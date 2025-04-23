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Алексея с коллегой-реконструктором есть музей исторического источника, который находится рядом с местом начала экскурсии - на следующий день были там и также отлично провели время. Наличие каждого объекта объяснено, есть интерактив с предметами, а также возможность купить книги об истории области (парочку таких увезли с собой) Алексею огромное спасибо за интерес к своей профессии и просвещение туристов