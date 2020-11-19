Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет:
Вас ждёт не просто прогулка по одному из старинных районов Тюмени. Это будет невероятно теплый приём бухарской семьи, которая поведает об истории своего народа, традициях и культуре. Откроет двери своего дома, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга. Пригласят к столу на татарское чаепитие! Очпочмак, кош теле, зур бялеш, пярямичи — вкусно! То ли еще будет. Вас окутает бухарское гостеприимство!
Организационные моменты:
Экскурсию проводит Альмира Сажина (в девятом поколении потомок выходцев из Бухары).
Ответы на вопросы
Что входит?
Экскурсионные услуги
Что не входит?
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тюмень, ул. Павлова,8 (школа №9)
Завершение: ул. Пермская, 1
Когда и сколько длится?
Когда: суббота в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
суббота в 11:00
Оксана К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них