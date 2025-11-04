Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники
Экскурсия-расследование без гида по Тюмени советского времени - на основе реальных событий (16+)
Начало: В районе Текутьевского бульвара
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир4 ноября 2025Познавательно, удобно, содержательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в декабре 2025
Сейчас в Тюмени в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Тюмени на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 18 ⭐ отзывов, цены от 1000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль