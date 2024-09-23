Знаменский кафедральный собор – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Знаменский кафедральный собор» в Тюмени, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Ключ к сердцу Тюмени
Пешая
101 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
Пешая
81 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: В районе моста Влюблённых
5 окт в 09:00
19 окт в 09:00
от 4 400 за всё до 4 чел.
Храмы Тюмени: столица нефтяного края с иной стороны
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Тюмени: столица нефтяного края с иной стороны
Познакомиться с потрясающей историей и самобытной архитектурой старинных сибирских святынь
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
8 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    23 сентября 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Очень интересно, познавательно. Подростку 15 лет было не скучно. Наталья смогла заинтересовать.
  • О
    Ольга
    21 сентября 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Спасибо большое за экскурсию! Было интересно и познавательно. Наталья очень тактична и внимательна, прекрасно знает историю города, помогает заметить мелочи на которые не сразу обращаешь внимание. Мы остались очень довольны!
  • А
    Анна
    21 сентября 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Наталья - чудесный гид. 2 часа пролетели на одном дыхании. Все было интересно, структурировано, подробно. Большое спасибо!
  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Мы приехали в Тюмень на один день и прекрасно провели время на экскурсии. Екатерина познакомила нас с главными достопримечательностями города
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    и историями его жителей. Темп экскурсии (как передвижения, так и рассказа) был комфортным. Несмотря на жару мы не устали. После экскурсии Екатерина предложила нам маршрут, чтобы осмотреть то, что мы не охватили, подсказала, где купить сувениры и разные вкусности. Большое спасибо за экскурсию, мы горячо её рекомендуем!

  • Е
    Екатерина
    22 марта 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Отличная экскурсия чтобы начать свое знакомство с городом! Катерина - очень внимательный, грамотный гид и отличный рассказчик! Учла все наши
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    пожелания, была на связи, оперативно отвечала на вопросы, немного изменила подачу с учетом наших других экскурсий (чтобы информация не повторялась). В общем, мы прекрасно провели два часа: узнали много интересного, не устали, не перегрузились цифрами и датами - но точно сохранили много новых знаний! Рекомендуем Екатерину от всей души!

  • Л
    Любовь
    18 марта 2024
    Влюбиться в Тюмень за 2 часа
    Очень понравилась экскурсия нашей группе, Екатерина- душевный гид, которая действительно с любовью рассказывает о городе, об его истории, много интересных
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    фактов узнали))) маршрут построен интересно, подача информации увлекает, даже школьников, на все наши дополнительные вопросы получили исчерпывающие ответы, экскурсия проходит в очень доброжелательной лёгкой атмосфере, без лишних дат, получены рекомендации по музеям, ресторанам, советуем данную экскурсию с гидом Екатериной

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Знаменский кафедральный собор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ключ к сердцу Тюмени
  2. Влюбиться в Тюмень за 2 часа
  3. Храмы Тюмени: столица нефтяного края с иной стороны
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Сквер Сибирских Кошек
  7. Центральная площадь
  8. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в сентябре 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Знаменский кафедральный собор" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 182 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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