стало значимым событием для меня. Моя идея была показать татарскую Тюмень моим родственникам, живущим в ней, но это стало чем-то большим - и думаю, не только для меня, но и для них тоже. С того момента, как рассказав о приезде бухарцев в Сибирь возле стендов у татарской школы, Альмира показала на одну из фотографий с комментарием:"А это мой дедушка" - открылся новый уровень глубины рассказываемых ею историй. И мы могли ощущать эту глубину как историю семьи, историю рода, историю Сибири и Средней Азии, историю страны - как то невидимое общее, что есть у всех, живущих здесь - на территории "Великой Тумени" (я была так тронута Касталийской картой, что нашла потом в интернете и другие свидетельства). Благодаря этому духовному путешествию в незнаемую часть знакомой земли мои психологические сибирские корни удлинились на 300 лет - соединившись со временем Чингисхана, это стало удивительным открытием. Я помню ее истории, и многие из них потом пересказывала своим друзьям, переживая их мудрость снова и снова. Такие люди как Альмира делают большую духовную работу для всех нас и этой земли. Низкий поклон. И вся эта немыслимая глубина историй соседствовала с гостеприимством, благожелательностью и заботой о нас. Я с удовольствием вспоминаю теплоту этой встречи по оставшимся у меня фотографиям из ее дома. И надеюсь в свой следующий визит в Тюмень приобщиться к татарской культуре через раскатывание теста!