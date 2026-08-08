2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Тверь, расположенная между Москвой и Санкт-Петербургом, сочетает в себе самобытность и европейский облик.На этой индивидуальной экскурсии вы прогуляетесь по историческому центру города, увидите главную улицу Советская, старинные площади и памятники

Михаилу Тверскому, Афанасию Никитину и Пушкину. Насладитесь видами на живописные набережные и посетите Свято-Екатерининский женский монастырь. Узнайте о древнем Тверском княжестве, противостоянии Москвы и Твери, и раскройте тайны выражения «филькина грамота». Экскурсия может быть пешеходной или на вашем транспорте, а также возможна аренда автомобиля или автобуса. Маршрут можно дополнить посещением музеев и фирменных магазинов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Твери - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная для прогулок, а зелёные набережные и парки радуют глаз. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможность дождей и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, экскурсии тоже возможны, однако холод и снег могут ограничить комфортность пеших прогулок.

Сейчас август — это идеальное время.