Следуйте за гидом в красочный мир уличного искусства Тюмени. Вы увидите граффити, баффы, муралы и научитесь их различать. Узнаете сленг стрит-арта, такие термины как "бомбить" и "ставить теги". Каждое произведение искусства будет связано с историей места, где оно создано. Также обсудите этический кодекс уличного художника.
На маршруте вас ждут знаковые работы известных и неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля "Морфология улиц"
На маршруте вас ждут знаковые работы известных и неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля "Морфология улиц"
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальные формы стрит-арта
- 🖌️ Знакомство с популярными художниками
- 🏙️ История и развитие уличного искусства
- 🧩 Этические аспекты творчества
- 📸 Возможность сделать уникальные фото
Что можно увидеть
- Модульная ведута
- Граффити
- Мозаичное панно
- Большие муралы
- Стикер-арт
- Вязаный стрит-арт
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На прогулке по городу мы рассмотрим разные формы стрит-арта:
- Модульную ведуту
- Граффити
- Мозаичное панно
- Большие муралы
- Стикер-арт
- Вязаный стрит-арт
Поговорим о развитии уличного искусства. О том, как оно связано и взаимодействует с пространством, перекликается с историей конкретного места.
Увидим знаковые работы популярных художников и творения неизвестных авторов, созданные в рамках фестиваля «Морфология улиц». Я расскажу, как создавались некоторые из них.
Обсудим этику уличного художника.
Организационные детали
- При себе необходимо иметь заряженный телефон с возможностью перехода по ссылке с помощью QR-кода (это требуется для просмотра дополнительных фотографий на маршруте)
- На экскурсию можно с детьми возраста 12+
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Г.В. Стеллеру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 852 туристов
Меня зовут Наталья. По образованию — историк-археолог. Окончила Тюменский государственный университет. Несколько лет работала научным сотрудником в музее города Тюмени, где вместе с командой создавали выставки. Писала разнообразные тексты мероприятийЗадать вопрос
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