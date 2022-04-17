Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+

Это единственная в России экскурсия с русским матом!

Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе

будет приправлен крепким словцом. Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью.

На экскурсии вы узнаете о происхождении мата, о его функциях, для

чего мы употребляем мат.

Я покажу вам известные памятники архитектуры исторического центра, современные здания и малознакомые кварталы старого города, такие как крепостная стена в районе речного порта, первая тюменская электростанция, старая застройка на Малом Царевом городище и другое.