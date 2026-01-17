Мои заказы

Дегустации на экскурсиях в Тюмени – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «С дегустацией» в Тюмени, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Пешая
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
«Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии»
5 фев в 12:00
6 фев в 11:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
На машине
6 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Сибири, посетив старинные деревни и узнав историю шотландской семьи Вардропперов. Угощения и обед включены
Начало: Возле Музея тюменских историй
«Все дегустации по программе и обед из фермерских продуктов включены в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
5 фев в 10:00
6 фев в 10:00
19 000 ₽ за человека
Гастропутешествие на улиточную ферму в Тюмени
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастропутешествие на улиточную ферму в Тюмени
Атмосферное погружение в мир вкуса и фермерских традиций
Начало: На Луговой улице
«В стоимость включено: дегустация блюда из улитки эскарго по-бургундски, дегустация продуктов виноградарства (детям предлагаем виноградный сок)»
9 фев в 16:00
10 фев в 16:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 января 2026
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Очень душевная и клиентоориентированная экскурсия. Гид отлично подстраивается под аудиторию, является очень увлеченным и знающим человеком. Ну а пироги выше всяких похвал!
  • Е
    Елена
    23 декабря 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Я очень долго вынашивала этот отзыв, потому что то, что делает Альмира - это не экскурсия, это духовное путешествие, которое
    читать дальше

    стало значимым событием для меня. Моя идея была показать татарскую Тюмень моим родственникам, живущим в ней, но это стало чем-то большим - и думаю, не только для меня, но и для них тоже. С того момента, как рассказав о приезде бухарцев в Сибирь возле стендов у татарской школы, Альмира показала на одну из фотографий с комментарием:"А это мой дедушка" - открылся новый уровень глубины рассказываемых ею историй. И мы могли ощущать эту глубину как историю семьи, историю рода, историю Сибири и Средней Азии, историю страны - как то невидимое общее, что есть у всех, живущих здесь - на территории "Великой Тумени" (я была так тронута Касталийской картой, что нашла потом в интернете и другие свидетельства). Благодаря этому духовному путешествию в незнаемую часть знакомой земли мои психологические сибирские корни удлинились на 300 лет - соединившись со временем Чингисхана, это стало удивительным открытием. Я помню ее истории, и многие из них потом пересказывала своим друзьям, переживая их мудрость снова и снова. Такие люди как Альмира делают большую духовную работу для всех нас и этой земли. Низкий поклон. И вся эта немыслимая глубина историй соседствовала с гостеприимством, благожелательностью и заботой о нас. Я с удовольствием вспоминаю теплоту этой встречи по оставшимся у меня фотографиям из ее дома. И надеюсь в свой следующий визит в Тюмень приобщиться к татарской культуре через раскатывание теста!

  • Е
    Елена
    19 октября 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия - очень интересная и необычная. Альмира - не только замечательный рассказчик и образованный человек, но и очень глубокая личность,
    читать дальше

    вдохновленная силой своего рода. Помимо исторических фактов, много узнали о национальных традициях, посетили гостеприимный дом Альмиры, отведали необычайно вкусную выпечку и примерили национальные костюмы. Полное погружение! Большое спасибо за доставленной удовольствие!

  • Е
    Елена
    16 июля 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Это была замечательная прогулка и общение. Желаем Альмире-хатун процветания ее делу и побольше приятных гостей, действительно интересующихся этнической историей!
  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Это очень здорово встречать в наше время людей, которые душой и сердцем вкладываются в сохранение истории своей семьи и Родины.
    читать дальше

    С Альмирой мы открыли для себя Тюмень с совершенно другой стороны! Тюмень с её татарской деревней- это чудо, как-будто попадаешь в другой мир! Ну а гостеприимство Альмиры - это отдельная история. Чаепитие с традиционными вкусняшками было незабываемым. И спасибо хозяйке за фотосессию в традиционных костюмах. Впечатление после экскурсии- мы были в гостях у хорошей подруги! Удачи вам, Альмира, в ваших начинаниях! Экскурсию однозначно рекомендуем.

  • Е
    Елизавета
    27 июня 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Потрясающая экскурсия и потрясающая Альмира! Некоторые истории тронули нас до слез. А домашнее чаепитие было по настоящему домашним, теплым и уютным.
  • A
    Anastasiya
    12 июня 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Благодарю за возможность окунуться в историю Тюмени без нудной заученной информации из школьных учебников ❤️ Альмира прекрасный добрый и светлый
    читать дальше

    человек с активной жизненной позицией. Желаю,чтобы ее дело имело продолжение и всем горячо рекомендую побывать у неё на экскурсии. Это была моя первая поездка в Тюмень и первая экскурсия и на 1000% полное попадание и погружение

  • О
    Ольга
    3 мая 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    1 мая были на экскурсии с Альмирой - потомком бухарского рода. Не смотря на то что мы были с детьми
    читать дальше

    (так сложились обстоятельства) экскурсия прошла на высшем уровне. Прикоснуться к истории всегда очень интересно,а когда гид преподносит информацию в виде маленького представления, то интересно, конечно, вдвойне! Угощения, конечно выше всяких похвал- вкусно, разнообразно; фотосессия впечатляет. Рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    29 марта 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Благодарим Альмиру за душевный вечер. Мы сами жители Тюмени, узнали много нового и интересного. С нами было 4 подростка, всем
    читать дальше

    очень понравилось. Фотосессия в конце окончательно привела в восторг всю нашу компанию.
    Самые интересные экскурсии всегда с увлеченными людьми, для которых это не работа, в сама жизнь. Такая экскурсия и с Альмирой

  • Н
    Надежда
    29 марта 2025
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Огромное спасибо за экскурсию, такую познавательную, интересную. Альмира не только знающий свою культуру и историю специалист, но и приятный человек. Советую данную экскурсию, однозначно советую!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «С дегустацией»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода;
  2. Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе;
  3. Гастропутешествие на улиточную ферму в Тюмени.
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мост Влюбленных;
  2. Самое главное;
  3. Знаменский кафедральный собор;
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь;
  5. Историческая площадь;
  6. Центральная площадь;
  7. Сквер Сибирских Кошек;
  8. Цветной бульвар;
  9. Сретенский Собор;
  10. «Дерево счастья».
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в феврале 2026
Сейчас в Тюмени в категории "С дегустацией" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
