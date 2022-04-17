Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+

Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе

Индивидуальная
Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе будет приправлен крепким словцом.

Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью.
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+

Что вас ожидает 🤩

  • Крепостная стена в районе речного порта
  • Первая тюменская электростанция
  • Место основания города
  • Купеческие особняки и т. д
Это единственная в России экскурсия с русским матом!
Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе
будет приправлен крепким словцом. Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью.
На экскурсии вы узнаете о происхождении мата, о его функциях, для

чего мы употребляем мат.

Я покажу вам известные памятники архитектуры исторического центра, современные здания и малознакомые кварталы старого города, такие как крепостная стена в районе речного порта, первая тюменская электростанция, старая застройка на Малом Царевом городище и другое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Микроавтобус или автомобиль (в зависимости от количества участников)
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
ул. Луначарского, 1
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в любое время

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