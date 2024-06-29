1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«Просьба одеваться по погоде: мы будем гулять по всей территории старого города, исключительно на улице»
Расписание: в субботу в 14:00 и 16:00, в воскресенье в 12:00 и 14:00
6 июля в 14:00
7 июля в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь древняя и современная
История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна29 июня 2024Прекрасная экскурсия о Твери, очень увлекательно и с юмором! Полный восторг. Потрясающие знания экскурсовода и любовь к городу и истории вовлекают так что 1,5 часа пролетают незаметно.
- ЕЕлена26 июня 2024Замечательная экскурсия, проводила ее Александра, до экскурсии выслала подробные разъяснения по организации мероприятия, маршрут логически продуман, информация не сухая, а
- ЮЮлия24 июня 2024Алексей - замечательный экскурсовод. Умный, эрудированный, с отличным чувством юмора.
- ККсения16 июня 2024Молодой человек очень интересно ведет экскурсию,очень много знает,посмотрели несколько старинных вещиц,редких☝🏼всем советую. Информация по делу и в легкой подаче.
- ААнна16 июня 2024Замечательная экскурсия! 👍 Ольга - профессионал своего дела, материал подается структурно и грамотно, простым и понятным языком, чувствуется масштаб знаний
- ЕЕлена8 июня 2024Экскурсию нам провела Александра. Все было очень интересно, нашей компании из 4 человек понравилось очень!
- ТТатьяна3 декабря 2023Мария помогла организовать авто для экскурсии, тк мы компанией побоялись замерзнуть. Очень оперативно среагировала на небольшие корректировки в количестве, за
- ННаталья27 октября 2023Мария пошла нам навстречу- попросили перенести место начала экскурсии. Большое спасибо. Более 2-х часов гуляли по городу. Всем понравилось. Тверь очень приятный город, и Мария умеет его показать так, чтобы захотелось погулять еще, посмотреть побольше. Обязательно вернемся снова.
- ООльга2 октября 2023Спасибо Марии, нам очень понравилась экскурсия! Однозначно рекомендуем! Я сама житель Твери, но Мария показала те объекты в центре города, о которых я даже и не слышала.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Старый город»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июле 2024
Сейчас в Твери в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 535 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Твери с профессиональным гидом в 2024 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь