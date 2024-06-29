Экскурсии по Старому городу в Твери

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
71 отзыв
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице»
Расписание: в субботу в 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00 и 14:00
6 июля в 14:00
7 июля в 12:00
535 за человека
Открывая Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
62 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
4 000 за всё до 6 чел.
Тверь древняя и современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
97 отзывов
Тверь древняя и современная
История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    29 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Прекрасная экскурсия о Твери, очень увлекательно и с юмором! Полный восторг. Потрясающие знания экскурсовода и любовь к городу и истории вовлекают так что 1,5 часа пролетают незаметно.
  • Е
    Елена
    26 июня 2024
    Открывая Тверь
    Замечательная экскурсия, проводила ее Александра, до экскурсии выслала подробные разъяснения по организации мероприятия, маршрут логически продуман, информация не сухая, а
    читать дальше

    с отсылками к искусству, литературе, живописи, из за чего легко запоминается много информации. Александра ориентирована на туриста, уточняет пожелания, кроме заявленного маршрута, поясняет, что ещё можно посетить и что узнать. Показала музей ремёсел. Очень рекомендую экскурсию! Спасибо Александре и Ольге

  • Ю
    Юлия
    24 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей - замечательный экскурсовод. Умный, эрудированный, с отличным чувством юмора.
  • К
    Ксения
    16 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Молодой человек очень интересно ведет экскурсию,очень много знает,посмотрели несколько старинных вещиц,редких☝🏼всем советую. Информация по делу и в легкой подаче.
    Молодой человек очень интересно ведет экскурсию,очень много знает,посмотрели несколько старинных вещиц,редких☝🏼всем советую. Информация по делу и
  • А
    Анна
    16 июня 2024
    Открывая Тверь
    Замечательная экскурсия! 👍 Ольга - профессионал своего дела, материал подается структурно и грамотно, простым и понятным языком, чувствуется масштаб знаний
    читать дальше

    и любовь к городу 😍 Четко выстроенный маршрут. Было очень интересно, время пролетели незаметно, мы очень многое узнали о Твери и ее жителях, гуляли больше 2,5 часов) Большое спасибо!!! 🙏

    Замечательная экскурсия! 👍 Ольга - профессионал своего дела, материал подается структурно и грамотно, простым и понятным
  • Е
    Елена
    8 июня 2024
    Открывая Тверь
    Экскурсию нам провела Александра. Все было очень интересно, нашей компании из 4 человек понравилось очень!
  • Т
    Татьяна
    3 декабря 2023
    Тверь древняя и современная
    Мария помогла организовать авто для экскурсии, тк мы компанией побоялись замерзнуть. Очень оперативно среагировала на небольшие корректировки в количестве, за
    читать дальше

    что мы очень благодарны. Экскурсия интересная, живая, все по делу, Мария прекрасный знаток города. Друзья которые ранее уже были в Твери отметили, что город для них заиграл новыми красками. Спасибо за отличную экскурсию!

  • Н
    Наталья
    27 октября 2023
    Тверь древняя и современная
    Мария пошла нам навстречу- попросили перенести место начала экскурсии. Большое спасибо. Более 2-х часов гуляли по городу. Всем понравилось. Тверь очень приятный город, и Мария умеет его показать так, чтобы захотелось погулять еще, посмотреть побольше. Обязательно вернемся снова.
  • О
    Ольга
    2 октября 2023
    Тверь древняя и современная
    Спасибо Марии, нам очень понравилась экскурсия! Однозначно рекомендуем! Я сама житель Твери, но Мария показала те объекты в центре города, о которых я даже и не слышала.

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  2. Открывая Тверь
  3. Тверь древняя и современная
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Афанасию Никитину
  5. Памятник Михаилу Тверскому
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2024
Сейчас в Твери в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 535 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Твери с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам