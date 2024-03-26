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была автобусная (микроавтобус) в сопровождении водителя и гида. Экскурсия проходила с интересным рассказом о достопримечательностях и историей города. Было несколько остановок с выходом к объектам как по программе, так и по нашей просьбе. Гид и водитель всегда всегда "шли навстречу" нашим просьбам. Экскурсия проходила с 17-19 часов и тем самым светлое время суток сменилось на сумерки и смогли насладиться прекрасным с подсветками видами красивого города Тюмень, в том числе мостом Влюблённых и набережной. Рекомендуем!