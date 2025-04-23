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Мини-группа
до 1 чел.
Погружение в историю Твери: князья, борьба за столицу и Золотая Орда
Погружение в историю Твери от основания до современности. Узнайте о борьбе за власть и старинных домах. Групповая экскурсия для взрослых
Начало: Тверь, Спасо-Преображенский собор
Расписание: Каждую субботу в 14:00
Завтра в 10:00
2 мая в 10:00
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Завтра в 12:30
3 мая в 15:30
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, Свободный переулок, 5. Памятник «Венчание»
Расписание: Ежедневно в любое время
12 мая в 09:00
13 мая в 09:00
3250 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- hhi+7950223 апреля 2025Познавательная экскурсия. Понравилось. Экскурсовод Виктория даёт исчерпывающую информацию о достопримечательностях Твери. Благодарю.
- ССветлана21 апреля 2025Прекрасный гид, лёгкий увлекательный информативный рассказ об истории города. Экскурсия оставляет приятное послевкусие, хочется ещё послушать.
- ЕЕлена21 апреля 2025Очень понравился гид -Виктория; материал преподнесла в очень доступной форме - душевно и доступно. Рекомендую!!!
- ССергей4 апреля 2025Экскурсия очень интересная и познавательная. Мы узнали много новых фактов из русской истории и конкретно из истории Твери. Экскурсовод Алексей,
- ААлексей2 апреля 2025Экскурсовод Алексей великолепен - рассказывает с вовлечением, юмором и отличным знанием предмета. Самая стоящая экскурсия на которой я был Также у
- ООлег25 марта 2025Экскурсия понравилась. Нестандартно и с юмором, что помогает воспринимать историческую информацию. Алексей безусловно профессионал.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Тверской кафедральный собор»
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