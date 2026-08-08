2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для посещения Твери - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная для прогулок, а зелёные набережные и парки радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсии тоже возможны, однако холод и снег могут ограничить комфортность пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Советская улица
Центральные площади
Памятники Михаилу Тверскому
Памятники Афанасию Никитину
Памятники Пушкину
Городской сад
Императорский путевой дворец
Свято-Екатерининский женский монастырь
Описание экскурсии
«Тверь-городок — Петербурга уголок»
Вы увидите главную улицу Советская с регулярной застройкой XVIII-XIX веков, старинные центральные площади и памятники Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину и Пушкину. Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы. А также заглянете в Городской сад и впечатлитесь Императорским путевым дворцом XVIII века на Соборной площади.
Занимательные истории Твери
Насчитывающая почти 9 столетий, история Твери испещрена тайнами и загадочными легендами и наполнена множеством славных и трагических событий. Вы узнаете о самых ярких ее страницах: древнем Тверском княжестве и противостоянии Москвы и Твери, возрождении города во времена Екатерины Великой и Золотом веке русской культуры. А еще раскроете истоки выражения «филькина грамота» и услышите, как царь Петр строил мост через Волгу и почему Старый мост на полвека моложе Нового.
Организационные детали
Экскурсия может быть пешеходной или на вашем транспорте. Также возможна аренда нашего автомобиля или автобуса по предварительному запросу.
Маршрут может быть дополнен посещением музеев и фирменных магазинов. Детали уточняйте в личном сообщении.
Мы можем помочь в организации размещения и питания
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Михаила Тверского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3680 туристов
Очень рада Тверскому гостю! Свой город люблю всей душой и с радостью поделюсь этой любовью с каждым путешественником! С 2010 года провожу экскурсии и по Твери и городам Тверской области. читать дальшеуменьшить
С одинаковым воодушевлением работаю со всеми категориями путешественников: возрастные гости совершат неспешную прогулку с интеллигентной беседой, молодежным компаниям и корпоративным группам — захватывающие квесты, а юным туристам и их родителям — сказки, загадки и легенды! Вместе со мной работает профессиональная команда из 10 экскурсоводов — историков, филологов, географов, искусствоведов. Наша задача не только наполнить путешественника обилием полезной информации, но и подарить приятные впечатления в процессе экскурсии. Готовы подстроиться под индивидуальные пожелания каждого гостя. В качестве дополнительных услуг предоставляем бронирование транспорта, экскурсий в музеях и интерактивных программ. До встречи в Твери!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 201 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Бесчастнова
Дата посещения: 8 авг 2026
Спасибо большое за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Узнали про Тверь много нового , полюбовались красивыми видами города. Обязательно вернёмся снова.
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О
Ольга
Экскурсия и гид полный восторг! Если к замечательному рассказу Натальи добавить ещё удивительные легенды Тверской земли, рассказанные её, то можно почувствовать душу города. Отправляясь на экскурсию, мы думали, что увидим читать дальшеуменьшить
обычного экскурсовода, а увидели человека, который любит город всем сердцем♥️. Ей удалось передать эту любовь нам, и поэтому мы верим, что обязательно вернёмся сюда. Рекомендуем всем гостям города эту удивительную встречу с ней! Это незабываемо!
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О
Оксана
Дата посещения: 7 фев 2026
Экскурсия бвла очень интересной и душевной! Спасибо экскурсоводу Ирине за теплый прием!
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Л
Людмила
Экскурсия очень понравилась. Не смотря, на плохую погоду, экскурсия была проведена на высшем уровне, приятно порадовал перерыв в кафе. Были порекомендованы кафе и рестораны, даны рекомендации дальнейших прогулок, при этом читать дальшеуменьшить
рассказана история тех мест. Захотелось посетить и филармонию, и театр. Наталья через свою любовь к городу показала нам прекрасный город, который по началу показался серым и мрачным. И я знаю, я туда еще вернусь))).
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Наталья
Спасибо экскурсоводу Наталье за отличную экскурсию. Было интересно и познавательно.
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Евгения
Наша экскурсия в Тверь была 5 января 2026 года, с нами была гид Ольга. Прекрасная прогулка!!! Ольга просто волшебный гид - создала приятную, комфортную атмосферу. Ее рассказ был настолько проникновенный и трогательный что захотелось еще раз вернуться, но уже летом. Огромная благодарность ❤️