Ильинский женский монастырь – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Ильинский женский монастырь» в Тюмени, цены от 6500 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
На машине
86 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
8000 за всё до 5 чел.
Тюмень - ворота Сибири
33 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
6500 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
от 7500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    4 февраля 2025
    Тюмень - ворота Сибири
    Ребята, это того стоит!!! Заказывали индивидуальную экскурсию с Ольгой и нисколько не пожалели. Время пролетело незаметно, а главное, очень интересно. Обьем информации, подача материала просто поражают! В наш следующий семейный визит в Тюмень мы обязательно встретимся вновь!
  • A
    Alena
    16 января 2025
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Для компании мам с подростками 16 лет была придумана идеальная программа! Наш гид Алёна- очень внимательно отнеслась к нашим пожеланиям по экскурсии и обладала 💯 знаниями по нашим вопросам. Было уютно, и как будто мы в гостях побывали!
  • Т
    Татьяна
    9 января 2025
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Огромное спасибо Алене за очень интересную экскурсию. Мы впервые были в Тюмени и благодаря ей получили полное представление о городе.,
    читать дальше

    о его истории, о известных и не очень известных его жителях. Благодаря передвижению на автомобиле очень много интересных мест посмотрели за короткое время. Обязательно вернемся еще!

  • В
    Владимир
    2 января 2025
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Вечерняя Тюмень прекрасна!
    Вечерняя Тюмень прекрасна!Вечерняя Тюмень прекрасна!Вечерняя Тюмень прекрасна!Вечерняя Тюмень прекрасна!Вечерняя Тюмень прекрасна!
  • А
    Андрей
    27 ноября 2024
    Тюмень - ворота Сибири
    Великолепная экскурсия!!! Экскурсовод просто супер, отличный знаток своего дела. Сама экскурсия длилась не 2 часа, а в районе 3-х. Нас было четверо, работала с каждым. Всех запомнила, каждому подкидывала тематику. Знание родного города на 5. Рекомендую
  • О
    Ольга
    6 сентября 2023
    Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
    Узнали много нового. Поражены большим количеством деревянных, домов, охраняемых государством; с неописуемой красотой наличников на окнах. Шикарная набережная р. Туры.
    читать дальше

    Интересный сквер Сибирских кошек. Большое количество ухоженных храмов, парков и скверов. И даже при пасмурной погоде,город очень светлый и притягивающий к себе!!!

  • С
    Светлана
    6 ноября 2022
    Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
    Огромное спасибо экскурсоводу Владиславу. Прекрасная экскурсия! Мы полюбили Тюмень после его рассказа.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Ильинский женский монастырь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
  2. Тюмень - ворота Сибири
  3. Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мост Влюбленных
  2. Свято-Троицкий мужской монастырь
  3. Самое главное
  4. Набережная
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Центральная площадь
  7. Цветной бульвар
  8. Сквер Сибирских Кошек
  9. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в феврале 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Ильинский женский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 6500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Ильинский женский монастырь», 122 ⭐ отзыва, цены от 6500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель