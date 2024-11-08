4.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Ползком по Твери, или Ночная жизнь города
Авторский эксклюзив с элементами бар-хоппинга
Начало: На площади Михаила Тверского
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
8 ноя в 20:30
9 ноя в 20:30
3 600₽ за человека
2 часа
Групповая
Бал на Миллионной: иммерсивная экскурсия с перевоплощением в Твери
Погрузиться в атмосферу галантных танцев, чудесной музыки и изысканных манер
Начало: На улице Советской
Расписание: в воскресенье в 15:00 и 17:00
17 ноя в 15:00
1 дек в 15:00
3 000₽ за человека
3.5 часа
Индивидуальная
Тверь кабацкая
Открыть самые колоритные заведения города и особенности местной гастрономии
Начало: На Советской улице
5 ноя в 12:00
6 ноя в 12:00
3 890₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Романтические»
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