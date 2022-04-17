Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом, 18+

Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе
Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе будет приправлен крепким словцом.
Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью.
Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью.
Что вас ожидает 🤩
- Крепостная стена в районе речного порта
- Первая тюменская электростанция
- Место основания города
- Купеческие особняки и т. д
Николай — ваш гид в Тюмени
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Это единственная в России экскурсия с русским матом!
Я покажу вам Тюмень с необычного ракурса, а рассказ о городе
будет приправлен крепким словцом. Это одна из самых популярных моих экскурсий с историко-лингвистическим уклоном для знакомства с Тюменью.
На экскурсии вы узнаете о происхождении мата, о его функциях, для
чего мы употребляем мат.
Я покажу вам известные памятники архитектуры исторического центра, современные здания и малознакомые кварталы старого города, такие как крепостная стена в районе речного порта, первая тюменская электростанция, старая застройка на Малом Царевом городище и другое.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Микроавтобус или автомобиль (в зависимости от количества участников)
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- ул. Луначарского, 1
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно в любое времяЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Важная информация
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно в любое время
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