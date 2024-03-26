1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
«Между объектами вы перемещаетесь на комфортабельном минивэне Hyundai»
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег26 марта 2024Здравствуйте! 9 марта для нашей группы в 14 человек была идеально организована отличная познавательная обзорная экскурсия по г. Тюмень! Экскурсия
- ДДенис18 марта 2024Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)
- OOk_kgb8 января 2024Нам казалось, что мы знаем город, но побывав на экскурсии, поняли, что нет. Узнали и увидели много нового. Даже пару
- ААнастасия21 ноября 2023Отличная экскурсия, вся семья довольна! Николай очень интересный рассказчик и гид, получили огромное удовольствие! Спасибо!
- ЮЮлия1 октября 2023Отличная экскурсия, рекомендую. Если кратко: 1. Экскурсовод - мастер своего дела, вещает интересно, смешно и самое главное, вовремя. 2. Узнаешь много нового о Тюмени. 3. Ну и конечно, русский мат- просто великолепен))))
- ВВлад13 декабря 2022Прекрасный гид, очень интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На микроавтобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
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