2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии

Наталья
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Наталья – экскурсионное агентство
Расположившись между двух столиц, Тверь сочетает самобытность Москвы и европейский облик Санкт-Петербурга.

Вы погуляете по ее историческому центру, рассмотрите лучшие образцы местной архитектуры и насладитесь живописными волжскими берегами.

А также узнаете, какие известные личности оставили след в культуре города.
3500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у ж/д вокзала
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4
Добро пожаловать в Тверь!
Добро пожаловать в Тверь!

Что вас ожидает

«Тверь-городок — Петербурга уголок»
Вы увидите главную улицу Советская с регулярной застройкой XVIII-XIX веков, старинные центральные площади и памятники Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину и Пушкину. Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы. А также заглянете в Городской сад и впечатлитесь Императорским путевым дворцом XVIII века на Соборной площади.

Занимательные истории Твери
Насчитывающая почти 9 столетий, история Твери испещрена тайнами и загадочными легендами и наполнена множеством славных и трагических событий. Вы узнаете о самых ярких ее страницах: древнем Тверском княжестве и противостоянии Москвы и Твери, возрождении города во времена Екатерины Великой и Золотом веке русской культуры. А еще раскроете истоки выражения «филькина грамота» и услышите, как царь Петр строил мост через Волгу и почему Старый мост на полвека моложе Нового.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Маршрут может быть дополнен посещением музеев и фирменных магазинов. Детали уточняйте в личном сообщении.
Добро пожаловать в Тверь!
Добро пожаловать в Тверь!
Добро пожаловать в Тверь!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у ж/д вокзала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Всем добрый день! Наша компания почти 20 лет активно занимается организацией экскурсий по Верхневолжской земле. Наши гиды — настоящие профессионалы и фанаты своего дела, которые расскажут вам о Твери самое интересное.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2020
Получили весьма скромное представление об истории города. Общее представление о городе мы, конечно, получили, но материал подан неинтересно. Не было никакого графического материала, не представлен маршрут, план экскурсии. Ощущение хаотичности, что в сей момент в голову придет, туда и пойдем. Структуру города мы самостоятельно рассмотрели с обзорной площадки на 24 этаже отеля Панорама. Только после этого стало понятно, где были. Не стоит такая экскурсия 3500 руб, если соотносить цену и качество того что мы получили за неполные 3 часа.
3 января 2020
Огромная благодарность экскурсоводу Наталье за то, что мы наконец увидели в каком замечательном и красивом городе мы живем, за прекрасный рассказ, который позволил нам глубже понять историю Твери. Советуем каждому жителю Твери познакомиться со своим родным городом!

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