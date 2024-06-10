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Следуйте за гидом в красочный мир уличного искусства Тюмени. Вы увидите граффити, баффы, муралы и научитесь их различать. Узнаете сленг стрит-арта, такие термины как "бомбить" и "ставить теги". Каждое произведение искусства будет связано с историей места, где оно создано. Также обсудите этический кодекс уличного художника.



На маршруте вас ждут знаковые работы известных и неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля "Морфология улиц"