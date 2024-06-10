Уличное искусство Тюмени

Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Следуйте за гидом в красочный мир уличного искусства Тюмени. Вы увидите граффити, баффы, муралы и научитесь их различать. Узнаете сленг стрит-арта, такие термины как "бомбить" и "ставить теги". Каждое произведение искусства будет связано с историей места, где оно создано. Также обсудите этический кодекс уличного художника.

На маршруте вас ждут знаковые работы известных и неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля "Морфология улиц"

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🎨 Уникальные формы стрит-арта
  2. 🖌️ Знакомство с популярными художниками
  3. 🏙️ История и развитие уличного искусства
  4. 🧩 Этические аспекты творчества
  5. 📸 Возможность сделать уникальные фото

Что можно увидеть

  • Модульная ведута
  • Граффити
  • Мозаичное панно
  • Большие муралы
  • Стикер-арт
  • Вязаный стрит-арт
Уличное искусство Тюмени
Уличное искусство Тюмени
Уличное искусство Тюмени
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На прогулке по городу мы рассмотрим разные формы стрит-арта:

  • Модульную ведуту
  • Граффити
  • Мозаичное панно
  • Большие муралы
  • Стикер-арт
  • Вязаный стрит-арт

Поговорим о развитии уличного искусства. О том, как оно связано и взаимодействует с пространством, перекликается с историей конкретного места.
Увидим знаковые работы популярных художников и творения неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля «Морфология улиц». Я расскажу, как создавались некоторые из них.
Обсудим этику уличного художника.

Организационные детали

  • При себе необходимо иметь заряженный телефон с возможностью перехода по ссылке с помощью QR-кода (это требуется для просмотра дополнительных фотографий на маршруте)
  • На экскурсию можно с детьми возраста 12+

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Г.В. Стеллеру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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