Двухчасовая пешеходная экскурсия по историческому центру Твери с рассказом о легендах и достопримечательностях города.
Вы узнаете о Тверском кремле, Отроч монастыре, загадках мостов и услышите истории о тверских кладах.
Вы узнаете о Тверском кремле, Отроч монастыре, загадках мостов и услышите истории о тверских кладах.
Описание экскурсии
Тверь:
- легенды и история древнего города.
- Эта двухчасовая пешеходная экскурсия знакомит с историческим центром Твери через живые истории и легенды, которые не встречаются в путеводителях. Маршрут раскрывает культурное наследие города через его архитектурные памятники и городские пространства.
- Историческое наследие Твери.
- Экскурсия включает рассказ о Тверском кремле и Отроч монастыре, а также историю «бесценного» и «драгоценного» садов. Вы узнаете, почему Новый Волжский мост старше Старого Волжского моста, и услышите легенды о тверских кладах и драгоценностях.
- Архитектурные памятники и храмы.
- Маршрут включает посещение Тверского кафедрального собора с рассказом о его архитектуре, исторических перипетиях и роли в духовной жизни города. Вы познакомитесь с основными центральными площадями и их значением в формировании городского пространства.
- Набережные и мосты.
Прогулка по Городскому саду познакомит с историей его основания и развитием как места отдыха горожан. Вы увидите набережные и мосты Твери, которые определяют её уникальное пространственное устройство и символику «речного города». Важная информация:
По договоренности возможен трансфер от гостиницы или вокзала для групп до 4 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Тверской кремль
- Отроч монастырь
- Тверской кафедральный собор
- Городской сад
- Новый Волжский мост
- Старый Волжский мост
- Набережные Твери
- Центральные площади города
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из отеля или аэропорта
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Советская улица, 3
Завершение: Площадь Святого Благоверного князя Тверского, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- По договоренности возможен трансфер от гостиницы или вокзала для групп до 4 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Тверь
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открывая Тверь
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
22 дек в 09:30
23 дек в 12:30
4600 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
Сегодня в 09:00
20 дек в 15:00
7600 ₽ за всё до 3 чел.