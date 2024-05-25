1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
«Чаепитие с дегустацией и фотосессия входят в стоимость экскурсии»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
РетроДом Зулейхи: история Сибири и память рода
Окунитесь в атмосферу Сибири в РетроДоме Зулейхи. Уникальные экспонаты, душевное чаепитие и история, которая тронет ваше сердце
Начало: В микрорайоне Казарово
«Одна из сестер Зулейхи стряпает по рецепту их бабушки Латифы, которая славилась кулинарным умением на несколько сел вокруг»
10 июня в 16:00
11 июня в 15:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Домашний мастер-класс татарской кухни «ТАМЛЕ»
Откройте для себя татарскую культуру через кулинарию. Присоединяйтесь к мастер-классу «ТАМЛЕ» и узнайте секреты национальных блюд
Начало: В квартале Янавыл
«Чтобы узнать татар Сибири, непременно нужно попробовать их гастрономические изделия, ну а еще лучше их, конечно, приготовить самим»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 11 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
«Все дегустации по программе и обед из фермерских продуктов включены в стоимость экскурсии»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
«Насытившись пищей духовной, приготовьтесь к дегустации национальной выпечки во время чаепития у гостеприимной хозяйки»
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Тюмени - пельмени: мастер-класс по приготовлению в сибирском стиле
Погрузитесь в атмосферу сибирской кухни, научитесь лепить пельмени и откройте для себя удивительную историю Тюмени
Начало: В районе площади Памяти
«Если вас больше указанного в гастрономической экскурсии количества человек, напишите в личные сообщения»
16 июля в 16:00
17 июля в 16:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
«В сибирской кухне — вся история древнего края, во время экскурсии представители каждой национальности края предложат туристам свою уникальную «изюминку»: у Хантов — это строганина и мясо северного оленя»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 мая 2024История Тюменского края с особой стороны, с которой мало кто рассказывает. Очень чувствуется, что гид говорит о том, что важно
- ННадежда22 мая 2024Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
- ННаталья13 мая 2024Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
- ССветлана9 мая 2024Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
- ААнастасия11 марта 2024Это не просто мастер-класс, это настоящее приглашение в гости. Вы попадаете в гостеприимный дом чудесной Альмиры, где вас окутывают теплом,
- ООльга8 марта 2024В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
- ВВасилиса11 февраля 2024Очень душевный мастер-класс. Были с детьми (11,12,16 лет). Понравилось всем, ОЧЕНЬ. Мы смеялись, плакали, разговаривали, пекли эчпочмаки и пили чай.
- ННадежда9 февраля 2024Это один из лучших мастер классов, ты попадаешь не на мероприятие, а в гости к заботливой и прекрасной Альмире, вас ждёт гораздо больше чем вы найдете в описании. Мы были в рамках йогавыходных с группой, полный восторг у всех!
- ЕЕгор1 февраля 2024Побывали нашей семьей в гостях у Зулейхи. Увлекательный рассказ перенес нас в родовую деревню, провел через разные эпохи жизни семьи
- ИИнна29 января 2024Великолепная экскурсия и просто потрясающий дом Зулейхи и ее семьи! Собрано много действительно раритетных, неповторимых и значимых вещей. Каждая комната,
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Гастрономические" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 500 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Тюмени, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024