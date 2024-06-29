А Анна Тверь. Комедия в старом городе (в группе) Прекрасная экскурсия о Твери, очень увлекательно и с юмором! Полный восторг. Потрясающие знания экскурсовода и любовь к городу и истории вовлекают так что 1,5 часа пролетают незаметно.

Е Елена Открывая Тверь читать дальше с отсылками к искусству, литературе, живописи, из за чего легко запоминается много информации. Александра ориентирована на туриста, уточняет пожелания, кроме заявленного маршрута, поясняет, что ещё можно посетить и что узнать. Показала музей ремёсел. Очень рекомендую экскурсию! Спасибо Александре и Ольге Замечательная экскурсия, проводила ее Александра, до экскурсии выслала подробные разъяснения по организации мероприятия, маршрут логически продуман, информация не сухая, а

Ю Юлия Тверь. Комедия в старом городе (в группе) Алексей - замечательный экскурсовод. Умный, эрудированный, с отличным чувством юмора.

К Ксения Тверь. Комедия в старом городе (в группе) Молодой человек очень интересно ведет экскурсию,очень много знает,посмотрели несколько старинных вещиц,редких☝🏼всем советую. Информация по делу и в легкой подаче.

А Анна Открывая Тверь читать дальше и любовь к городу 😍 Четко выстроенный маршрут. Было очень интересно, время пролетели незаметно, мы очень многое узнали о Твери и ее жителях, гуляли больше 2,5 часов) Большое спасибо!!! 🙏 Замечательная экскурсия! 👍 Ольга - профессионал своего дела, материал подается структурно и грамотно, простым и понятным языком, чувствуется масштаб знаний

Е Елена Открывая Тверь Экскурсию нам провела Александра. Все было очень интересно, нашей компании из 4 человек понравилось очень!

Т Татьяна Тверь древняя и современная читать дальше что мы очень благодарны. Экскурсия интересная, живая, все по делу, Мария прекрасный знаток города. Друзья которые ранее уже были в Твери отметили, что город для них заиграл новыми красками. Спасибо за отличную экскурсию! Мария помогла организовать авто для экскурсии, тк мы компанией побоялись замерзнуть. Очень оперативно среагировала на небольшие корректировки в количестве, за

Н Наталья Тверь древняя и современная Мария пошла нам навстречу- попросили перенести место начала экскурсии. Большое спасибо. Более 2-х часов гуляли по городу. Всем понравилось. Тверь очень приятный город, и Мария умеет его показать так, чтобы захотелось погулять еще, посмотреть побольше. Обязательно вернемся снова.