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Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию

За один день познакомиться с первой столицей Сибири и его главными символами
Когда-то Тобольск называли воротами в Сибирь. Отсюда начиналось освоение огромных земель, сюда вели главные дороги и здесь вершилась история.

В поездке вы посетите Абалакский монастырь, побываете в единственном каменном кремле Сибири и увидите город, который на протяжении веков был главным центром края.
Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию
Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию
Из Тюмени в Тобольск на обзорную экскурсию

Описание экскурсии

8:15 — сбор группы

8:30 — выезд в Тобольск

По дороге гид познакомит вас с историей Сибирского тракта и расскажет о городах и сёлах, которые встретятся по пути.

12:00 — село Абалак

Вы посетите Свято-Знаменский мужской монастырь на высоком берегу Иртыша. При желании сможете заглянуть в туристический комплекс «Абалак» — реконструкцию деревянного острога времён похода Ермака.

13:30 — обед

Сделаете остановку в одном из кафе Тобольска.

14:30 — Тобольский кремль

Познакомитесь с единственным каменным кремлём Сибири, увидите Софийско-Успенский собор и другие памятники исторического ансамбля. Со смотровой площадки полюбуетесь панорамой Нижнего посада, Иртыша и окрестностей.

15:30 — свободное время

Самостоятельно погуляете по территории кремля, сделаете фотографии и заглянете в сувенирные лавки.

16:30 — Нижний посад

Продолжите знакомство с Тобольском, пройдёте по его исторической части и увидите город с другого ракурса.

17:00 — выезд в Тюмень

21:00 — ориентировочное прибытие в Тюмень

В поездке вы узнаете:

  • как Тобольск стал первой столицей Сибири
  • какую роль в освоении края сыграли поход Ермака и первые русские остроги
  • почему Абалакский монастырь стал одной из главных православных святынь региона
  • как строился Тобольский кремль и чем уникален его архитектурный ансамбль
  • какие легенды, исторические события и судьбы известных людей связаны с Тобольском

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер на комфортабельном туристическом автобусе и обед в кафе
  • Дополнительно по желанию оплачиваются билет в туркомплекс «Абалак» — 300 ₽ за чел., билеты в Музей семьи императора Николая II, Тюремный замок, экспозиции Гостиного двора — от 300 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

в воскресенье в 08:30

Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый6100 ₽
Дети до 12 лет6000 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Республики
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Мы туристическая компания из Тюмени. Уже много лет знакомим гостей и жителей региона с удивительными местами Сибири, превращая каждую поездку в яркое и комфортное путешествие. Организуем экскурсии по Тюмени, Тобольску, Ялуторовску
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и другим уголкам Тюменской области. Любим показывать не только главные достопримечательности, но и малоизвестные места, местные традиции и атмосферу, которую невозможно почувствовать без хорошего проводника. Наши экскурсии проводят опытные гиды, которые умеют увлекательно рассказывать, отвечать на любые вопросы и создавать дружелюбную атмосферу. Мы ценим комфорт, безопасность и индивидуальный подход, поэтому стараемся, чтобы каждый гость увёз домой не только красивые фотографии, но и тёплые воспоминания.

Входит в следующие категории Тюмени

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