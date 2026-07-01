Когда-то Тобольск называли воротами в Сибирь. Отсюда начиналось освоение огромных земель, сюда вели главные дороги и здесь вершилась история. В поездке вы посетите Абалакский монастырь, побываете в единственном каменном кремле Сибири и увидите город, который на протяжении веков был главным центром края.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Можно с детьми

Описание экскурсии

8:15 — сбор группы

8:30 — выезд в Тобольск

По дороге гид познакомит вас с историей Сибирского тракта и расскажет о городах и сёлах, которые встретятся по пути.

12:00 — село Абалак

Вы посетите Свято-Знаменский мужской монастырь на высоком берегу Иртыша. При желании сможете заглянуть в туристический комплекс «Абалак» — реконструкцию деревянного острога времён похода Ермака.

13:30 — обед

Сделаете остановку в одном из кафе Тобольска.

14:30 — Тобольский кремль

Познакомитесь с единственным каменным кремлём Сибири, увидите Софийско-Успенский собор и другие памятники исторического ансамбля. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Нижнего посада, Иртыша и окрестностей.

15:30 — свободное время

Самостоятельно погуляете по территории кремля, сделаете фотографии и заглянете в сувенирные лавки.

16:30 — Нижний посад

Продолжите знакомство с Тобольском, пройдёте по его исторической части и увидите город с другого ракурса.

17:00 — выезд в Тюмень

21:00 — ориентировочное прибытие в Тюмень

В поездке вы узнаете:

как Тобольск стал первой столицей Сибири

какую роль в освоении края сыграли поход Ермака и первые русские остроги

почему Абалакский монастырь стал одной из главных православных святынь региона

как строился Тобольский кремль и чем уникален его архитектурный ансамбль

какие легенды, исторические события и судьбы известных людей связаны с Тобольском

Организационные детали