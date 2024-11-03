Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени

Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Тобольский вояж - это увлекательная групповая экскурсия из Тюмени, где вы познакомитесь с историческим центром Тобольска.

В программе посещение Тобольского кремля, Красной площади, многочисленных церквей и дома, где жила семья Николая
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II во время ссылки. Также вы заедете в духовный центр Сибири - Абалакский Знаменский монастырь.

Путешествие на комфортабельных автобусах, сопровождаемое рассказами опытного гида, оставит незабываемые впечатления. Обед в кафе города включён в стоимость

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 🕍 Посещение духовного центра Сибири
  • 🏡 Дом Романовых в ссылке
  • 🍽️ Включённый обед в кафе
  • 🚌 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Интересные рассказы гида
    • Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
    Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
    Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:30

    Что можно увидеть

  • Тобольский кремль
  • Красная площадь
  • Абалакский Знаменский монастырь
  • Дом Романовых

    • Описание экскурсии

    08:30 — выезд в Тобольск. Время в дороге пролетит незаметно! Гид расскажет вам об освоении Сибири и старинных трактовых селеньях, которые можно разглядеть из окна автобуса.

    12:30–13:30 — экскурсия в село Абалак. Вы посетите один из духовных центров региона — Свято-Знаменский мужской монастырь, который сформировался ещё в 18 веке. Осмотрите его святыни и зайдёте в церкви.

    14:00 — обед в кафе города. Вас ждёт комплексный обед, который входит в стоимость экскурсии.

    15:00–16:00 — обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю. Не просто единственный каменный кремль в Сибири, а целый комплекс исторических памятников, который входит в список культурных ценностей России. Вы услышите его историю и осмотрите главные места.

    16:00–17:00 — свободное время на территории кремля.

    17:00–17:30 — обзорная экскурсия по Нижнему посаду. Вы проедете по улочкам старинного района. И увидите знаковое здание — дом, в котором жила семья Николая II во время сибирской ссылки.

    17:30 — выезд в Тюмень.

    21:30 — примерное прибытие в город.

    Организационные детали

    • Экскурсия проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter, Yutong, King Long, Scania (в зависимости от количества участников)
    • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

    в воскресенье в 08:30

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный4 800 ₽
    Дети до 18 лет4 700 ₽
    Пенсионеры4 700 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У отеля «Восток»
    Когда и сколько длится?
    Когда: в воскресенье в 08:30
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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