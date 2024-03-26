Экскурсии на микроавтобусе в Тюмени с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Тюмени, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
«Между объектами вы перемещаетесь на комфортабельном минивэне Hyundai»
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    26 марта 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Здравствуйте! 9 марта для нашей группы в 14 человек была идеально организована отличная познавательная обзорная экскурсия по г. Тюмень! Экскурсия
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    была автобусная (микроавтобус) в сопровождении водителя и гида. Экскурсия проходила с интересным рассказом о достопримечательностях и историей города. Было несколько остановок с выходом к объектам как по программе, так и по нашей просьбе. Гид и водитель всегда всегда "шли навстречу" нашим просьбам. Экскурсия проходила с 17-19 часов и тем самым светлое время суток сменилось на сумерки и смогли насладиться прекрасным с подсветками видами красивого города Тюмень, в том числе мостом Влюблённых и набережной. Рекомендуем!

  • Д
    Денис
    18 марта 2024
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)
  • O
    Ok_kgb
    8 января 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Нам казалось, что мы знаем город, но побывав на экскурсии, поняли, что нет. Узнали и увидели много нового. Даже пару
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    наших попутчиков, которые без желания поехали на экскурсию, в середине поездки у них появился интерес. Два часа пролетели не заметно. Спасибо. Мы нисколько не пожалели, что побывали на экскурсии в эти новогодние дни.

  • А
    Анастасия
    21 ноября 2023
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Отличная экскурсия, вся семья довольна! Николай очень интересный рассказчик и гид, получили огромное удовольствие! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    1 октября 2023
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличная экскурсия, рекомендую. Если кратко: 1. Экскурсовод - мастер своего дела, вещает интересно, смешно и самое главное, вовремя. 2. Узнаешь много нового о Тюмени. 3. Ну и конечно, русский мат- просто великолепен))))
  • В
    Влад
    13 декабря 2022
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Прекрасный гид, очень интересно, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
  2. Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
  3. Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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