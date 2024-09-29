13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск: город белых стен и старинных легенд
Тобольск - город, где оживает история. Кремль, Тюремный замок, музей Романовых и Абалакский монастырь ждут вас в этом уникальном путешествии
Завтра в 20:00
13 ноя в 14:30
28 000₽ за всё до 4 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, побывать в некрополе декабристов и узнать о покорении Сибири
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
28 000₽ за всё до 5 чел.
13 часов
Групповая
Тобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Начало: У отеля «Восток»
Расписание: в воскресенье в 08:30
17 ноя в 08:30
24 ноя в 08:30
4 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий29 сентября 2024Станислав чудесный гид горячо любящий и прекрасно знающий свой город От всей души рекомендую - не пожалеете
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Тобольск»
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