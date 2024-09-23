2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборКлюч к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: В районе моста Влюблённых
5 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 4 400₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Тюмени: столица нефтяного края с иной стороны
Познакомиться с потрясающей историей и самобытной архитектурой старинных сибирских святынь
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена23 сентября 2024Очень интересно, познавательно. Подростку 15 лет было не скучно. Наталья смогла заинтересовать.
- ООльга21 сентября 2024Спасибо большое за экскурсию! Было интересно и познавательно. Наталья очень тактична и внимательна, прекрасно знает историю города, помогает заметить мелочи на которые не сразу обращаешь внимание. Мы остались очень довольны!
- ААнна21 сентября 2024Наталья - чудесный гид. 2 часа пролетели на одном дыхании. Все было интересно, структурировано, подробно. Большое спасибо!
- ЛЛюбовь30 апреля 2024Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
- ЕЕкатерина22 марта 2024Отличная экскурсия чтобы начать свое знакомство с городом! Катерина - очень внимательный, грамотный гид и отличный рассказчик! Учла все наши
- ЛЛюбовь18 марта 2024Очень понравилась экскурсия нашей группе, Екатерина- душевный гид, которая действительно с любовью рассказывает о городе, об его истории, много интересных
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Знаменский кафедральный собор»
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