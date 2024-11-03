Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Тобольский вояж - это увлекательная групповая экскурсия из Тюмени, где вы познакомитесь с историческим центром Тобольска.
В программе посещение Тобольского кремля, Красной площади, многочисленных церквей и дома, где жила семья Николая читать дальше
II во время ссылки. Также вы заедете в духовный центр Сибири - Абалакский Знаменский монастырь.
Путешествие на комфортабельных автобусах, сопровождаемое рассказами опытного гида, оставит незабываемые впечатления. Обед в кафе города включён в стоимость
6 причин купить эту экскурсию
🏰 Уникальные исторические памятники
🕍 Посещение духовного центра Сибири
🏡 Дом Романовых в ссылке
🍽️ Включённый обед в кафе
🚌 Комфортабельный транспорт
📜 Интересные рассказы гида
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Что можно увидеть
Тобольский кремль
Красная площадь
Абалакский Знаменский монастырь
Дом Романовых
Описание экскурсии
08:30 — выезд в Тобольск. Время в дороге пролетит незаметно! Гид расскажет вам об освоении Сибири и старинных трактовых селеньях, которые можно разглядеть из окна автобуса.
12:30–13:30 — экскурсия в село Абалак. Вы посетите один из духовных центров региона — Свято-Знаменский мужской монастырь, который сформировался ещё в 18 веке. Осмотрите его святыни и зайдёте в церкви.
14:00 — обед в кафе города. Вас ждёт комплексный обед, который входит в стоимость экскурсии.
15:00–16:00 — обзорная экскурсия по Тобольскому кремлю. Не просто единственный каменный кремль в Сибири, а целый комплекс исторических памятников, который входит в список культурных ценностей России. Вы услышите его историю и осмотрите главные места.
16:00–17:00 — свободное время на территории кремля.
17:00–17:30 — обзорная экскурсия по Нижнему посаду. Вы проедете по улочкам старинного района. И увидите знаковое здание — дом, в котором жила семья Николая II во время сибирской ссылки.
17:30 — выезд в Тюмень.
21:30 — примерное прибытие в город.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автобусах Mercedes-Benz Sprinter, Yutong, King Long, Scania (в зависимости от количества участников)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Восток»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 892 туристов
Наше агентство путешествий — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элемент традиционной сибирской культуры.
В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!