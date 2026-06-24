Приглашаем вас в необычное путешествие в эпоху Петра I. Вы увидите уникальную модель плоскодонного судна, воссозданную в реальном размере, и узнаете, как возводили барки.
А затем вас ждёт обед в духе 18 века — блюда по старинным рецептам, аромат взвара и ощущение, будто на один день вы заглянули в прошлое.
А затем вас ждёт обед в духе 18 века — блюда по старинным рецептам, аромат взвара и ощущение, будто на один день вы заглянули в прошлое.
Описание экскурсии
Интерактивная экскурсия на Тверецкой барке (40–50 минут)
- Вы услышите об истории Вышневолоцкой водной системы — первого водного пути, который соединил Петербург с центром России.
- Узнаете, как строились барки, зачем им было нужно плоское дно и как жили речники.
- Попробуете себя в роли матросов — научитесь вязать морские узлы.
Гастрономическая часть (40–50 минут)
- Вы попробуете блюда по мотивам рецептов 18 века.
- За обедом гид расскажет о традициях русской кухни и особенностях питания того времени.
- А после подарит каждому гостю съедобный сувенир на память.
В меню:
- картофельные оладушки с ествами (ароматная сметана, паштет из потрошков и грибной соус).
- валаамские щи с грибами.
- бифштекс «Барка» с запечённым картофелем и квашеной капустой с брусникой.
- взвар из брусники и специй и настой из малины и черники.
Организационные детали
- Всё включено в стоимость, дополнительных расходов нет.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в субботу в 14:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1700 ₽
|Дети до 12 лет
|1100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Ямок в Тверской области (30 минут на авто от Твери)
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 14:00 и 15:00, в воскресенье в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна — ваш гид в Твери
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 90 туристов
Здравствуйте! Если вы ищите неизбитые маршруты, хотите прикоснуться к истории по-особенному и узнать что-то новое, не просто слушая гида, а активно вовлекаясь в процесс — наши экскурсии вам отлично подойдут. Будем рады показать вам необычные места нашего края.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
супер интересно, не напряжно, с прекрасным обедом. Масса позитива. отличная территория, внимательный персонал. Мы были очень довольны. Не пожалеете.
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С
Были с сыном на экскурсии с обедом, все понравилось. Место красивое, экскурсия познавательная, обед необычный и вкусный.
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