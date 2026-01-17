Индивидуальная
до 10 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
«Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии»
5 фев в 12:00
6 фев в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Сибири, посетив старинные деревни и узнав историю шотландской семьи Вардропперов. Угощения и обед включены
Начало: Возле Музея тюменских историй
«Все дегустации по программе и обед из фермерских продуктов включены в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
19 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие на улиточную ферму в Тюмени
Атмосферное погружение в мир вкуса и фермерских традиций
Начало: На Луговой улице
«В стоимость включено: дегустация блюда из улитки эскарго по-бургундски, дегустация продуктов виноградарства (детям предлагаем виноградный сок)»
9 фев в 16:00
10 фев в 16:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 января 2026Очень душевная и клиентоориентированная экскурсия. Гид отлично подстраивается под аудиторию, является очень увлеченным и знающим человеком. Ну а пироги выше всяких похвал!
- ЕЕлена23 декабря 2025Я очень долго вынашивала этот отзыв, потому что то, что делает Альмира - это не экскурсия, это духовное путешествие, которое
- ЕЕлена19 октября 2025Экскурсия - очень интересная и необычная. Альмира - не только замечательный рассказчик и образованный человек, но и очень глубокая личность,
- ЕЕлена16 июля 2025Это была замечательная прогулка и общение. Желаем Альмире-хатун процветания ее делу и побольше приятных гостей, действительно интересующихся этнической историей!
- ТТатьяна7 июля 2025Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории своей семьи и Родины.
- ЕЕлизавета27 июня 2025Потрясающая экскурсия и потрясающая Альмира! Некоторые истории тронули нас до слез. А домашнее чаепитие было по настоящему домашним, теплым и уютным.
- AAnastasiya12 июня 2025Благодарю за возможность окунуться в историю Тюмени без нудной заученной информации из школьных учебников ❤️ Альмира прекрасный добрый и светлый
- ООльга3 мая 20251 мая были на экскурсии с Альмирой - потомком бухарского рода. Не смотря на то что мы были с детьми
- ААнастасия29 марта 2025Благодарим Альмиру за душевный вечер. Мы сами жители Тюмени, узнали много нового и интересного. С нами было 4 подростка, всем
- ННадежда29 марта 2025Огромное спасибо за экскурсию, такую познавательную, интересную. Альмира не только знающий свою культуру и историю специалист, но и приятный человек. Советую данную экскурсию, однозначно советую!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «С дегустацией»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в феврале 2026
Сейчас в Тюмени в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2026 год по теме «С дегустацией», 53 ⭐ отзыва, цены от 10000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель