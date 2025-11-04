Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Тюмени, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5600 ₽ за всё до 4 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
10 янв в 08:00
11 янв в 08:00
33 000 ₽ за всё до 5 чел.
Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники
Пешая
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники
Экскурсия-расследование без гида по Тюмени советского времени - на основе реальных событий (16+)
Начало: В районе Текутьевского бульвара
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1000 ₽ за всё до 8 чел.

