Гастрономические экскурсии Тюмени

Найдено 7 экскурсий в категории «Гастрономические» в Тюмени, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
«Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
«Одна из сестер Зулейхи стряпает по рецепту их бабушки Латифы, которая славилась кулинарным умением на несколько сел вокруг»
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000 за всё до 5 чел.
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
«Чтобы узнать татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400 за всё до 6 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
«Все дегустации по программе и обед из фермерских продуктов включены в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000 за человека
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
«Насытившись пищей духовной, приготовьтесь к дегустации национальной выпечки во время чаепития у гостеприимной хозяйки»
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
В Тюмени - пельмени: готовим и едим как сибиряки
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
«Если вас больше указанного в гастрономической экскурсии количества человек, напишите в личные сообщения»
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500 за человека
Тюмень гастрономическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
«В сибирской кухне — вся история древнего края, во время экскурсии представители каждой национальности края предложат туристам свою уникальную «изюминку»: у Хантов — это строганина и мясо северного оленя»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    25 мая 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
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    лично для неё, о пережитом ею, и это вместе с живыми старинными предметами, и которые можно подержать в руках,и прикоснуться к ним, придаёт рассказу живой эмоциональный заряд. То, о чем она говорит, как вживую проходит перед глазами. А ещё и пирожки… Мы с женой очень довольны, что попали на эту экскурсию. Она стоит своих денег.

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
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    Мы как будто окунулись в прошлое, прошлись по старинным улочкам, прикоснулись к вековой истории. Спасибо Альмире за необычайную экскурсию, за гостеприимство и угощения, за то, что копилка наших знаний пополнилась историческими фактами и событиями, за бесценные и полезные советы. 3 часа пролетели незаметно. Одно удовольствие было общаться, слушать увлекательные истории. Это запомнится надолго!

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
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    невероятная, уезжали мы от нее как от родни. Всем рекомендую, интересная экскурсия, гостеприимство на высшем уровне. Моя семья с удовольствием вернется к ней в следующий раз.

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
  • А
    Анастасия
    11 марта 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Это не просто мастер-класс, это настоящее приглашение в гости. Вы попадаете в гостеприимный дом чудесной Альмиры, где вас окутывают теплом,
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    интересными рассказами, делятся житейской мудростью и очень вкусно кормят! Нас было 10 человек и нам в гостях у Альмиры очень понравилось, 4 часа пролетели совсем незаметно. Мы готовили эчпочмаки, и благодаря чуткому руководству хозяйки они у нас получились очень вкусными! Мы наряжались, много смеялись, пели, приобретали новый опыт. Мастер-класс рекомендуем всем!

  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
    В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
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    он- в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Иосиф Бродский. Я спонтанно решила начало марта провести в новом для меня городе Тюмени и зашла на мой любимый сайт в поисках необычной, интересной и познавательной экскурсии. Финальную точку в моем тюменском туре с названием «Шотландцы в Сибири» получилось поставить на Ура! Я провела замечательный день в окрестностях города в кругу приветливых и внимательных девушек- гида Марии и организатора этой программы Лилии. Я много открыла для себя нового- узнала об увлекательной семейной истории известных сибирских промышленников, которые внесли огромный вклад в развитие этого региона. Приятно прогулялась по окрестностям нескольких деревень, посетила гостевой дом, в котором меня угостили натуральной, вкусной едой и напитками. Также мне удалось познакомиться с местным виноделом и приобрести на память «северное» вино. По ходу экскурсии останавливались у небольшой церкви, частной обсерватории, биатлонном центре и экопарке. Если Вас утомил высокоскоростной темп современного времени, желается душевного общения, красивых пейзажей и свежего воздуха, натуральных вкусняшек и необычных историй, то я очень рекомендую выбрать этот однодневный тур!!! Мария и Лилия спасибо Вам огромное!!! С самыми добрыми пожеланиями, Ольга.

  • В
    Василиса
    11 февраля 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли эчпочмаки и пили чай.
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    Как заметила моя дочь, что как у бабушки в гостях побывали. Однозначно советуем, как для взрослых, так и для детей. От всей души желаем «Мир вашему дому и всей вашей семье»

    Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пеклиОчень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пеклиОчень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли
  • Н
    Надежда
    9 февраля 2024
    Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
    Это один из лучших мастер классов, ты попадаешь не на мероприятие, а в гости к заботливой и прекрасной Альмире, вас ждёт гораздо больше чем вы найдете в описании. Мы были в рамках йогавыходных с группой, полный восторг у всех!
  • Е
    Егор
    1 февраля 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи
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    Зулейхи, в которой нашла отражение история Тюмени, сибирских татар и нашей страны. Экскурсия превзошла наши ожидания, даже ребенок 3 лет, сказал, что ему было интересно. Пока шла экскурсия с первого этажа доносился манящий запах национальных блюд, которые Наиля (сестра Зулейхи) готовила к чаепитию. Благодарны Зулейхе, ее сестре и мужу за теплый прием, домашнюю атмосферу, возможность прикоснуться к настоящей истории и культуре. Однозначно рекомендуем.

    Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел черезПобывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через
  • И
    Инна
    29 января 2024
    РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
    Великолепная экскурсия и просто потрясающий дом Зулейхи и ее семьи! Собрано много действительно раритетных, неповторимых и значимых вещей. Каждая комната,
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    каждый предмет пропитан историей, которая бережно хранится в этой семье. За чаепитие отдельный поклон сестре Зулейхи, пирожки и сумса невероятно вкусные, мужья до сих их вспоминают:)

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
  2. РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
  3. Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
  4. Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
  5. Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тюмени, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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