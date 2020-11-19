суббота в 11:00

Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)

Вас ждёт не просто прогулка по одному из старинных районов Тюмени

Вас ждёт не просто прогулка по одному из старинных районов Тюмени.

Это будет невероятно теплый приём бухарской семьи, которая поведает об истории своего народа, традициях и культуре.

Откроет двери своего дома, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга.

Пригласят к столу на татарское чаепитие! Очпочмак, кош теле, зур бялеш, пярямичи — вкусно! То ли еще будет.

Вас окутает бухарское гостеприимство!
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
Гостеприимство по-бухарски (чаепитие с дегустацией, фотосессия в бухарских нарядах, прогулка по старинному кварталу Янавыл)
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

    Вас ждёт не просто прогулка по одному из старинных районов Тюмени. Это будет невероятно теплый приём бухарской семьи, которая поведает об истории своего народа, традициях и культуре. Откроет двери своего дома, где встретят с теплом и уютом, как давнего друга. Пригласят к столу на татарское чаепитие! Очпочмак, кош теле, зур бялеш, пярямичи — вкусно! То ли еще будет. Вас окутает бухарское гостеприимство!

    Организационные моменты:

    • Экскурсию проводит Альмира Сажина (в девятом поколении потомок выходцев из Бухары).

    Ответы на вопросы

    Что входит?
    • Экскурсионные услуги
    Что не входит?
    • Личные расходы
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: г. Тюмень, ул. Павлова,8 (школа №9)
    Завершение: ул. Пермская, 1
    Когда и сколько длится?
    Когда: суббота в 11:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    Что если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    суббота в 11:00

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