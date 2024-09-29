Тобольск – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Тобольск» в Тюмени, цены от 4 800 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Тобольск: город белых стен и старинных легенд
На машине
1 отзыв
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск: город белых стен и старинных легенд
Тобольск - город, где оживает история. Кремль, Тюремный замок, музей Романовых и Абалакский монастырь ждут вас в этом уникальном путешествии
Завтра в 20:00
13 ноя в 14:30
28 000 за всё до 4 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, побывать в некрополе декабристов и узнать о покорении Сибири
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
28 000 за всё до 5 чел.
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
Групповая
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Начало: У отеля «Восток»
Расписание: в воскресенье в 08:30
17 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
4 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Тобольск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тобольск: город белых стен и старинных легенд
  2. Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
  3. Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Сквер Сибирских Кошек
  6. Центральная площадь
  7. Знаменский кафедральный собор
  8. Кремль
  9. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в ноябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Тобольск" можно забронировать 3 экскурсии от 4 800 до 28 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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