суббота в 11:00

Вас ждёт не просто прогулка по одному из старинных районов Тюмени.



Это будет невероятно теплый приём бухарской семьи, которая поведает об истории своего народа, традициях и культуре.



Откроет двери своего дома, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга.



Пригласят к столу на татарское чаепитие! Очпочмак, кош теле, зур бялеш, пярямичи — вкусно! То ли еще будет.



Вас окутает бухарское гостеприимство!