими панорамами и тихими монастырскими берегами
Начало: На набережной реки Тьмаки
«Пройдём по трём рекам — Тьмаке, Волге и Орше»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ф
Арендовали лодку с грилем, очень удобно, красивые виды на речке, нам все объяснили, молодой человек самостоятельно впервые управлял лодкой и
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Все понравилось! Рекомендую
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А
Рекомендую к посещению. Судно комфортное, маршрут интересный, капитан дружелюбный. Час пролетел незаметно.
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Е
Тверь посещали одним днем. В ознакомительный маршрут первым выбрала эту экскурсию. Все очень понравилось. Комфортный, чистый катер. Все как заявлено
+3
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Приятная и понятная прогулка на катере по всем рекам Твери вокруг города. Получилось быстро и с необычных ракурсов посмотреть основные достопримечательности города. Спасибо большое!
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И
Очень классно провели время на круглой лодочке. На гриле пожарили колбаски, душевно и весело пролетели два часа на воде. Рекомендую, хорошие впечатления обеспечены 😉
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Если сомневаетесь в выборе между электролодкой или катером, то однозначно стоит попробовать покататься на этой лодке! да, скорость не быстрая,
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Д
замечательное путешествие, всем очень понравилось. предусмотрено практически все что нужно и пледы и колонка и есть рыба от дождика. немного непривычно готовить на воде но быстро приноровились. и природа отличная, всем рекомендую!
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Е
Слушайте, вот сказать «понравилось» - ничего не сказать! Эта лодка - Чудо чудесное, просто 🔥 Организаторы нашего увеселения - совершенные
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Всего 13 отзывов в Твери в категории "По рекам и каналам"
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Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2026
Сейчас в Твери в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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