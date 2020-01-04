2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

«Тверь-городок — Петербурга уголок»

Вы увидите главную улицу Советская с регулярной застройкой XVIII-XIX веков, старинные центральные площади и памятники Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину и Пушкину. Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы. А также заглянете в Городской сад и впечатлитесь Императорским путевым дворцом XVIII века на Соборной площади.

Занимательные истории Твери

Насчитывающая почти 9 столетий, история Твери испещрена тайнами и загадочными легендами и наполнена множеством славных и трагических событий. Вы узнаете о самых ярких ее страницах: древнем Тверском княжестве и противостоянии Москвы и Твери, возрождении города во времена Екатерины Великой и Золотом веке русской культуры. А еще раскроете истоки выражения «филькина грамота» и услышите, как царь Петр строил мост через Волгу и почему Старый мост на полвека моложе Нового.