Найдено 3 экскурсии в категории « Романтические » в Твери, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Ползком по Твери, или Ночная жизнь города Авторский эксклюзив с элементами бар-хоппинга Начало: На площади Михаила Тверского Расписание: в пятницу и субботу в 20:30 3 600 ₽ за человека 2 часа Групповая Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери Погрузиться в атмосферу галантных танцев, чудесной музыки и изысканных манер Начало: На улице Советской Расписание: в воскресенье в 15:00 и 17:00 3 000 ₽ за человека Пешая 3.5 часа Индивидуальная Тверь кабацкая Открыть самые колоритные заведения города и особенности местной гастрономии Начало: На Советской улице 3 890 ₽ за человека Другие экскурсии Твери

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Романтические»

Забронируйте экскурсию в Твери на 2024 год по теме «Романтические», цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь