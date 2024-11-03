Тобольский вояж - это увлекательная групповая экскурсия из Тюмени, где вы познакомитесь с историческим центром Тобольска.В программе посещение Тобольского кремля, Красной площади, многочисленных церквей и дома, где жила семья Николая

II во время ссылки. Также вы заедете в духовный центр Сибири - Абалакский Знаменский монастырь. Путешествие на комфортабельных автобусах, сопровождаемое рассказами опытного гида, оставит незабываемые впечатления. Обед в кафе города включён в стоимость

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

08:30 — выезд в Тобольск. Время в дороге пролетит незаметно! Гид расскажет вам об освоении Сибири и старинных трактовых селеньях, которые можно разглядеть из окна автобуса.

12:30–13:30 — экскурсия в село Абалак. Вы посетите один из духовных центров региона — Свято-Знаменский мужской монастырь, который сформировался ещё в 18 веке. Осмотрите его святыни и зайдёте в церкви.

14:00 — обед в кафе города. Вас ждёт комплексный обед, который входит в стоимость экскурсии.

15:00–16:00 — обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю. Не просто единственный каменный кремль в Сибири, а целый комплекс исторических памятников, который входит в список культурных ценностей России. Вы услышите его историю и осмотрите главные места.

16:00–17:00 — свободное время на территории кремля.

17:00–17:30 — обзорная экскурсия по Нижнему посаду. Вы проедете по улочкам старинного района. И увидите знаковое здание — дом, в котором жила семья Николая II во время сибирской ссылки.

17:30 — выезд в Тюмень.

21:30 — примерное прибытие в город.

Организационные детали